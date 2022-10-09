談藝／賈寶玉與林黛玉、賈元春、秦可卿 情緣糾纏

賈寶玉。(清‧改琦繪，現藏南京博物院)

賈寶玉是《紅樓夢》裡的主要人物，貫穿全書，牽動讀者。賈寶玉與十二釵關係緊密，相互牽連，涉及小說 情節發展和故事走向。其中賈寶玉與林黛玉、賈元春、秦可卿之間的關係和情感如何？人物命運與結局又是怎樣？是讀者關注的問題。讓我們品味書中故事，刨析精典情節，揭祕複雜的一世情緣。

●賈寶玉璞玉渾金 眾人喜愛

賈寶玉原是太虛幻境的神瑛侍者，被一僧一道二仙攜入紅塵，投胎溫柔富貴鄉的賈府，落草時嘴裡銜著通靈寶玉。那通靈寶玉，原是大荒山無稽崖青埂峰下的一塊女媧氏煉石補天的剩餘石，被那僧念咒書符，施展幻術，把巨石變為扇墜般大小的美玉。

「可愛之人必有可愛之處。」生長於公侯富貴之家的少年寶玉，溫文爾雅、頑童可愛。貌美可愛的少年備受老太太、太太寵溺，讓元妃大姊喜愛，讓姊妹、丫鬟、僕人喜歡。就連那正經威嚴、不苟言笑的賈政看到神采飄逸，秀色奪人的兒子寶玉，心中滿滿歡喜。寶玉貴為公子，又是國舅，可他從不以此為傲，反而漠視平淡。生來璞玉渾金的賈寶玉，品行天真率性。他癡情林妹妹、敬重大姊元妃、夢中情結秦可卿。

林黛玉。(清‧改琦繪，現藏南京博物院)

●林黛玉下凡報恩 有緣無分

恩情恩情，恩總是在情的前面，而報恩又是亙古不變的話題。西周時代的《詩經·衛風·木瓜》曰：「投我以木桃，報之以瓊瑤。匪報也，永以為好也！」

林黛玉本是天界的絳珠仙草，因赤瑕宮神瑛侍者以甘露灌溉之情未償，在太虛幻境仙姑和僧道二仙的安排下，轉世紅塵，願以一生的眼淚報答神瑛侍者。《紅樓夢》敷演了絳珠仙草下凡塵，報答神瑛侍者甘露之恩的感人故事。

絳珠仙草下凡，降生維揚地界的林如海家，名喚黛玉。年幼時，黛玉母親賈敏病故，外祖母愛憐外孫女，接黛玉到賈府。

初到賈府黛玉第一次落淚，是因寶玉摔玉。胸前佩戴通靈寶玉的賈寶玉，初次見到姑表妹林黛玉就有一種似曾相識的感覺，對賈母說自己曾見過這個妹妹，他走近黛玉挨著她坐下，問她：「可也有玉沒有？」黛玉答道：「我沒有。」寶玉滿面淚痕哭道：「家裡姊姊妹妹都沒有，單我有，我說沒趣兒；如今來了這個神仙似的妹妹也沒有，可知這不是個好東西。」說罷，摘下那玉，摔於地下。

寶玉摔玉，驚壞了黛玉。她回到屋裡，傷心啜泣，對襲人說：「今兒才來，就惹出你家哥兒的狂病，倘或摔壞了那玉，豈不是因我之過！」

寶黛初次相見，黛玉就開始流淚。那淚水，就是露淚緣分，就是心事，就是報恩開始。從那時起，寶黛之情也隨之而來。化用越劇《紅樓夢》裡的唱詞，寶玉對黛玉的認知：「表妹雖是外來客，心底卻似舊時友。嫻靜猶如花照水，行動好比風拂柳。」黛玉對寶玉的心聲：「表哥腹內非草莽，骨格清奇非俗流。眉梢眼角藏秀氣，聲音笑貌露溫柔。」讀者對寶黛的解讀是：「木石相遇成知己，報恩情真顯風流。」

後來的金玉姻緣，當黛玉得知寶玉娶的是寶釵後，她的心已死。因為對黛玉來說與寶玉的愛是期望和美滿，一旦失去，就是生靈毀滅。黛玉把當初寶玉送她寄託情思的舊帕燒毀，詩稿火中燃，相思化飛煙。臨終卻還是放不下情，她直聲叫道：「寶玉，寶玉，你好……」接下來的話，就不知道了，因黛玉淚盡歸天。

黛玉人生最後說出的六個字包含什麼意思？是對寶玉的眷念不捨，還是想對情的訴說？是對賈家的痛斥，還是不滿？書中沒有敘述和後續交待，留下懸念，讓讀者費解，給後人留下猜想的空間。這樣的情景描寫寓意更加深奧，讓讀者思慮中，感到揪心的痛和惋嘆。

婚後仍處於昏憒狀態的寶玉來到人去屋空、蛛絲兒結滿雕梁的瀟湘館，他問黛玉的丫鬟紫鵑，黛玉死前說了什麼。得知林妹妹臨終前的「六子語」，寶玉痛心疾首，聲淚俱下，說道：「林妹妹，林妹妹，好好兒的是我害了你了!你別怨我，只是父母作主，並不是我負心。」寶玉兩次喊出「林妹妹」，如同黛玉去世時，兩次叫出「寶玉」一樣，寶黛彼此顧念，兩人都是兩次呼喊出對方名字。天地鑑寶黛心相印，木石緣情留瀟湘館。病神瑛相思地洒淚，苦絳珠魂歸離恨天。

寶黛之間的情感是緣於前生的甘露之惠，今生在賈府兄妹初相見的親情，青梅竹馬延伸到友情，又演化到愛情，但最終因賈府的阻擾，黛玉同寶玉苦戀未果，是有緣無分。

絳珠仙草來自西方靈河岸上三生石畔，當初赤霞宮神瑛侍者日以甘露灌溉，才有了絳珠仙草的生命誕生，她來到塵世，雖未戴金鎖、佩麒麟，但抱著一顆感恩的心，誓以眼淚報甘露之恩。從林黛玉幼年來到賈府，第一次為寶玉落淚，到最終淚枯瀟湘館，結束了在凡塵17年報灌溉恩德的還淚一生，絳珠仙草歸真。

「求仁得仁又何怨」。林黛玉離世前說出「六字語」之後的續言應是「恩已報，來生見。」《紅樓夢》第116回「得通靈幻境悟仙緣 送慈柩故鄉全孝道」中驗證了這個推測，就是寶玉因丟失通靈寶玉，和尚持玉前來施救，昏聵中賈寶玉的魂魄出竅，跟隨和尚來到真如福地，在一座宮門內有白石花欄圍旁，見到了嫵媚矜貴之態的絳珠仙草，彼此相望，卻無寒暄。依照《紅樓夢十二仙曲》終身誤：「都道是金玉良姻，俺只念木石前盟。」可解讀為：賈寶玉心中愛情歸屬林黛玉。

清代改琦彩繪賈元春。元春背對著畫面，看著一樹盛開的宮花，彷彿心事重重。(圖：蔣勳提供 )

●賈元春回府省親 姊弟情深

元春省親是《紅樓夢》精采奪目、令人回味的章回，它描寫了寧榮二府為迎接元妃歸寧，精心籌畫設計，投入巨資，在賈府興建了省親別墅。元春省親、皇家 氣勢、場面浩蕩，讓讀者領略古代妃子省親別開生面的排場和隆盛景象。

自古誰家嫁出的女兒不想爹娘，身為皇妃的元春回到闊別已久的賈府省親，在外祖母和母親王夫人等陪同下，遊幸了大觀園。元春崇尚節儉、惡繁悅樸，對大觀園樓台軒館的題匾進行簡化更名。把「蓼汀花溆」改成「花溆」，「有鳳來儀」賜名「瀟湘館」，「紅香綠玉」賜名「怡紅院」，「蘅芷清芬」賜名「蘅蕪苑」，「杏簾在望」賜名「浣葛山莊」，將「天仙寶境」換成「省親別墅」。隨後，作了一首七絕《題大觀園》：「銜山抱水建來精，多少工夫築始成。天上人間諸景備，芳園應錫大觀名。」

元妃的這首詩大有北宋文學家范仲淹《岳陽樓記》的氣勢：「予觀夫巴陵勝狀，在洞庭一湖。銜遠山，吞長江，浩浩湯湯，橫無際涯，朝暉夕陰，氣象萬千，此則岳陽樓之大觀也，前人之述備矣。」元妃以闊達心境和廣遠視角，以感恩戴德之心，概述工程浩大的省親別墅環山縈水的景象和建築物布局的自然和諧。比喻天上有神仙境，地上有大觀園，為風景秀麗，馥郁芬芳的園林，賜予壯盛美名。

「杏簾在望」賜名「浣葛山莊」與《詩經》有關。「浣葛」出自《詩經·周南·葛覃》，描寫一個躬儉節用，服澣濯之衣的女子急於回娘家看父母與家人團聚的詩歌。「葛之覃兮，施於中谷，維葉萋萋。黃鳥於飛，集於灌木，其鳴喈喈。葛之覃兮，施於中谷，維葉莫莫。是刈是濩，為絺為綌，服之無斁。言告師氏，言告言歸。薄污我私，薄澣我衣。害澣害否？歸寧父母。」

這首詩歌充滿快樂氣氛，給人以美的想像。作為賢德妃，此刻歸寧省親，借用《詩經·周南·葛覃》「浣葛」，不僅表達歸省喜悅和心情急切，同時提倡道德教化，體現貴妃身分和崇尚賢孝才德，為賜名「浣葛山莊」賦予新意，符合省親目的。

省親結束前，作為寶玉的大姊，元妃關心弟弟學業是否長進，而命其為大觀園四大處主要苑館題詠，各賦五言律一首。

寶玉按元妃要求，寫了「有鳳來儀」、「蘅芷清芬」、「怡紅快綠」、「杏簾在望」四首題詠（第四首是黛玉援手代寫），這是寶玉初露詩文才情，把大觀園精典館舍之美寫成應制詩。元妃看畢，喜之不盡，說：「果然進益了。」又命小太監引寶玉，看到弟弟，攜手攬於懷內，又撫其頭頸笑道：「比先長了好些……」一語未終，淚如雨下。姊弟久相會，淚灑愛無盡。

容貌端莊，有文采，有愛心，有孝心賢德的元妃英年早逝，令人惋惜。賈元春給讀者留下了高貴大氣，親善和祥的形象。

秦可卿。(清‧改琦繪，現藏南京博物院)

●秦可卿幻境華美 先喜後悲

《紅樓夢》第五回「遊幻境指迷十二釵 飲仙醪曲演紅樓夢」，秦氏首次亮相，是她引導賈寶玉進入香閣午睡，出演了一場賈寶玉夢遊太虛幻境。正是這個夢，透露了男主賈寶玉與秦氏（可卿）的交集與十二金釵命運走向及故事結局。

在《紅樓夢》裡有一個特殊現象，就是婚後女子的名稱大都沒採用古代傳統的冠夫姓。如賈政的正妻王氏，被稱為「王夫人」，而不叫「賈夫人」或「賈王氏」；榮國府賈赦的妻子被稱為「邢夫人」，而不叫「賈夫人」或「賈邢氏」；寧國府賈珍的妻子被稱為「尤氏」，而不叫「賈夫人」，也不叫「賈尤氏」。

金陵十二金釵已婚的李紈、王熙鳳、薛寶釵、史湘雲、賈迎春、賈探春均未用冠夫姓，而始終延用原名。這是讓讀者清楚區分和記住四大家族賈王史薛的存在，和容易識別繁多人物及所代表的家庭來考量吧。原是秦業養女的秦家女孩，嫁給寧國府公子賈蓉為妻，被稱為「秦氏」，有小名「可卿」，但只有她自己知道。

梅花盛開，寧國府家宴請賈母等人賞花飲酒。少年寶玉隨行，一時感到困倦，賈母命秦氏照料。寶玉隨秦氏進入她的內室，在聞香輕紗羅帳中，墜入夢境；在夢裡又跟隨警幻仙子，悠悠蕩蕩遊歷了太虛幻境。

賈寶玉幻境之夢，分五個階段，可說是過程起伏跌宕，先喜後悲。

一、入夢即聽到女仙作歌「春夢隨雲散，飛花逐水流；寄言眾兒女，何必覓閒愁。」

二、隨後遇見警幻仙姑，跟著她進入太虛幻境，在「薄命司」，翻看了「金陵十二釵又副冊」 和「金陵十二釵正冊」。

三、又來到一室，聞一縷幽香，名「群芳髓」；品茗，曰「千紅一窟」。歌舞酒饌款待，「萬豔同杯」把盞，觀賞《紅樓夢十二支曲》。

四、寶玉告醉求臥入繡閣，警幻仙姑讓寶玉與可卿嘗試雲雨之歡。

五、與可卿柔情繾綣中醒來，見荊榛遍地，虎狼同群，黑溪阻路，無橋可通。

前進不可行，後退有迷津，水聲似雷響，寶玉被嚇醒。「可卿救我！」寶玉失聲喊叫，原是一夢。

那寶玉開始是由貌似秦氏的仙姑引夢帶他進入太虛幻境。夢中東瞧西看，遊玩過程，仙姑溫柔軟語，性啟示寶玉；又推出其妹乳名兼美字可卿者，祕授了雲雨之事。最後寶玉喊叫可卿，由可卿帶出夢境。

因此夢，少年寶玉對比他大幾歲的侄媳婦秦氏產生朦朧情感，心裡埋下兒女情的種子。從書中的字裡行間分析，秦氏與王熙鳳關係親密，與寶玉關係親和。

秦氏的命運是先喜後悲。後來秦氏病情沉重，寶玉跟隨鳳姊去探望秦氏，向她問好。當寶玉看到面容消瘦、話語感傷的秦氏；又瞅那《海棠春睡圖》和「嫩寒鎖夢因春冷，芳氣籠人是酒香」的對聯，不覺想起曾在這裡睡晌覺時夢到「太虛幻境」的事來，感到萬箭攢心，眼淚流淌下來。

再後來，秦氏半夜自縊天香樓，寶玉從睡夢中驚醒，心如刀割口吐鮮血，帶著悲哀前去弔喪。由此可見，寶玉對秦氏亡故極度同情裡雜糅著隱痛。如第五回結尾詩所云：「一場幽夢同誰近，千古情人獨我癡。」

賈寶玉夢遊太虛幻境先喜後悲的經歷，如同他先降生「花柳繁華地，溫柔富貴鄉。」體驗到大觀園的美妙；後又看到賈府衰敗，經歷了林妹妹夭亡和眾姊妹的離散，由大喜大悲到大徹大悟，最後撒手紅塵。

秦可卿是帶有粉豔色彩的人物。身為寧國府重孫媳的秦氏為何能進入十二金釵之列？官名「兼美」釵黛容貌，還因她為人溫柔平和，頗得賈府上下好評。秦可卿離世前，託夢王熙鳳，告其「月滿則虧，水滿則溢；登高必跌重，榮辱自古周而復始」的預言，有「上醫治未病」的先見之明。秦氏託夢箴言，大有深意，到後來也全都被印證。畫梁春盡落香塵，可卿魂喪天香樓，內有隱情，謎團難解。

曹雪芹故居紀念館正門，紀念館恢復了三進院格局，設置五間展廳和一間活動空間。（取材自中新周刊）

●紅樓仙曲千古絕 餘音繞梁

曹雪芹筆下的公子賈寶玉與十二釵的一世情緣，是一部華麗的大悲劇，悲劇在於賈王史薛四大家族由興盛至傾頹，齊聚賈府的脂粉香娃生死離散，影射出朝代更迭的辛酸血淚歷程。按人民文學出版社120回通行本《紅樓夢》的大結局：賈寶玉十九歲考上舉人後，因俗緣已畢，被當初攜他到俗世的僧道二仙，帶回無稽崖青埂峰下。

《紅樓夢》大旨談情，全書不僅有20個章回標題裡出現「情」字，而且書中「情」字和有關情的詞語及詩詞出現率很高；在《脂硯齋評點紅樓夢》裡，有多處對情的批語。曹雪芹在書中第二回就定了賈寶玉的人設，借進士出身的賈雨村之口說出：「若生於公侯富貴之家，則為情癡情種。」男主賈寶玉與風情各異十二釵之間的親情、友情，美好青春生命之間的相互真情，其中寶黛戀是最大的焦點。

《紅樓夢》曲終謎團在，為後人提供了思考與研究的空間。千古絕唱紅樓，故事筆歌墨舞，章回詩意精典，人物豐滿鮮活。

賈寶玉與十二釵消失在歷史的天空，成為中華文化長卷裡的絢麗彩虹。佛說：思念一個人久了，必定會重逢，不是今生，就是來世。他們會相聚雲漢仙界，重溫賈府舊事，互訴離散悲情，徘徊紅樓仙曲，難忘風月情濃。