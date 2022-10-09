養生／健康成年人 1天吃1顆蛋 不怕膽固醇過量

一般人一天吃一顆蛋很合適。(Getty Images)

一般人一天可以吃幾顆蛋？膽固醇高的人可以吃蛋嗎？或是不吃蛋黃只吃蛋白可以嗎？

台北市營養師公會居家照護營養師程涵宇表示，一顆蛋膽固醇含量約250毫克，過去飲食指南建議成年人每日膽固醇攝取上限300毫克，一般人一天吃一顆蛋很合適。但膽固醇已經高的人，要盡量減少攝取高膽固醇食物，由於蛋白不像蛋黃有膽固醇問題，膽固醇高的人可以只吃蛋白。

程涵宇說，膽固醇是製造維他命D、膽汁和一些荷爾蒙的成分之一。人體70%至80%膽固醇是身體自行製造，只有20%至30%來自食物。多項研究發現，飲食中的膽固醇，對健康成年人血液中膽固醇濃度並沒有顯著影響。七天吃七顆蛋以上，與每周幾乎不吃蛋比較發現，死亡率、心血管疾病 、中風 ，以及血脂濃度都沒有相關。

程涵宇指出，高膽固醇的人真正該少吃的是飽和脂肪食物。攝取過多的飽和脂肪，血液容易凝固，導致血管硬化、中風、心臟病 等疾病，並促使肝臟產生膽固醇，造成壞膽固醇上升，其不良影響比過量進食膽固醇還大。

他表示，高飽和脂肪食物包括奶油、蛋糕、糕餅、椰子油、豬油、五花肉、培根、可頌等。