我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山人氣商場 劫車未遂開槍掃射 民眾驚：真是瘋了

瑞典研究：中國武器自製率92%稱霸印太 日本74%居次

養生／防秋燥多吃白色食物 潤肺補氣提升免疫力

黃妙雲
水梨、白木耳等都是秋季養肺的食物。 （本報資料照片）
水梨、白木耳等都是秋季養肺的食物。 （本報資料照片）

自然界四季氣候的變化，對人體健康有很大的影響。自古以來，中醫提倡「天人合一、順應四時」的養生方法。中醫師吳明珠認為，秋季為陰氣漸盛的季節，燥氣當令，燥氣最易傷肺，使肺部功能受到影響，容易出現乾咳少痰、咽喉乾痛、鼻腔乾燥、口乾舌燥、皮膚粗糙、身體發癢、便祕等症狀，屬於「肺燥」現象，尤其老年人感覺更甚。

容易焦慮憂傷 情緒起伏大

台北萬芳醫院傳統醫學科主任黃中瑀表示，立秋、處暑後，天氣會比較燥熱，即進入秋天的「秋燥」，「秋天屬金」，五行相對應的內臟是「肺」，如果肺臟功能受影響，容易引發呼吸道疾病問題。

白蘿蔔等白色食物是秋季滋陰潤肺的食物。 （本報資料照片）
白蘿蔔等白色食物是秋季滋陰潤肺的食物。 （本報資料照片）

以「臟象學說」來看，「肺志為悲」，肺也與情緒的憂傷、悲傷有關，所以秋天容易焦慮、躁鬱，人的情緒起伏相當大。

5種白色食物提升免疫力 （吳明珠提供）
5種白色食物提升免疫力 （吳明珠提供）

秋天養生，最重要的是早睡早起。黃中瑀建議，晚上11點前就寢，清晨起個大早運動去。最好在天亮後半小時約6點，氧氣最好時，出門練習呼吸吐納運動，幫助內臟換氣，提升免疫力

中秋之後，天氣會明顯變冷、更乾燥，黃中瑀強調，「呼吸系統」最敏感，免疫力較差時，容易遭細菌、病毒的侵襲，上呼吸道疾病、過敏性疾病容易發作，早上易咳嗽、過敏性咳嗽不斷，不易好轉，容易感冒、鼻過敏、氣喘、慢性肺部疾病復發或惡化，今年還要對抗新冠病毒的感染。民眾必須提升免疫力，做好秋季養生，病毒就不易侵犯。

養肺3食療茶飲（黃中瑀、吳明珠提供）
養肺3食療茶飲（黃中瑀、吳明珠提供）

淡補為主 吃健脾清熱食物

入秋之後，飲食要防秋燥、養肺，以淡補為主。吳明珠建議，可適當食用具有健脾、清熱、利濕的食物或藥食同源的食材，尤其白色食材可補肺，宜吃白蘿蔔、百合、白木耳、蓮藕、山藥、荸薺、梨、秋葵、蜂蜜、粥、豆漿、黑芝麻等潤肺生津、養陰清燥的食物。特別是水梨，有生津止渴、止咳化痰、清熱降火、潤肺去燥等功能，適合肺熱咳嗽、咽乾喉痛、大便乾結的人食用。

呼吸吐納 免疫力UP！（黃中瑀提供）
呼吸吐納 免疫力UP！（黃中瑀提供）

免疫力 過敏 醫學

上一則

養生／健康成年人 1天吃1顆蛋 不怕膽固醇過量

下一則

運動╱老少玩匹克球 上手快又很有樂趣

延伸閱讀

新州兒童呼吸道感染大增 腸道、鼻病毒引發 嚴重恐肺部受損

新州兒童呼吸道感染大增 腸道、鼻病毒引發 嚴重恐肺部受損
新生兒會喘 罕見先天性肺部呼吸道畸形

新生兒會喘 罕見先天性肺部呼吸道畸形
純天然綠健飲強化免疫力非常重要

純天然綠健飲強化免疫力非常重要
醫：打疫苗+突破感染 免疫力最優

醫：打疫苗+突破感染 免疫力最優

熱門新聞

家中該放多少現金，才能應付緊急所需，可參考專家意見。（取自pexels）

理財百科／現金該放多少在家 才安全又能應急？

2022-10-02 02:16
1944年4月24日出版的這期《Life》封面，即為伊麗莎白的大幅黑白照片，左下小標題是「伊麗莎白18歲了」。（作者提供）

新聞眼／我有78年前《LIFE》 封面是她

2022-10-02 02:21
費雯麗與勞勃泰勒在「魂斷藍橋」演出風靡華人觀眾。（取材自IMDb）

封面故事／電影控必看… 12部電影 陪你懷舊

2022-10-02 10:33
「貓王」故居「雅園」是國內多年來第二多人拜訪的居住地，僅次於白宮，卻在新冠疫情期間面臨重大危機。(Getty Images)

封面故事／貓王故居雅園 面臨債券違約危機

2022-10-02 16:24
「貓王」艾維斯普里斯萊在電影「監獄搖滾」中的宣傳照，擺出他的經典動作。（Getty Images）

封面故事／「貓王艾維斯」回來了 再見搖滾傳奇

2022-10-02 02:29
「披荊斬棘」第二季第一次公演中，吳克群、潘瑋柏、張震嶽、ICE楊長青表演的「新地球」，把海洋潮汐、活螃蟹搬上舞台。（取材自微博）

娛樂／舞台、特技喧賓奪主 「披荊斬棘2」核心沒了

2022-10-02 09:32

超人氣

更多 >
克里米亞大橋爆炸 恐激怒普亭惡化戰爭

克里米亞大橋爆炸 恐激怒普亭惡化戰爭
爆發財務危機的恒大許家印 2.3億買下英國最貴豪宅

爆發財務危機的恒大許家印 2.3億買下英國最貴豪宅
拜登「核戰世界末日說」震驚全球 幕僚忙滅火

拜登「核戰世界末日說」震驚全球 幕僚忙滅火
佛奇：冬天恐有新冠病毒新變異株 可能更易傳播

佛奇：冬天恐有新冠病毒新變異株 可能更易傳播
「Ho You Fat」特殊姓氏暴紅 竟是源自中國赴南美移民

「Ho You Fat」特殊姓氏暴紅 竟是源自中國赴南美移民