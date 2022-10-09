養生／防秋燥多吃白色食物 潤肺補氣提升免疫力

水梨、白木耳等都是秋季養肺的食物。 （本報資料照片）

自然界四季氣候的變化，對人體健康有很大的影響。自古以來，中醫提倡「天人合一、順應四時」的養生方法。中醫師吳明珠認為，秋季為陰氣漸盛的季節，燥氣當令，燥氣最易傷肺，使肺部功能受到影響，容易出現乾咳少痰、咽喉乾痛、鼻腔乾燥、口乾舌燥、皮膚粗糙、身體發癢、便祕等症狀，屬於「肺燥」現象，尤其老年人感覺更甚。

容易焦慮憂傷 情緒起伏大

台北萬芳醫院傳統醫學 科主任黃中瑀表示，立秋、處暑後，天氣會比較燥熱，即進入秋天的「秋燥」，「秋天屬金」，五行相對應的內臟是「肺」，如果肺臟功能受影響，容易引發呼吸道疾病問題。

白蘿蔔等白色食物是秋季滋陰潤肺的食物。 （本報資料照片）

以「臟象學說」來看，「肺志為悲」，肺也與情緒的憂傷、悲傷有關，所以秋天容易焦慮、躁鬱，人的情緒起伏相當大。 5種白色食物提升免疫力 （吳明珠提供）

秋天養生，最重要的是早睡早起。黃中瑀建議，晚上11點前就寢，清晨起個大早運動去。最好在天亮後半小時約6點，氧氣最好時，出門練習呼吸吐納運動，幫助內臟換氣，提升免疫力 。

中秋之後，天氣會明顯變冷、更乾燥，黃中瑀強調，「呼吸系統」最敏感，免疫力較差時，容易遭細菌、病毒的侵襲，上呼吸道疾病、過敏 性疾病容易發作，早上易咳嗽、過敏性咳嗽不斷，不易好轉，容易感冒、鼻過敏、氣喘、慢性肺部疾病復發或惡化，今年還要對抗新冠病毒的感染。民眾必須提升免疫力，做好秋季養生，病毒就不易侵犯。 養肺3食療茶飲（黃中瑀、吳明珠提供）

淡補為主 吃健脾清熱食物