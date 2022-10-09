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醫藥／開車總是打瞌睡 睡眠呼吸中止症作怪

謝進盛
停等紅燈卻打起瞌睡，小心是罹患睡眠呼吸中止症。(Getty Images)
停等紅燈卻打起瞌睡，小心是罹患睡眠呼吸中止症。(Getty Images)

50多歲林姓貨運司機因糖尿病併發症被送至醫院救治，醫護人員發現他夜間會打呼，且血氧較低，經診斷為阻塞型睡眠呼吸中止症。在接受連續氣道正壓呼吸器（CPAP)治療，打瞌睡症狀明顯改善，血糖控制也更理想。

台灣新營醫院胸腔內科主治醫師汪政德詳細詢問病史，發現林某即使前一天晚上有睡滿8小時，早餐還喝了一大杯咖啡，停等紅燈時常不小心打嗑睡，經一系列檢查，診斷為阻塞型睡眠呼吸中止症。

汪政德說明，睡眠呼吸中止症可分為阻塞型、中樞型或綜合型，其中阻塞型是最常見的。其成因為患者在睡眠時，上呼吸道的肌肉、軟組織因張力減弱，發生塌陷而造成氣流阻滯產生呼吸中止。

好發族群為男性、老人、肥胖、頸圍過大等。常見症狀包括打鼾、夜間頻尿、睡醒時口乾舌燥、頭痛、睡不飽、白天過度疲倦嗜睡、注意力不集中等。其可能也與代謝症候群、高血壓、糖尿病、中風、心臟衰竭，甚至猝死有關。

阻塞型睡眠呼吸中止症診斷，除病史詢問，還需要一系列睡眠症狀評估與檢查，其中全夜多頻道睡眠生理檢查是最重要檢查項目。病人需到睡眠檢查中心睡一個晚上，技術員會在病人身上裝置許多生理紀錄設備來監測，再由專業睡眠技師及醫師來做判讀。

不過因睡眠檢查中心建置成本極高，只有醫學中心等級大醫院才有配置，且排隊時間經常長達一個月以上。目前也有替代的居家睡眠檢查可供安排。

對於較嚴重阻塞型睡眠呼吸中止症病患來說，連續氣道正壓呼吸器(CPAP)是治療首選。患者在睡覺時配戴鼻罩或口鼻面罩，由呼吸器持續將空氣打入呼吸道中，使原本在睡眠中會塌陷的呼吸道維持暢通，進而改善睡眠品質。

糖尿病 高血壓 中風

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