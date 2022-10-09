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醫藥／嬰幼兒、青少年常見異位性皮膚炎 恐併發鼻炎、氣喘等

許政榆
異位性皮膚炎好發在嬰幼兒與青少年。 (Getty Images)
異位性皮膚炎好發在嬰幼兒與青少年。 (Getty Images)

異位性皮膚炎是嬰兒、兒童及青少年常見的慢性皮膚病，也有部分成人會反覆發作，是一種慢性皮膚發炎性疾病，多與基因遺傳、環境因子刺激有關。

台灣健保署長李伯璋分析，皮膚疾病大部分沒有致命性，民眾多半選擇至皮膚科診所就醫，距離近對病人也方便。

他表示，皮膚疾病大多從外觀可見，在病人踏入診間時，皮膚科醫師只要「關鍵幾秒鐘」，多半就能知道是什麼皮膚病，若看不出來的，就有可能是其他疾病。

李伯璋掀起覆蓋額頭前的劉海，露出一大片紅腫，原來他也深受異位性皮膚炎困擾。

他表示，多年前異位性皮膚炎突然發作，近期又復發，應與工作壓力有關。當年好發部位在胸前，皮膚科主治醫師擔心是T細胞淋巴瘤，在醫師建議下做病理切片，所幸檢查報告指數正常。

李伯璋說他的異位性皮膚炎狀況不嚴重，可能與頭皮油脂分泌有關，挑選清潔用品時格外注意內含成分。他說，治療異位性皮膚炎常見使用類固醇、抗組織胺等，另外像是器官移植手術後會用到的免疫製劑，此類藥膏治療效果也不錯，但不論何種藥物，治療痊癒了仍可能復發。

異位性皮膚炎好發在嬰幼兒與青少年，李伯璋表示，異位性皮膚炎也可能合併結膜炎、過敏性鼻炎、氣喘及焦慮、憂鬱、注意力不足過動症等，小朋友要特別注意。

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