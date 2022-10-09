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醫藥／異位性皮膚炎無法根治 四季都難受 別擅自停藥

蕭羽耘
健康的皮膚與發炎中的皮膚。（取材自元氣周報）
健康的皮膚與發炎中的皮膚。（取材自元氣周報）

異位性皮膚炎是常見的皮膚疾病，因保濕功能異常而造成乾燥、發炎等症狀，且一發作患部奇癢無比，病人難耐癢感，常常抓傷流血、滲出組織液，造成大面積的傷口，連帶影響社交生活。皮膚科醫師說，罹患異位性皮膚炎，「保濕」很重要，一般常見治療方法有外用、口服與照光治療，需保養、追蹤才能有效避免惡化。

異位性皮膚炎常與遺傳有關，據台灣的中國醫藥大學附屬醫院資料顯示，全球約有5%至20%的小孩受影響，其中大部分病人會在一歲前發病，其次在一到五歲間發病，而成人也會受到異位性皮膚炎所苦。

台灣皮膚科醫師趙昭明說，通常兩歲以下嬰幼兒好發於臉、頭皮、頸部，成人常見手腕、腳踝及四肢關節的屈側彎曲部位。

急性發作時，患者常因忍受不了皮膚癢，以致抓傷、流血滲出組織液，或因而造成細菌感染，得服用抗生素避免惡化；慢性發作時皮膚乾燥，皮膚會慢性苔癬化，增厚、龜裂。

治療目標主要是改善症狀、避免惡化，無法根治，患者一年四季都受病症所苦。

趙昭明說，夏季天氣悶熱、流汗，容易刺激皮膚，引起發炎免疫反應；冬天則常因為天氣乾冷，血液循環變慢，油脂、角質層的功能連帶下降，皮膚保護力變差，容易乾癢搔抓。

趙昭明說，治療目標主要是改善症狀，依個別情形給予不同藥物治療。他表示，治療目標主要是改善症狀、避免惡化，患者需做好無法根治，與其長期共存的心理準備。

輕度患者

•抗組織胺或類固醇／長期使用皮膚恐變薄、血管萎縮

不論病患嚴重程度，異位性皮膚炎患者，首先都需要做好「保濕」的工作，但塗抹保濕產品只是基本保養並非治療。桃園長庚紀念醫院皮膚科主任胡倩婷說，病患依其皮膚病灶分為輕、中與重度治療。

輕度患者除了日常的保濕保養外，也會搭配外用藥使用，常見有抗組織胺與類固醇。胡倩婷提醒，類固醇雖然有消炎、止癢及血管收縮作用，但皮膚長期大面積使用，恐有變薄、血管萎縮的疑慮，恐使皮膚免疫受影響，變得容易感染。

胡倩婷說，臨床會避免選用含類固醇成分藥品，怕影響嬰幼兒的腎上腺、腦下垂體分泌及生長發育。

中、重度患者

•口服抗組織胺／控制搔癢、幫助睡眠

中、重度患者常常皮膚紅、癢難耐，導致徹夜難眠，睡眠品質大受影響，這時口服抗組織胺就能派上用場。胡倩婷說，這項治療藥物，可有效控制搔癢且幫助睡眠。

•照光治療／特定波長紫外光加強免疫調節

針對反覆發生的慢性皮膚病，除擦藥、吃藥，又多一樣利器「照光治療」，照光治療是利用特定波長的紫外光，直接照射皮膚病灶處，加強免疫調節。異位性皮膚炎也可適用，對於控制免疫調節有幫助。

•生物製劑／口服、光照都無效後的手段

若口服藥物治療和照光的效果都不好，則需進一步使用生物製劑。

無論選擇哪種治療，趙昭明提醒絕不能擅自停藥，須定期回診並依醫師指示調整用藥。  

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