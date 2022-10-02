生活／馳聘蒼穹 航空秀雷鳥最帥

一進入基地就看到停機坪上展示的各種威武軍機。（作者提供）

說起安德魯斯空軍基地(Joint Base Andrews)人們應不陌生，美國總統空軍一號專機常在此起降。總統乃全國武裝力量總司令，他的座機和機組人員都以這個離開首都華盛頓不過10多哩的基地為大本營。

安德魯斯基地戒備森嚴，平時只偶爾對學校等公共團體開放半天。逢美國空軍75周年紀念日，基地於9月中舉辦大規模的航空航天博覽會和慶祝活動，向民眾免費開放兩天。我因而得訪久聞盛名卻素未謀面的神祕軍事基地，看到停機坪上展示的威武軍機，觀賞令人嘆為觀止的飛行表演，並感受民眾和空軍將士之間的情感聯繫。

安德魯安基地坐落在大華府東南角，地屬馬里蘭州，有兩條3000米長跑道。以空軍創始人之一的佛蘭克‧安德魯斯(Frank Andrews)中將命名，將軍不幸在1943年一次空難中喪生。

周日趕赴基地，依規把車停在聯邦快遞足球 場的停車場，在臨時安檢帳篷裡接受檢查，連飲用水都得倒掉，然後搭乘校巴前往基地。同車有名白人男子帶了兩個小男孩，一路上講解飛機型號的知識，男孩身穿草綠色線條T恤衫，認真聽講，儼然是小軍迷。

校巴把我們送到基地停機坪北端，排列在停機坪上的數十架墨綠色軍機，一眼望不到盡頭。我先走到一架龐大的C-5M型運輸機旁，從尾部的斜坡踏板入機艙；艙內徒有四壁空空蕩蕩，顯然是用於裝載大型車輛和器具。艙壁一角有張桌子，擺放空軍的T恤衫和軍徽牌等紀念品，每件T恤衫售價20元，軍徽牌為5元。我問一旁一名軍人，這運輸機的最大載重量是多少？他回答80多萬磅，應合37萬公斤，確是空中大力士。

慶祝儀式10時開始，女高音動情地唱起「星條旗」國歌，空中出現從飛機上躍身而出的勇敢傘兵。最後一名傘兵還攜帶了一面迎風招展的碩大星條旗，在國歌唱到最後一個音符時，帶國旗的傘兵正好雙腳落地，配合得天衣無縫。

基地領導人講話之後就是精采繽紛的各色飛行和跳傘表演，軍機裡包括兩次大戰中使用過的骨董飛機和擁有最新式噴氣發動機的F-35殲擊機，各路人馬紛紛上場獻藝作秀。一名女飛行員駕駛一架紅色小型飛機做雜技飛行，一會兒扶搖直上，一會兒垂直下落，還作出420度的急速旋轉。最驚訝的是，她竟在離地面不過1米左右的高度貼地飛行，而且機身顛倒，頭臉朝下，飛行幾百米後才重新拔高。廣播裡介紹說她曾三次榮獲美國雜技飛行冠軍，果真名不虛傳。

另一名駕駛黃色螺旋槳老式飛機的飛行員做了出奇大膽動作，他把小飛機平穩地降落到同方向行駛的一輛卡車的車頂上。也許因具風險，表演在離觀眾較遠的第二跑道上進行，表演結束後卡車才載著小飛機開到近前的跑道與觀眾見面。飛行員興奮地把雙手伸出駕駛窗揮舞，觀眾歡呼祝賀他表演成功。

在第二跑道表演的還有一輛稱為「餘震」(Aftershock)的紅色噴火車，它的最高時速可逾400哩。這車在跑道上如飛似地疾馳，車尾車頂的噴筒裡還噴發出巨大火球，不可思議。人群中一個老美嘀咕，「要車輛噴火幹嘛？把車開得如此快，豈非玩命？」

陸軍的金色騎士跳傘隊也到現場助興，隊員藝高人膽大，用高難度的驚險動作吸引人們注意力。有自由落體上千呎，離地面不遠處才打開降落傘的冒險舉動，一傘兵居然把腳踩在另外一個傘兵肩膀上，在空中大玩「二人轉」，兩人的降落傘巧妙地保持獨立而不糾纏，直到快落地時才分道揚鑣。

觀眾最興奮的當數壓軸的空軍雷鳥飛行隊，它和海軍藍天使飛行隊同享聲譽。新冠疫情 爆發時，它們曾聯袂在華盛頓、費城 和紐約等大都市上空飛行，提升人們士氣。六架紅藍白三色相間的F-16雷鳥戰機徐徐起步，滑行到跑道盡頭，然後分別高抬機頭，呼嘯沖向藍天。一旦上天，蒼穹就是他們的大舞台，縱橫馳騁和恣意穿越。主席台上有一名雷鳥隊友擔任廣播講解，在激越的音樂聲中，預告雷鳥將要做的動作和隊形，觀眾能準確地知道該從哪個方向去捕捉目標。

除了熟悉的四機菱角隊形和六機三角隊形，雷鳥從容地獻上近一小時的眩目表演；比如兩架戰機從相對的兩面飛來，幾乎在同一層面上，然後僅以咫尺之遙閃身而過，避免對撞。更厲害是四架雷鳥從四個不同方向形成兩個對角線飛行，到中間時幾乎同在一個圓心上，保持些微差距而分別穿插飛過，觀眾看得心驚膽戰，為飛行員捏一把汗。還有幾架戰機兩頭分開，在藍天上清晰地噴畫出白色心形，感謝民眾支持。

驚心動魄表演結束後，飛行員停好戰機，微笑走向圍擠在隔離欄外的觀眾。他們不僅與觀眾熱烈握手並接受同框合影，還熱情地用馬克筆為觀眾簽名留念，軍民一家親，也顯示民眾對特技飛行員的崇敬。

雷鳥隊的表演標誌慶祝活動結束，人們紛紛返回停車場搭大巴。我看到停機坪西邊有四條排隊的長龍，一問是搭乘校巴的，未及細問就排隊上車。原來這四條長龍裡的觀眾是軍人家屬和友人，他們的停車場是在基地東部不遠處。我發現上錯車，只好隨同來車再返回基地。經駕駛員指點，確認去聯邦快遞停車場的校巴站是在停機坪的北部盡頭。此時已4時55分，離5點鐘的末班車只剩5分鐘，我急得在停機坪上奔跑。

這時，一名戴墨鏡的年輕亮麗女軍人，開著當天執勤人員所開的白色高爾夫車來到我面前，問明情況後，拍拍她右邊座位示意我上車，然後把我送到停機坪北端。她說，她不能忍心看一位長者在停機坪上奔跑。我感謝她為我提供優質的私人服務，趕緊朝最後一班校巴奔去。車門關上時已是5時1分。