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娛樂／舞台、特技喧賓奪主 「披荊斬棘2」核心沒了

梅衍儂
「披荊斬棘」第二季第一次公演中，吳克群、潘瑋柏、張震嶽、ICE楊長青表演的「新地球」，把海洋潮汐、活螃蟹搬上舞台。（取材自微博）
「披荊斬棘」第二季第一次公演中，吳克群、潘瑋柏、張震嶽、ICE楊長青表演的「新地球」，把海洋潮汐、活螃蟹搬上舞台。（取材自微博）

「披荊斬棘2」從首播追到現在，說實話，和大多數網友一樣，有點失望。

抱著第一季的標準，第二季讓人充滿期待，觀眾難免會拿兩季來比較，對第二季的哥哥們來說也許不盡公平，但起碼作為一位參賽者，也要讓人感受到對節目的認真和尊重。

串通選歌 看點沒了

第一季最吸引觀眾的點是哥哥們的放鬆狀態，以和為貴的態度，讓人除了比賽以外，更喜歡看他們日常的互動。但放鬆並不是擺爛，先不說第二季哥哥們的實力和第一季的實力落差，就光是比賽的參與感，就差一大截。無論是「披荊斬棘」或是「乘風破浪」，選歌其實是最刺激的環節之一，節目採用類似競標的方式選歌，每個人用盡方法，或搞笑、或探聽、或耍詐。

上一季「披荊斬棘」中，張晉選歌時煞費苦心，出現了經典的「all in」畫面，跟林志炫搶歌搶到昏天暗地，結果竟失算搶到彼此都不擅長的歌，整個過程高潮迭起、笑料百出；趙文卓氣定神閒，不顧隊裡的成員躁動，端著一杯熱茶邊喝邊說「讓子彈飛一會兒」，大哥氣勢盡顯，最後也如願得到想要的出場順序。對觀眾而言，看這些明星如何動腦、如何帶隊帶心，這才是節目好看的地方。

在第二季中，眾所矚目的選歌環節竟然所有的哥哥互相串通，彼此商量分配好歌曲，公然作弊，在主持人揭曉競標結果時，完全草草帶過，可能製作單位也認為沒有任何看點，剪輯得非常潦草，讓人大傻眼。雖然第一季也有哥哥互通消息、彼此禮讓的情形，但至少是認真玩了遊戲。

再說到表演舞台，第二季華麗的布景、絢爛的特技讓人驚呼連連，吳克群、潘瑋柏、張震嶽、ICE楊長青表演的「新地球」把整個海洋、活生生的螃蟹搬上舞台；杜德偉那組則是建了整個戲樓，蘇有朋的「霍元甲」火刀耍得整個舞台金光滿天，但許多網友認為，第二季的舞台實在有點喧賓奪主了，套一句節目舞台總監陳琦沅說的：「這個舞台裡唱跳是最重要的，這一點如果做不到的話，其他人只會說因為你做得不好，所以你需要這些東西來輔助包裝。」

「披荊斬棘」第二季第一次公演金瀚耍火刀。（取材自微博）
「披荊斬棘」第二季第一次公演金瀚耍火刀。（取材自微博）

缺乏互動 團魂沒了

不知道是不是錯覺，第二季的哥哥們似乎比較喜歡小團體，鮮少有全體一起待在交誼廳聯絡感情的時候；相較之下，第一季則是第一天到宿舍，眾人就聚在一起看足球，初舞台結束後，全體回宿舍開趴到深夜，黃貫中、陳小春帶頭集體玩樂器、大合唱，一開賽就有了團魂，加上有老大哥趙文卓、張晉的帶領，嘻哈掛歐陽靖、高分貝的鬧事王高瀚宇、社交王胡海泉、尹正的穿針引線下，整個氣氛非常融洽，凝聚力十足。

第二季一公後，網友直喊看了搖頭，回頭重刷第一季，但也有觀眾認為現在還在節目前期，再給幾周時間看看團魂是否能逐漸長出，也有人覺得可能是剪輯的問題。無論如何，期待第二季後面能出幾匹黑馬，更想看到跳脫舒適圈的演出，帶給觀眾一些波瀾和驚喜吧！

陳小春 足球 蘇有朋

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