娛樂／首季口碑難超越 「披荊斬棘」看點複習

「披荊斬棘」第一季中的大灣區成員，是節目的搞笑靈魂，梁漢文(左起)、林曉峰、張智霖、謝天華、陳小春極盡搞笑之能事。（取材自微博）

「披荊斬棘」（原名為「披荊斬棘的哥哥」）第二季8月中旬開播，看到第一季成員陳小春 、張智霖和李承鉉回歸，去年夏天的回憶湧上，笑點歷歷在目，光看到人出現就忍不住先笑為敬。不少網友看了第二季播出後，也回頭翻找第一季回味，第一季「披荊斬棘」的人氣之高，一年後的現在還不斷有延續節目產出，是「披哥」、「浪姐」（「乘風破浪」原名為「乘風破浪的姐姐」）系列中討論度最高、延伸節目數量最多的一季，究竟它的魅力在哪？

笑點滿檔 如搞笑擂台賽

「披荊斬棘」第一季是在「乘風破浪」推出兩季後，在去年8月播出，挟著「乘風破浪」的口碑，請來的來賓當然也不小，黃貫中、趙文卓、陳小春、張智霖、言承旭、林志炫，名單一攤開就相當吸引人，而觀眾也期待看這群哥哥會如何像「浪姐」一樣，在節目中激烈競爭、火藥味十足。然而，節目一開播，畫風丕變，這一檔競爭型實境秀，竟變成一齣喜劇人的搞笑擂台賽！

承包節目絕大多數笑點的，莫過於「大灣區 」陳小春一干人等，記憶力不好的他，光是記住其他參賽者的名字就耗掉他一大半精力，他到節目中段，還把「李承鉉」講成「李承旭」；到最後一刻都沒搞懂賽制規則的他，執著「做大做強」的口號，連到了第二季還是三句不離「做大做強」；別人說每天要練習10小時，他對著鏡頭說目標是每天訓練半小時。而他的「古惑仔」搭檔謝天華、林曉峰，在節目中也沒少添亂，一幫人不愛練習最喜歡開小差休息，搞不懂規則的他們，第一次公演時就用了最多的籌碼買回了一首最難且沒人要搶的歌，還喜滋滋以為可以偷懶。

「披荊斬棘」第一季中，哥哥們的互動是節目主要看點。（取材自豆瓣電影）

偷懶當道 反差萌成亮點

不過，節目好看之處就在於這群港星極盡偷懶之能事，但實力卻讓別人望塵莫及，他們年輕時所受的紮實訓練，確實也讓他們在邁入中年時可以省點力，觀眾不會因為他們混水摸魚覺得反感，反而覺得他們偷懶也是應該的。

有別於「浪姐」的激烈競爭，被老婆應采兒逼著來的陳小春、想退休 的張智霖以及把「以和為貴」當座右銘的趙文卓，完全沒有廝殺的企圖心，正因如此，「披荊斬棘」更像是一個中年男子宿舍，沒有煙硝味，個個都是來玩的，根本不想出風頭，節目更吸引人的，是這些男星的反差萌。

比如正氣凜然的趙文卓，他的拿手才藝竟然是刺繡，眾人瘋鬧著玩遊戲時，只見他氣定神閒，一針一針地做著針線活；他初舞台用一臉正氣唱著「流星雨」，網友都笑說被他唱成「流星錘」，而他的氣勢也不是全然沒地方施展，他和尹正、熱狗等人合組的「街道辦事hood」，把叛逆的饒舌歌手們都收得服服貼貼，幾人在節目結束後甚至還出了「街道辦事hood」的MV，趙文卓在裡面穿皮草唱嘻哈，網友狂留言「你別過來啊」、「笑到頭都掉下來」，更別說他以為嘻哈歌手「布瑞吉」姓布，被網友譽為經典中的經典畫面。

趙文卓（左）拿手才藝是刺繡，跌破眾人眼鏡。（取材自微博）

佛系衝突 終變高級自嘲

當然，節目中難免也有衝突，但這些衝突到最後，變成高級的自嘲，讓人拍案叫絕。前面說到大灣區一幫人不擅長記人名，有一次林曉峰不記得嘻哈歌手布瑞吉叫什麼名，布瑞吉的好哥們GAI不高興了，跑去找陳小春告狀，當時氣氛一陣尷尬。不過等大家逐漸熟稔，這件事反倒成了笑點，陳小春和GAI還把這件插曲拍成搞笑影片自娛娛人，展現喜劇人的大器風範。

而另一個節目早期的衝突，就是林志炫和李響在一公表演時，李響想要挑戰唱歌，但林志炫認為每個人做自己擅長的事比較好，李響當時跟隊友抱怨，如果自己變伴舞，就要退賽。結果高瀚宇聽了還在旁邊鬧，要幫他收拾行李叫車，氣得李響都笑出來。這件事在最近播出的第一季成員重聚節目中，還被拿出來調侃，也表示眾人對此事已經雲淡風輕。

林曉峰(左起)、陳小春、謝天華在「披荊斬棘」第一季的初舞台，喚起觀眾的「古惑仔」回憶。（取材自微博）

不拚高下 男星日常為重

網路上也有不少人討論「披荊斬棘」好看程度勝過「乘風破浪」，其實「乘風破浪」第一季是好看的，但不知是否第一季火藥味太濃厚，到了第三季競爭已經變成次要，節目重心改放在情懷。而「披荊斬棘」除了選歌、舞台、造型都強過「乘風破浪」，節目中哥哥的日常互動更為精彩，這群男藝人上節目感覺是為了交朋友、出來走走，態度和精神都都比較放鬆，以享受舞台為目的，緊張就說自己緊張，老了就坦承自己體力已經跟不上。

第二季的鄭鈞出道28年，在搖滾界早有一定地位，他在節目中有句話說得好：「這個（節目）你表現得再好，也不可能奠定你的江湖地位。」

不過這裡也要幫「浪姐」說說話， 為什麼我們就愛看女星的競爭、男星的放鬆日常？其實，性別在娛樂圈中本身就擔負著觀眾不同程度的期待，整個追星文化的脈絡和流行文化世代，男星的受眾層面確實比女星更廣，古惑仔系列電影男女通殺，形塑了我們青春中的某一段時期，女星則比較像是時代記憶中的點綴，偶爾出現一個王心凌讓我們想起唱那些「當你」、「愛你」的夜晚。

當然有更大的可能是，不是「披荊斬棘」和「乘風破浪」節目有多精彩、多好看，或許我們不斷想翻看的，是自己的青春回憶而已。