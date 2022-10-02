移民專頁／ NIW獲批 不影響EB-1B申請

讀者問：

我申請了EB-1B特殊人才移民，從接到Transfer notice到現在，200多天了沒有消息，還要等很久了？之前，我遞交一個NIW的I-140申請，但是在I-485和Transfer notice之間，收到過Approval，有之前的data point嗎？在這個情況，我 I-485還有多久能Approve呢？

答：

根據你的來信內容，我們的理解是你在遞交EB-1B的時侯，也同時遞交了I-485綠卡 申請，並且在 I-485被轉往別的移民局 辦公室之前收到了NIW I-140移民申請的批准書。

由於NIW和EB-1B 是兩種不同類別的職業移民申請。因此，你的NIW的獲批對EB-1B的申請不會產生影響，移民官會單獨就你在EB-1B申請中提交的材料進行審核，不會參考NIW中遞交的材料和最後的批准決定。

由於目前移民局公布的EB-1B的 I-140審理速度是13-13.5個月，如果你不做加急的話，估計你的I-140還需要再等半年左右才能獲批，之後還需要再等半年左右I-485才會獲批。

編按：

NIW：EB2中有一類比較特殊、無需雇主支持、可由個人自己申請，即「國家利益豁免」NIW (National Interest Waiver)的移民申請。