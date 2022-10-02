移民專頁／有PhD學位 可用STEM的MS申請OPT延期

讀者問：

我有PhD學位，拿到offer，即將畢業準備申請OPT 。但是PhD不是STEM，只有一年的OPT。所以我在想可不可以一年後用之前的MS申請OPT extension（master是STEM），但MS畢業以後申請了OPT工作了一年。請問：這種情況還可以用這個MS degree申請OPT extension嗎？

答：

國土安全部 允許國際學生使用最多兩次的STEM OPT延期，並且可以在獲得更高學位的OPT結束時用之前獲得的較低學位來申請STEM OPT的兩年延期。所以，你可以用已獲得的碩士學位申請OPT第二和第三年的延期。

需要注意的是，你所獲得碩士學位和博士學位的學校都必須是經過SEVP認證的，之前沒有用你的科學碩士（MS）學位申請過STEM OPT的延期，並且這個碩士學位必須是在遞交OPT延期申請的十年內獲得的，專業也要能在國土安全部指定的STEM專業名單上查到（在網上搜DHS's STEM Designated Degree Program List可以查到該名單）。此外，OPT延期申請需要在你的博士學位OPT結束前讓移民局 收到，而且你的實習工作必須是和你的碩士學位直接相關的，才能如此申請。