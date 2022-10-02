大仁說財經／雇主需工孔急 職場邊緣人春天來了

雇主缺工，有利職場邊緣人。（路透）

目前每個求職者都有近兩個職位可選，美國的勞工 短缺讓許多雇主一直在努力爭取和留住人才。但對於通常被人事經理忽視的候選人來說，勞動短缺提供了一個機會。

為身障者、更生人和遊民等邊緣化人群爭取權益的社運人士表示，當今的勞動市場讓這些人能夠向雇主和他們自己證明，他們可以成為繁榮經濟的寶貴貢獻者。

協助雇用身障者的非營利組織Chimes的就業 服務主管史密斯(Doug Smith)說，如今的雇主「更願意為某些人提供機會，證明他們有資格勝任這份工作」。

他說：「至少過去一年，被雇用的人數顯著增加。」根據美國勞工統計局的數據，雖然有工作的身障者比率仍然很低，只有22.5%，但已較一年前的21.6%有所增加。

未被開發的勞力

明尼亞阿波利斯非營利組織Wildflyer Coffee執行董事坎默惹(Carley Kammerer)說，「我認為雇主不會像以前那樣挑剔。」該組織協助青年遊民建立穩定的生活環境並獲得工作技能。「工作可能讓他們掙得尊嚴和價值感。有時，只要有自己的方式和薪水的信心就可以走得更遠。」

她說，小企業主正在徵詢她的看法，有時是為了勞工：「人們幾乎將我們視為人事代理機構，因此我們有更多機會，幾乎就像是年輕人的求職管道或推薦來源。」

明尼亞波利斯Sustenance Coffee的CEO 史楚威(Brett Struwe)表示，去年秋天勞動市場開始升溫時，他就已將工資提高了15%到20%，但過去的六個月裡，很難增加所需勞工以跟上業務成長。

他說，「你必須進行大量的積極徵才才能獲得所需的勞動力。」他並補充說已經擴大搜索範圍，並聘請一名參與Wildflyer計畫的年輕人在他倉庫包裝咖啡。

這名員工非常適合，以至於史楚威準備今年秋天依該計畫雇用第二名勞工，「這是我想留住的人。」

公平招聘動能強

W. E. Upjohn就業研究所的勞工經濟學者兼資深研究員索將納(Aaron Sojourner)說，更生人面臨著不同的挑戰，而且在許多方面來說更加沉重。

他說，「在1980年和2010年之間，有犯罪紀錄的美國人比率增加了2倍，這是毒品戰爭和大規模監禁下的產物。」「現在我們社區中擁有這種經驗和障礙的人比以前多得多。」

但隨著雇主爭相填補空缺職位，在徵才時不排除或歧視有犯罪歷史者的公平機會招聘作法，正在得到更密切的關注。

明尼蘇達州聖保羅市RePowered CEO拉格蘭奇(Amanda LaGrange)說：「我們通常不需要發布徵才通告，只要釋出消息任何人都可以獲得公平招聘機會，自然就會有人前來應徵。」該公司主要是回收電子垃圾，並為更生人提供在職培訓計畫。

她說，「人才很多，只是失聯。」「我們很多工作都在減少污名化。」

如今的雇主似乎更容易接受這些訊息。Indeed資深經濟學者康克爾(AnnElizabeth Konkel)說，「雇主正在考慮以前不會任用的人，包括那些有犯罪紀錄的申請人。」

她表示，過去三年明確提及此類政策的職位發布數量增加約10%，求職者使用「無背景調查」等條件進行搜索的比率飆升了75%，「這些數據告訴我們，雇主正在擴大考慮招聘的員工範圍，求職者也意識到了這一點。」

Wash Cycle Laundry創始人兼CEO曼杜楊科(Gabriel Mandujano)在費城、波士頓和華盛頓特區的都會區經營商業洗衣服務。

他說，「我們大多必須每周工作7天。」「更常見的是人們不再堅持工作周一至周五，這絕對是疫情之前不會發生的事情。」

他表示，Wash Cycle長期以來一直努力雇用常被人事部門理忽視的人，包括更生人和身障者。他說即使勞動短缺，這項堅持也協助他增加員工。

自2021年3月出獄之後，費城居民史坦斯伯里(Steve Stansbury)就一直在努力尋找穩定的工作，「因為我有前科。」

34歲的他去年11月獲Wash Cycle聘用，不到半年後升職。他說，「我真的和老闆交談過，他問我想做什麼。這讓工作變得更容易，因為我在做我喜歡的事情。」

他說，這份工作為他奠定了職涯基礎，他希望有一天能自行開展事業，「我沒有請過一天假。我認真工作，不想回到監獄。我真的在提升自己。」「如果沒有這份工作，我不知道會是如何。」

用人觀念要改

在疫情之前，勞動市場就已經收緊。嬰兒潮世代的退休潮、出生率下降、兒童保育短缺和移民放緩，都代表人事經理面臨長期挑戰。所有這些問題都因疫情而加劇。

人力資源管理協會(Society for Human Resource Management)總裁兼CEO泰勒(Johnny C. Taylor Jr.)說，「早在2018年失業率持續下降時，我們就已意識到我們不再擁有挑選人才的廣大空間。」

他說，「問題是這些人經常面臨來自人力資源和招聘經理的羞辱」。「每個雇主都應該不設限地從尚未開發的人才庫中招聘。我們必須將這種觀念引入組織。」

索將納說，獲得和維持穩定的就業，是吸引這些人不僅進入勞動市場而且重返社會的關鍵部分，「當他們被排除在勞動力之外時，就很難找到為社區做出貢獻。」

一旦就業，他們就可以養活自己和家人，並為當地經濟做出真正的貢獻。

他說，這對勞工本身也更好，「獲得工作經歷肯定有助於保持就業。」 如果勞工有推薦信和業績紀錄來證明他們認真工作，他們就更容易選擇工作。