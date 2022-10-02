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大仁說財經／市場動盪不安 選擇高股利就對了

張大仁
發放股利的個股是種安全保守的投資，也是面對股市動盪的聰明選項。（歐新社）
發放股利的個股是種安全保守的投資，也是面對股市動盪的聰明選項。（歐新社）

「在動盪時期，擁有能支付你報酬的公司股票是值得的。」9月13日美股大規模崩盤，這句話應足以提醒投資人。

即使今年長期政府債券殖利率大幅飆升，但支付股利的股票再次受到歡迎。交易員一直在追逐提供穩定且持續提高紅利的優質藍籌股，這些投資可能比乏味的國債更令人興奮。

拿股利再買股票

每季或每年支付股利，為短期內需要現金的投資人提供了良好的收入來源。對於那些長期在股市打滾的老鳥來說，股利可以再投資以購買更多相同公司的股票。

史坦普500高股利息ETF今年僅下跌約4%，過去12個月略有上漲，表現比整體市場好得多。史坦普500指數2022年至今下跌超過17%。

顧名思義，高股利基金投資於提供高收益的公司，例如能源巨頭埃克森美孚和雪佛龍。由於油價飆升，這兩支股票股價今年都飆升。

該基金的其他主要持股包括Cardinal Health、Principal Financial和科技服務公司 Iron Mountain。這三支股票今年的表現也都是全都上揚，Cardinal Health更是飆升了30%。

財務穩定的指標

在動盪的經濟時期，發放股利的股票表現良好是很合理的。當一家公司支付股利並繼續穩步增發時，代表財務十分穩定。

Titelist Asset Management聯席投資長兼TrueShares Low Volatility Equity Income ETF經理人葛拉夫(Austin Graff)表示：「在高通膨時期，支付股利的個股表現良好。許多股票都是優質藍籌股，具有定價能力和強大的資產負債表。」

因此，許多消費性必需品公司，像是可以依靠可靠的銷售和獲利成長的食品和飲料巨頭，往往是股利最高的股票。例如Keurig Dr Pepper和Philip Morris，兩者都在9月14日宣布將提高股利。

隨著未來可能出現更多的市場波動，仍然希望股票勝過債券的投資人固然可以繼續尋找股利支付者。但即使是科技業也有相當一部分個股支付股利，包括蘋果、微軟和甲骨文。

不過，葛拉夫表示，尋找股利股票的投資人不僅需要關注殖利率。因為股息殖利率是年度股利除以股價，所以殖利率偏高的股票通常是所謂的價值陷阱，也就是股價暴跌的公司。

適用各類投資人

他說，他推薦殖利率不錯但股價未達天價的公司，這些公司的股利也在穩步增加。投資人可以找到能夠以健康的速度產生銷售和獲利成長的企業。

像是葛拉夫操盤的基金中持有UnitedHealth、公用事業公司American Electric Power和網安公司NortonLifeLock。

UnitedHealth的股息殖利率為1.2%，NortonLifeLock的殖利率為2.2%，American Electric Power的殖利率為3%。因此，殖利率仍然夠低，至少低於目前3.4%的10年期美國國債殖利率，即使公司投資其業務以保持獲利成長，仍有繼續增加股利的空間。

葛拉夫說：「這些公司不僅僅是坐擁現金而無所作為。」

因此，股利不再只適用於保守的投資人或退休金或其他固定收入的退休人員。

Cresset Capital投資長阿布林(Jack Ablin)在9月初發表的一份報告中表示：「如果要你想像一個典型的股利投資人的形象，你可能會想到一個年邁的寡婦或鰥夫。」「但現在貨幣政策收緊，股利再次成為焦點。投資人必須認知到，在其他不確定的投資環境下，股利提供了一定程度的確定性。」

面對股市動盪，要改變投資策略，圖為紐約曼哈頓的紐約證券交易所。(美聯社)
面對股市動盪，要改變投資策略，圖為紐約曼哈頓的紐約證券交易所。(美聯社)

殖利率 投資 股票

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