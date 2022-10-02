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理財百科／現金該放多少在家 才安全又能應急？

舟境
家中該放多少現金，才能應付緊急所需，可參考專家意見。（取自pexels）
家中該放多少現金，才能應付緊急所需，可參考專家意見。（取自pexels）

華人或亞裔喜歡使用現金，往往在家中存放大量現金，遭歹徒覬覦、入室搶劫的事件時有所聞。數位支付平台如Venmo、PayPal、CashApp誕生後，改變人們使用現金的習慣，多數人身上很少有現金，家中也是如此。但有時家中確實需要準備一些現金，以便緊急事故（例如颶風、野火或停電）時，如果無法使用數位錢包或銀行系統故障，手中的現金可以用來加油、買食物，甚至就醫。

因此究竟應該留有多少現金在身邊？個人需要不同，應視情況而定，但可以把握以下幾個原則：

1. 保有最低現金數：從安全角度來看，現金是最不安全的資產。理財顧問Ryan McCarty認為，家中可保留最少的現金數量，以防萬一發生火災、竊盜等事故，但最少的現金數量是多少？專家意見也不一，一名理財顧問Danielle Miura說，家中保留的現金應該足以買幾加侖的汽油、付外送帳單，或發生意外時所用，至少是100至200美元。

「但應急用的錢，不應只放在家中，可以選擇存在儲蓄帳戶裡」。McCarty說明家中現金與儲蓄帳戶兩者的比率，例如儲蓄帳戶有1萬元，現金就不應超過10%。

2. 足夠緊急所需：線上理財專家Yasmin Purnell建議，手中現金應足以支付短期住宿、食物、加油、醫療等需求，「原則上，家裡有1000元現金，確保發生全國性災害時可以應急。」

投資顧問Ted Capwell建議，與其保留現金應急，也可儲存日常必需品，例如留500元現金買食物，不如在冰箱儲存冷凍食物，或是購買醫療急救箱，以替代支付就醫帳單。

3. 少於1000元：資產管理顧問Jesse Cramer認為，少於1000元是家中保留現金的理想數額。「雖然金額會因人而異，但通常1000元是放在家中適當的現金數字，畢竟銀行還是比較安全。」Cramer分享父母鄰居家在火災發生時，讓災情更加嚴重的原因竟是，他們想找到藏匿現金的地方。

4. 將現金放在安全的地方：管理顧問Matthew Dailly說，不管在家中放多少現金，安全第一。最好是找一個可以安全存放的地方，因為洪水或火災等事故往往發生在數秒間，防火保險箱雖是不錯的選擇，但有可能成為竊盜的目標，就算買個高科技的保險箱，歹徒還是會想辦法破壞它。

儲蓄 保險 洪水

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