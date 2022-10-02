旅遊補給站／秋色醉人…全美10大賞楓國家公園

位於緬因州的阿卡迪亞國家公園，可賞紅楓。（Getty Images）

秋天是美國一年之中最適合探索戶外大自然的季節，莫辜負好時光。哈芬登郵報訪問了More Than Just Parks網站共同創辦人吉姆帕提茲和其他專家，分享他們認為秋天最適合拜訪的國家公園，以下是他們推薦的全美10大最適合賞楓的國家公園。

1.阿卡迪亞國家公園-緬因州

對The Parks Expert網站創辦人萊莉瑪霍妮來說，位於緬因州的阿卡迪亞國家公園(Acadia National Park)是秋天旅遊最佳選擇之一，「那裡的秋色讓人震懾，從深紅、橘色到金黃，是一年中最美的顏色；涼爽的秋天，也是最適合登山健行的時候。」

瑪霍妮建議前往旅遊的人，可以體驗阿卡迪亞最大眾化的健行路徑Precipice Trail，山徑將從秋天開放到遊隼、獵鷹的築巢季節結束。她說，這段山徑不適合有懼高症的人或兒童前往，但對於想要探索秋天、留下燦爛楓紅回憶的人來說，是最完美的地方。

落磯山國家公園可看到加拿大馬鹿。（Getty Images）

2.落磯山國家公園-科羅拉多州

「每年秋天，落磯山國家公園 (Rocky Mountain National Park) 就被山徑兩旁、成排的白楊木漆上美麗的黃色。」瑪霍妮說。More Than Just Parks另一名創辦人威爾帕提茲也推薦在秋天造訪落磯山國家公園，「在這裡秋葉如萬花筒般繽紛，將整座山峰與山谷覆蓋著橘色、金色與黃色」。帕提茲也提到，在秋天加拿大馬鹿發情的季節，白天可以看見馬鹿漫步在曠野、互相「角」力的畫面，晚上則會聽見牠們求偶發出的鳴叫聲，都讓人十分難忘。

大煙山國家公園被讚譽魅力無窮。（Getty Images）

3.大煙山國家公園-田納西、北卡羅來納州

「在田納西與北卡羅來納州，很難找到比大煙山國家公園(Great Smoky Mountains National Park)更出眾的秋景」，吉姆帕提茲這麼說，他甚至認為這裡是全世界最棒的賞楓之地。

在10月，當避暑的人潮散去，大煙山國家公園以及阿帕拉契山脈南端的多霧山陵開始轉為紅色、橙色、金黃。帕提茲說，公園內許多觀景點可以駐足、眺望綿延不絕的山林秋色；大煙山的魅力，讓他一次次回來欣賞這片無與倫比的美景。

朗格－聖伊利亞斯國家公園地處阿拉斯加州，9月初便是觀賞秋葉的高峰，早於全美其他國家公園。（Getty Images）

「這是國家公園管理局轄下最大的國家公園，也是第一個看到秋葉轉紅的地方，」國家公園旅遊專家麥肯梅爾說。朗格-聖伊利亞斯國家公園(Wrangell-St. Elias National Park)地處阿拉斯加州，樹葉從8月開始轉黃，9月初便是觀賞秋葉的高峰，早於全美其他國家公園。

西奧多·羅斯福國家公園可親睹野牛和野馬奔馳，以及成群沙丘鶴遷徙的壯觀畫面。（Getty Images）

5.西奧多·羅斯福國家公園-北達科他州

「每到秋天，位於北達科他州的西奧多·羅斯福國家公園(Theodore Roosevelt National Park)的露營區和小密蘇里河畔的白楊木，就灑下漫天黃金雨，」National Parks Traveler網站創辦人科特里潘薛克信說。那裡還可親睹野牛和野馬奔馳，以及成群沙丘鶴遷徙的壯觀畫面。

仙納度國家公園由天際公路貫穿，可盡情飽覽山谷。（Getty Images）

在秋天最能輕鬆探訪的國家公園，就是仙納度國家公園(Shenandoah National Park)。REI運動用品公司經理麥可柯林斯說，在仙納度賞楓，視野開闊，加上氣候宜人，可以看到許多野生動物；最讓人驚訝的是，有時甚至可以遠眺華盛頓DC。

仙納度國家公園由一條名為天際公路(Skyline Drive)的道路貫穿，柯林斯說，天際公路名副其實，長105英里、蜿蜒於藍嶺山脈(Blue Ridge Mountains)山脊，沿途有75個觀景點和多條步道，可盡情飽覽仙納度山谷。西起維吉尼亞州馬珊那騰山脈(Massanutten Mountains)，東至皮埃蒙特丘陵地區(Piedmont region)。如果賞楓還未盡興，還有機會觀賞公園裡的黑熊準備過冬，或是天際公路漫步覓食的白尾鹿。

自然學家詹妮斯雷推薦，可以把康加里國家公園 (Congaree National Park) 的沼澤地帶當作秋天旅遊計畫。

這塊占地2600英畝、位於南卡羅來納州中心的荒野，在2003年加入國家公園系統。雷讚揚康加里擁有古老的森林和樹種，獲聯合國教科文組織的多元生態認證。

雷表示，秋天除了讓南卡羅來納的氣溫與濕度降低，充滿神祕魅力的沼澤也改變形貌，落羽松的針葉轉為橘紅，將大地渲染出一抹艷麗色彩。雖然沒有明顯的高峰時間，但加里仍是觀賞秋葉的好去處。

優勝美地國家公園可以看到楓紅與灰色岩石相映成趣。（Getty Images）

8.優勝美地國家公園-加州

旅遊作家喬約格斯說，論秋天的顏色，或許優勝美地國家公園(Yosemite National Park)很難與東岸的阿卡迪亞、仙納度相提並論，但他依然偏愛可以看到楓紅與灰色岩石相映成趣的優勝美地山谷。

約格斯鼓勵前往國家公園賞楓的人，盡量掌握精確地高峰時間。即使氣象預報提供賞楓的最佳時間，但氣候變遷讓一切都說不準；過去幾年他走訪各處，希望欣賞到最美楓葉，往往早一周或晚一周。

黃石國家公園有超過50種哺乳動物，秋天正是牠們最活躍的季節。（Getty Images）

9.黃石國家公園-懷俄明、蒙大拿、愛達荷州

對家庭旅遊指引網站共同創辦人凱特布萊辛頓(Kate Brassington)來說，秋天最適合造訪的是黃石國家公園(Yellowstone National Park)。這個占地220萬英畝的荒原大地，有超過50種哺乳動物，而秋天正是牠們最活躍的季節。

秋天的懷俄明還留有一絲夏日的餘溫，氣候特別舒爽，布萊辛頓表示，最佳賞楓時間從9月底到11月中，大地如畫布般變化各種不同顏色，「這個人口不算多的州，擁有綿延的山嶺、高原與森林，是欣賞秋葉最好的地點之一」。

由於黃石公園在夏季曾因暴雨引起洪災而關閉，前往旅遊時須先確認路況及公園開放時間。

拱門國家公園沒有森林阻擋，可清楚看到日出與日落。（Getty Images）

10.拱門國家公園-猶他州

Parks and Points創辦人德瑞克賴特和艾咪貝斯說，他們非常珍惜拱門國家公園(Arches National Park)天氣轉涼、遊客減少的時刻，「這個由砂岩組成、豎立於廣邈大地的巨型拱門，彷彿變得更寬闊了」。

夏季高溫限制遊客造訪拱門的時間，到了秋季，9月氣溫約華氏85度、11月約55度，清晨甚至會感到一絲寒意。「另一個在秋天遊拱門國家公園的理由是日出與日落，這個沙漠獨有的景觀、沒有森林阻擋視野，即使只用手機都能拍出絕美照片。」賴特說，光線創造出的生動效果，讓拱門顏色更豐富、留下一道深深的陰影，像是雙重拱門。