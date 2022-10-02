封面故事／電影控必看… 12部電影 陪你懷舊

費雯麗與勞勃泰勒在「魂斷藍橋」演出風靡華人觀眾。（取材自IMDb）

一部影片好不好看，觀眾的熱淚嘻笑是主觀情感。但電影是綜合藝術，客觀上製片和原著編劇是前因，導演 和演技是後果，至於攝影、剪輯、音效、特效等都由導演掌控。好萊塢執影藝牛耳，隨手列十部電影，逆年代排序，不以好壞，因為像「時時刻刻」和「日正當中」就難比好壞。很想列入亞洲電影，如南韓「寄生上流」、日本「楢山節考」、「宮本武藏」、中國「城南舊事」等，都以原著或劇情取勝。

妮可基嫚在「時時刻刻」精采彩詮釋作家維吉尼亞吳爾芙，成功獲得奧斯卡最佳女主角獎。（圖：派拉蒙電影提供）

1.時時刻刻 The Hours (2002年)

台灣名「時時刻刻」，描寫縱跨一世紀、三個時代人們內心的絕望。不同時代、家庭、思想的故事，本難串聯在一部電影裡，本片劇本靠三個主角都讀維吉尼亞吳爾芙的小說 ，詮釋人們對生命的迷惘。首先1923年，英國小說家吳爾芙自己真實世界裡，在鄉村溺水自盡，妮可基嫚演繹這段悲劇；到1951年，茱莉安摩爾飾演主婦閱讀吳爾芙小說，在自殺邊緣中驚醒逃避；到2001年現代大都市，梅莉史翠普的前男友、患愛滋病的艾德哈里斯，當著梅的面破窗跳樓自殺，緊接著出現傷心的母親，竟然是老年的茱莉安摩爾。妮、茱、梅三人都漂亮且擅演內心戲，以同一部電影角逐奧斯卡女主角獎(可見別人的失望)，結果妮可基嫚獲得。編劇大衛海爾有功，可是英國導演史蒂芬達德利，展現如此糾纏的靈魂深處境界，是獲得當年最佳影片的最大功臣。

妮可基嫚2003年以「時時刻刻」獲得奧斯卡影后寶座。（Getty Images）

「時時刻刻」片名奇怪，人們問什麼意思？英文片名不易轉成中文，是直接按字面翻譯，還是另取片名，要不失文藝意味，還要照顧票房。本片的英文hour用複數，指三個年代幾個人內心生死掙扎的短暫時刻。如果通俗化，中文叫「她們的生死時刻」，觀眾能會心。亂世佳人就是如此。

「搶救雷恩大兵」讓史蒂芬史匹柏獲奧斯卡最佳導演獎。（Getty Images）

2.搶救雷恩大兵 Saving Private Ryan (1996年)

人類自古多戰，戰爭題材電影也多；主題多展現勝負、英雄、殘酷等陽剛面，以及破壞、痛苦、人情等陰柔面。戰爭片要照顧全面並不難，強烈的分鏡，人情味故事，任憑導演揮灑，「搶救雷恩大兵」一片卻有所不同。這是真實故事，二戰時美國國防部在處理複雜資料時，一細心職員注意到有個雷恩家庭，四個兒子三個陣亡，只剩一人在德國戰區。她層層上報，最後高層決定，找回這士兵，改任文職，以維護人道。影片開始，觀眾從衝上諾曼地的不知情戰士，手中還拖著同袍半截身體，到雷恩母親看見軍用吉普車又來通知噩耗，腿軟跪地背景，無言的畫面，只佔全片千百鏡頭之一，卻盤據觀眾內心以後兩小時。

平心而論，一切歸功導演兼製片史蒂芬史匹柏。最後班長湯姆漢克斯奄奄一息，示意演雷恩的麥特戴蒙附他耳邊，奮力說出湯人生最後一句話「Earn it」，來日賺回來！他是期盼雷恩，還是控訴戰爭？全片的畫龍點睛，史匹柏打了窮兵黷武國家一巴掌。但他究竟要愛國、要票房，鏡頭上他釋出戴蒙面容，溶入70年後美軍公墓的老雷恩，這時太陽照耀全景國旗，美國觀眾想起立唱國歌，「你看見拂曉中的星條旗嗎？」。若太陽照國旗鏡頭代之以拉遠老雷恩，自然地出現公墓豎立的國旗，會讓史匹柏更顯客觀。

還有些動人處，德國戰地小女孩見到美國大兵因她而死，憤臂捶打想把她送出外界的老爸，多麼好的安排。德國戰俘跪地求饒，逃生後殘暴殺死美國兵，又再度被俘，卻死於曾饒他性命、膽怯的美國菜鳥兵手下，甚至舉雙手投降，也被菜鳥槍決，說明戰爭雖沒有人性，卻有倫理。好導演很多，能像猶太裔的史匹柏的又有幾人？然而本片有好的演員、好攝影、好剪接、好音效、好特效，如果因為史匹柏太好而被忽略，也不公平。

安東尼霍普金斯在「沉默的羔羊」扮演食人魔，嚇到不少觀眾。（取材自IMDb）

3.沉默的羔羊 The silence of the Lambs (1991年)

1973年大法師顛覆了吸血鬼、電鋸殺人等老調後，產生這部導演和觀眾角力的恐怖電影「沉默的羔羊」。看你是否敢看安東尼霍普金斯啃了獄卒逃生後，留下掛在牢籠上的人皮，覆蓋自己臉上的獄卒臉皮，看你面對霍普金斯和茱蒂福斯特四目交會，陰森眼光燈光和配音，驗屍喉頭爬出飛蛾，茱蒂福斯特逮捕犯人時被關電燈，去監獄時被犯人扔精液上臉，真正的殺人魔(不是霍普金斯)彩繪自己後裸舞。沉片為恐怖片立下手法，不只恐怖，也夠噁心。

觀眾問吃人魔事件是不是真的，說是改編自真實刑案。各國刑案都有吃人肉、冷凍心臟的事，ISIS甚至在網上表演，如何割掉跪在地上的西方記者頭顱，自稱追求理想。於是傑克尼柯遜雪地揮舞大斧頭，琳達布萊兒從床上騰空，乃至葛雷哥萊畢克眼見天譴鋼筋刺人，導演手法都太「文明」，比不上沉默的羔羊。至於今年初拜登「導演」突擊隊飛敘利亞，獵殺IS首腦，那是「舊片新拍」。

「沉默的羔羊」推出後，獎項金光閃閃，好評如潮，和劇情一樣驚人。有個了不起處，製作預算1700萬美元，推出後獲得票房為2億7270萬美元，是預算的14.3倍，了不起的投資報酬率。然而不妨想想，扣除安東尼霍普金斯、茱蒂福斯特的大牌片酬，以及喬納山戴姆導演費後，1700萬能剩多少，可憐的製作零頭。但是，偉大的成就。

凱西貝茲因「戰慄遊戲」獲奧斯卡影后，已成觀眾心目中的經典。（取材自IMDb）

4.戰慄遊戲 Misery (1990年)

中文名「戰慄遊戲」，驚悚小說家史蒂芬金的戰慄遊戲。史的小說裡，詹姆斯凱恩也是著名小說家，雪地翻車，摔斷了腿，退休獨身女護士凱西貝茲救他，拖回山中家裡療養。貝茲是凱恩的小說迷，卻是心理變態者，退休前犯過刑案。凱恩落在她手中，帶來她禁臠式惡念，要凱恩修改小說情節，滿足自己幻想。凱恩虛與委蛇，靜待身體復原。復原日近，貝茲焦慮凱恩會離去，於是砸斷他另一條腿。一個無法行動的病人，一個強壯的變態護士，互鬥心機，生命廝殺。結局是凱恩在紐約瘸著腿與人簽約，出版這本親身的可怕經歷。

故事簡單，過程緊湊，得利於史蒂芬金的原著，凱西貝茲和詹姆斯凱恩的演技，以及演員出身的羅伯雷納的導演。電影好壞的三大要素，編劇、導演、演員都一流，不愁拍不好，不愁沒觀眾。這棟雪地小樓詭譎，凱恩打字機的窗外是皚皚雪景，窗內是求生的咫尺之地。如此佈局讓人想起希區考克的「後窗」，詹姆斯史都華是攝影記者，因為摔斷腿在小公寓靜養，從後窗看見對面鄰居發生殺妻案。女主角，當紅的葛麗絲凱莉演史都華的女友。所以史都華不像凱恩孤立無援，所以「後窗」不及「戰慄遊戲」緊張。「後窗」有俊男美女的瀟灑趣味，「戰慄遊戲」則是內心變態的男女在格鬥。「戰慄遊戲」與「沉默的羔羊」都是恐怖殺人片，「沉默的羔羊」是大格局刑案，噁心得讓人睡不著覺，「戰慄遊戲」在緊張之後讓人放鬆入夢。恐怖電影能拍成這樣，怪不得氣走吸血鬼了。

「真善美」獲得奧斯卡最佳影片等5座金像獎。（Getty Images）

5.真善美 The Sound of Music (1965年)

台灣取名「真善美」，香港「仙樂飄飄處處聞」，中國直譯「音樂的聲音」。這部戰爭籠罩下，集正義、溫馨、人情、趣味、歌舞於一堂的好電影，主要在於製片兼導演勞勃懷斯。懷斯的大氣、遠見、處理技術一流，堪稱大師，像「西城故事」、「大國民」等片。懷斯2000去世前兩年，為他滿堂獎座添加一座——奧斯卡終身成就獎。其次論功是真人主人翁，奧地利海軍上校馮崔普，他不屈納粹，堅毅愛國，帶領全家(新婚妻子和七個子女)翻山越嶺，逃到自由瑞士，才催生這部真人真事的影片。克里斯多夫普魯麥演馮崔普，嚴肅的外表，慢慢被茱莉安德魯絲融化。當年捨不開七個可愛孩子，離開修道院，還俗當家教，真正的馮崔普夫人後來在美國，答應把全家故事搬上銀幕。

論影片，茱莉安德魯絲無疑是代言人。她帶領的七個蹦蹦跳跳大小孩子，後來也在其他影片裡成名。故事發源地，也是影片實地場景薩爾斯堡，來到這兒就能體會所以孕育出這樣美麗的故事，吸引好萊塢拍片，以及全球僅次亂世佳人的票房(後來被星際大戰超越，變成第三)。

「The hills are alive with the sound of music……」電影第一句話，開口是歌曲，睜眼群山環抱，茱莉安德魯絲張開雙臂歡迎你。本片有三個不同中文片名，各具特色，可以嗅出三地取片名的文化背景。假如合併三者，兼顧藝術美的意境，那就是「這聲音是仙樂，到處傳頌真善美」。

奧瑪雪瑞夫主演的「齊瓦哥醫生」。（Getty Images）

6.齊瓦哥醫生 Dr. Zhivago (1965年)

也是冰雪，也是愛情，「齊瓦哥醫生」也有好的音樂。但是齊瓦哥添注了無盡的無奈，凍結不住的淚水。無奈和淚水，造成共產國家禁止上演。德國沒有禁演「真善美」，因為他們知道納粹不對。

俄國作家巴斯特涅夫這部同名鉅著，原本是俄文，描述俄羅斯大革命時期一段哀艷悲戚故事，大衛連把它拍成三小時的冰天雪地苦澀戀情，由埃及裔的奧瑪雪瑞夫演齊瓦哥，由未必最美、卻會軟化男人的茱莉克莉斯蒂演這悲劇的締造者。倒插筆(倒敘)原本是用濫的敘事技巧，在「齊瓦哥醫生」裡表現自然，而且前後呼應，最後齊瓦哥的抱琴姪女那段，讓人意猶未盡，不願起身。大衛連導的電影，比如「桂河大橋」都略顯拖拉，但三小時的「齊瓦哥醫生」拖拉出更多感情。

有人把「齊瓦哥醫生」打入反共電影，那是自由世界在自貶，共產國家禁演是在自殘。主題曲Lara’s Song，是電影裡的配樂，只是三弦琴，催生奧瑪雪瑞夫的眼淚和冰珠，離開電影變成演奏、歌曲、合唱、交響樂。人們聽多了真善美的歡樂歌聲，「齊瓦哥醫生」能疏通淚腺。

葛雷哥萊畢克與葛麗絲凱莉在「日正當中」的劇照。（Getty Images）

7.日正當中 High Noon (1952年)

「日正當中」非常陽剛寫實，雖然環繞著怯懦逃避，卻正義凜然。這部電影又是導演和演員強力組合，佛列德辛尼曼堪稱電影史偉大導演之一，他膾炙人口的影片有「亂世忠魂」、「奧克拉荷馬之戀」、「良相佐國」、「修女傳」等不同型態電影。「日正當中」是他創造，也改造西部武打形象從蒙面俠，侖道夫史谷脫式騎馬比拳頭電影，轉變到有真正內涵，闡論正義價值。當正義與生命交會時，該如何取捨，當強權來取你生命之際，你是否有不顧剛新婚一小時的妻子，去從容赴義的勇氣，也對美國當年的西部開拓價值，赤裸糾正。

片尾，在小鎮民眾前來擁抱警長賈利古柏時，賈摘下警徽，扔在地上，與葛麗絲凱莉揚長而去，不言而喻，小鎮的人不屑他一顧。影帝賈利古柏的角色不做第二人想，約翰韋恩差太多了，畢蘭卡斯特也難比擬。但論功行賞，賈利古柏對「日正當中」的貢獻雖大，卻要看四屆金像獎的佛列德辛尼曼。該片就看這兩人，別人不重要，儘管葛麗絲凱莉後來成為摩納哥王妃，李范克利夫後來也成名了，甚至主題曲伴隨最佳影片，獲得奧斯卡最佳歌曲。

「拜託，千萬別丟下我」從開頭就雋入人心，匪徒正在集合來殺警長，不知情的賈利古柏還在和葛麗絲凱莉舉行婚禮。消息很快傳開，人心惶恐，第一個逃的是執法檢察長。鎮民先催警長逃走，演變成責怪他是禍源，紛紛走避。槍戰艱難時刻，葛麗絲凱莉從背後開槍殺死匪徒，救了賈利古柏，也顛覆了西部片的鐵律，不在背後殺人，也詮釋了正和邪的鬥爭中，不必說道理，所以最後賈利古柏把鎮民賦予他的警徽，扔在地上。

劇情從當天上午10:30，發展到12:00日正當中槍戰結束，一個半小時，影片長度也恰是一個半小時，緊湊、扣人心弦，就像在把生死實況錄下影來，在那1952沒有錄影的年代。

「北非諜影」海報。（Getty Images）

8.北非諜影 Casablanca (1942年)

美國人、英國人和法國人之外，亞洲人難以理解，為什麼「北非諜影」這部片子那麼紅，受到那麼高評價，片子拍攝時也沒預料到，直到發行後。是什麼因素？感情！不只是亨佛萊鮑嘉犧牲能使自己逃命的機票，給了舊情人英格麗褒曼的丈夫，讓他們遠離納粹，飛往自由國度。更大的感情基於該片拍攝的時機，正值美國被捲入二次大戰，當時美國的人力、財力、社會等資源都被捲入，快樂舒服的日子一去不返，戰爭帶來的貧窮和家庭破碎，無可彌補，人們的情感無從宣洩，在1942年戰爭痛苦時刻，幸有鮑嘉和褒曼間的崇高愛情，給予人們感情出口。最艱苦的物資，最短暫的對白，最不敢表露的感情，在那北非卡薩布蘭加陰霾中，益顯珍貴。

十多年前，我在美國市鎮見到有家Rick’s Cafe，取自片中鮑嘉開設的酒吧名。裡面一座古老鋼琴，以現代化電腦記憶彈奏「As Time Goes By (時光流逝)」，琴鍵以電腦設定，自動上下敲擊著，好像真有人在彈。電影裡褒曼要求鋼琴師彈這首曲子，卻是鮑嘉禁止彈奏令他心碎的曲子。當鮑嘉知道是褒曼的意思時，他和觀眾都隨著褒曼的淚水崩潰了。80年前的黑白膠片能把意境帶來如此劇力萬鈞的人性，「北非諜影」遑論其他？那歌詞說明，「女人需要男人，男人需要朋友，時光就是這樣流轉。」Casablanca赤裸無奈地歌頌，大時代小人物的大氣慨，何需再問，為什麼評價那麼高？

9.魂斷藍橋 Waterloo Bridge (1940年)

迷魂記劇照。（美聯社）

10.迷魂記 Vertigo (1958年)

導演詹姆斯卡麥隆（右）當年與「鐵達尼號」男女主角李奧納多狄卡皮歐（中）、凱特溫斯蕾（左）在拍攝現場。（取材自IMDb）

11.鐵達尼號 Titanic (1997年)

這三部影片「魂斷藍橋」、「迷魂記」、「鐵達尼號」相隔57年，都以倒敘陳述，也都有哀艷奇特的愛情。「鐵達尼號」的老太太降落考古船，回憶災難中譜出的淒哀愛情。「魂斷藍橋」的勞勃泰勒在滑鐵盧橋上悔恨，戰爭讓他和費雯麗生離死別，觀眾都能預料這兩部電影淒艷無奈的結局。「迷魂記」完全不同，即使詹姆斯史都華是警探，也不明白怎麼會有愛他的同一女人金露華，兩次當他面跳樓，還都自殺成功？劇情讓觀眾震懾不已，使我在權衡下，只好捨棄一清二白的「鐵達尼號」和「魂斷藍橋」，來探索希區考克的神秘愛情，以及他那合理的驚懾。

詹姆斯史都華是警探，在頂樓追捕逃犯中失足，吊在樓簷，目睹救他的同事墜樓死亡，從此得了懼高症，只好退休。他富有的中學同學雇他跟蹤妻子金露華，並保護她安全，因為她幻想自己是祖母轉世，會在祖母的忌日自盡，忌日就要到了。她企圖跳舊金山灣，被史都華救起，卻無法阻止她登上教堂頂跳樓自殺，因為他爬樓梯時懼高症復發，無法行動。史都華的同學喪妻後搬離舊金山，他自己更難過，不只內疚，因為他已愛上金露華。然而劇情至此，只進行了一半。

恍惚中，史都華在街頭遇見庸俗的小劇院女演員，像極了同學的妻子。窮追之下，女演員虛與委蛇，直到他發現女演員擁有他同學妻子金露華的項鍊，她真是她。史都華卻不明白，那次跳樓自殺是怎麼回事。在一連串探究下，最後史都華逼「金露華」到鄉下教堂，拉她登上樓頂驗證。「金露華」苦苦哀求，因為她也愛上史都華，礙於是犯罪，不能明說。結局是，史都華因為奮力爬上樓、克服了懼高症，卻沒能在最後一刻抓住心愛的人，慌亂中墜樓死亡。原來上次墜樓，是他同學為了吞太太遺產，把太太推下樓，利用的是史都華的懼高症，當成人證，也就是他騙說太太幻想祖母轉世、要自殺，其實沒這回事，史都華也沒見過她太太本人，「金露華」是被雇來裝扮成她太太，趁史都華懼高症發作時犯案。史都華看見的其實是墜下樓的太太，不是同樣裝扮的「金露華」。

希區考克的懸疑電影很多，曾經票選過哪部最好，觀眾的投票最喜歡「驚魂記」(Psycho)，美國影評人協會認為「迷魂記」(Vertigo)最好。我也認為如此，「驚魂記」、「後窗」、「電話情殺案」、「捉賊記」、「北西北」、「謎中謎」，乃至「蝴蝶夢」、「鳥」等都排在後面。「驚魂記」吸引人在於安東尼柏金斯的精神分裂症，家中放著母親的屍骨，一旦他交女朋友，內心母親那一半就會出現阻止他，導引他去殺掉女朋友，所以柏金斯處於不敢違抗母意的犯罪中。柏金斯造型和演技一流，希區考克導得過癮，觀眾嚇得心服。可是出了電影院 想想，影片除了精神分裂症殺人，缺乏文藝深度。「迷魂記」不同，有美感、有情境，至少有「犯罪技巧」。

「迷魂記」的場景在舊金山和遠處郊外，風光旖旎，讓挺著大肚子、繃著老虎狗臉的希區考克，得以把玩俊男美女演這齣神秘戲，也把觀眾玩弄得團團轉。60多年後我仍在團團轉，拜訪過三次加州的墨西哥式小鎮San Juan Batista(西班牙語，施洗者聖約翰)，「迷魂記」中兩度自殺的場景。小鎮離舊金山150公里，人口不到兩千。2018年，當地舉行「迷魂記60周年紀念」，遊客都是迷魂記迷，一一被引導參觀馬廄、教堂、長廊等場景，天黑後廣場放映「迷魂記」。我先離開，為了想在回程驗證，史都華強拉金露華，晚上去小鎮教堂求證的那條路上，氣氛是否真的鬼魅。

加州101公路的支線156當年是土路，現開闢為快速路。在100公里時速的夜晚車流中，抬頭只能以半秒鐘一瞥兩旁高樹夾雜的黑暗天空，樹在向後飛逝，氣氛很神祕，事實上希區考克運鏡也就是半秒半秒地壓縮緊張氣氛。他可能是在夜晚單獨拍樹和天的空景，在攝影棚拍兩人開車鏡頭，然後疊合在一起。要是真讓這兩名大牌夜晚在鄉下飛馳，萬一出車禍，就不必拍跳樓自殺了。

旁座要我小心開車，我回過神來問，「記得我們去希區考克拍『鳥』的Bodega Bay，在Tide餐館享受鮭魚三吃嗎？記得去加州優勝美地山腳下Jamestown體驗賈利古柏的『日正當中』拍攝地嗎？記得去德州聖安東尼奧，『邊城英烈傳』裡真實的屠城地Alamo堡嗎？參觀奧地利薩爾斯堡，吃『真善美』大餐嗎？去史坦貝克家鄉Salinas，原著電影街頭喝咖啡，在他故居吃牛排嗎？那年去Sonoma鄉下，傑克倫敦小說電影『狼屋』嗎？我們拜謁林海音的『城南舊事』發源地，北京南柳巷晉江會館嗎？比起這兒希區考克的不祥之地，那些地方安全舒適多了。」

「亂世佳人」日前遭控涉及種族歧視。（Getty Images）

12.「亂世佳人」Gone With the Wind(1939)

「亂世佳人」這部影片80年前開拍前，好萊塢就預測放映會轟動。米契爾同名鉅著小說「飄」、製片人大衛塞茲尼克、導演維托佛萊明，加上演員費雯麗、克拉克蓋博、李斯利霍華、奧莉薇哈佛蘭，都是一再挑選的一時之選。亂世佳人上演後持續80年，各界均認為是有史來最佳電影。當年製作預算385萬美元是驚人數字，其後收益39000萬是天文數字。拍攝手法、演員台詞、動作，一再被傳誦、模仿、教學。「亂世佳人」的社會評論早已給它定位，無需在此贅言討論。

然而仍要說件事，前年美國爆發白人警察跪頸勒斃黑人事件，全國譁然，引發「亂世佳人」的上演平台將它下架，被迫承認該片對道德與種族確有偏見，在電影上添加字幕聲明後，「亂世佳人」方得重映。警察殺人、黑白歧視當然要不得，需由法律糾正。然而費雯麗1967年去世時只有53歲，克拉克蓋博也只有59歲，距離現在都超過一甲子，他們的代表作卻在身後60年，被迫謝罪。原著的社會盛行黑人女僕制度，但80年後一舉翻案，不顧名著、製片、導演、演員對電影貢獻。以今判古不是文明社會行為，如果「亂世佳人」該公開認錯，那麼千百部電影文學作品，不都該在今人面前磕頭求饒？這是焚書坑儒，是文化大革命，卻發生在21世紀的美國？

也聯想到「誰來晚餐」(Guess Who’s Coming to Dinner)、「惡夜追緝令」(In the Heat of the Night)這兩部電影，拍攝雖好沒列入，與「亂世佳人」和警察跪殺事件無關。也聯想到「養子不教誰之過」(Rebel Without a Cause)，原著是諾貝爾文學獎得主史坦貝克，英文本意「叛逆無由」，引申就是「造反有理」，新冠病毒這幾年荼毒世人，社會上出現造反有理的事還真不少，80年前的「亂世佳人」都能把它下架，夫復何言。所以，虎年新春，不如在家看場好電影，舒坦身心吧！

(本文作者製作新聞節目多年，也擔任編導，著有《鏡中爹》等書)