封面故事／電影控必看… 12部電影 陪你懷舊

費雯麗與勞勃泰勒在「魂斷藍橋」演出風靡華人觀眾。(取材自IMDb)

一部影片好不好看,觀眾的熱淚嘻笑是主觀情感。但電影是綜合藝術,客觀上製片和原著編劇是前因,導演 和演技是後果,至於攝影、剪輯、音效、特效等都由導演掌控。好萊塢執影藝牛耳,隨手列十部電影,逆年代排序,不以好壞,因為像「時時刻刻」和「日正當中」就難比好壞。很想列入亞洲電影,如南韓「寄生上流」、日本「楢山節考」、「宮本武藏」、中國「城南舊事」等,都以原著或劇情取勝。

妮可基嫚在「時時刻刻」精采彩詮釋作家維吉尼亞吳爾芙,成功獲得奧斯卡最佳女主角獎。(圖:派拉蒙電影提供)

1.時時刻刻 The Hours (2002年)

台灣名「時時刻刻」,描寫縱跨一世紀、三個時代人們內心的絕望。不同時代、家庭、思想的故事,本難串聯在一部電影裡,本片劇本靠三個主角都讀維吉尼亞吳爾芙的小說 ,詮釋人們對生命的迷惘。首先1923年,英國小說家吳爾芙自己真實世界裡,在鄉村溺水自盡,妮可基嫚演繹這段悲劇;到1951年,茱莉安摩爾飾演主婦閱讀吳爾芙小說,在自殺邊緣中驚醒逃避;到2001年現代大都市,梅莉史翠普的前男友、患愛滋病的艾德哈里斯,當著梅的面破窗跳樓自殺,緊接著出現傷心的母親,竟然是老年的茱莉安摩爾。妮、茱、梅三人都漂亮且擅演內心戲,以同一部電影角逐奧斯卡女主角獎(可見別人的失望),結果妮可基嫚獲得。編劇大衛海爾有功,可是英國導演史蒂芬達德利,展現如此糾纏的靈魂深處境界,是獲得當年最佳影片的最大功臣。

妮可基嫚2003年以「時時刻刻」獲得奧斯卡影后寶座。(Getty Images)

「時時刻刻」片名奇怪,人們問什麼意思?英文片名不易轉成中文,是直接按字面翻譯,還是另取片名,要不失文藝意味,還要照顧票房。本片的英文hour用複數,指三個年代幾個人內心生死掙扎的短暫時刻。如果通俗化,中文叫「她們的生死時刻」,觀眾能會心。亂世佳人就是如此。

「搶救雷恩大兵」讓史蒂芬史匹柏獲奧斯卡最佳導演獎。(Getty Images)

2.搶救雷恩大兵 Saving Private Ryan (1996年)

人類自古多戰,戰爭題材電影也多;主題多展現勝負、英雄、殘酷等陽剛面,以及破壞、痛苦、人情等陰柔面。戰爭片要照顧全面並不難,強烈的分鏡,人情味故事,任憑導演揮灑,「搶救雷恩大兵」一片卻有所不同。這是真實故事,二戰時美國國防部在處理複雜資料時,一細心職員注意到有個雷恩家庭,四個兒子三個陣亡,只剩一人在德國戰區。她層層上報,最後高層決定,找回這士兵,改任文職,以維護人道。影片開始,觀眾從衝上諾曼地的不知情戰士,手中還拖著同袍半截身體,到雷恩母親看見軍用吉普車又來通知噩耗,腿軟跪地背景,無言的畫面,只佔全片千百鏡頭之一,卻盤據觀眾內心以後兩小時。

平心而論,一切歸功導演兼製片史蒂芬史匹柏。最後班長湯姆漢克斯奄奄一息,示意演雷恩的麥特戴蒙附他耳邊,奮力說出湯人生最後一句話「Earn it」,來日賺回來!他是期盼雷恩,還是控訴戰爭?全片的畫龍點睛,史匹柏打了窮兵黷武國家一巴掌。但他究竟要愛國、要票房,鏡頭上他釋出戴蒙面容,溶入70年後美軍公墓的老雷恩,這時太陽照耀全景國旗,美國觀眾想起立唱國歌,「你看見拂曉中的星條旗嗎?」。若太陽照國旗鏡頭代之以拉遠老雷恩,自然地出現公墓豎立的國旗,會讓史匹柏更顯客觀。

還有些動人處,德國戰地小女孩見到美國大兵因她而死,憤臂捶打想把她送出外界的老爸,多麼好的安排。德國戰俘跪地求饒,逃生後殘暴殺死美國兵,又再度被俘,卻死於曾饒他性命、膽怯的美國菜鳥兵手下,甚至舉雙手投降,也被菜鳥槍決,說明戰爭雖沒有人性,卻有倫理。好導演很多,能像猶太裔的史匹柏的又有幾人?然而本片有好的演員、好攝影、好剪接、好音效、好特效,如果因為史匹柏太好而被忽略,也不公平。

安東尼霍普金斯在「沉默的羔羊」扮演食人魔,嚇到不少觀眾。(取材自IMDb)

3.沉默的羔羊 The silence of the Lambs (1991年)

1973年大法師顛覆了吸血鬼、電鋸殺人等老調後,產生這部導演和觀眾角力的恐怖電影「沉默的羔羊」。看你是否敢看安東尼霍普金斯啃了獄卒逃生後,留下掛在牢籠上的人皮,覆蓋自己臉上的獄卒臉皮,看你面對霍普金斯和茱蒂福斯特四目交會,陰森眼光燈光和配音,驗屍喉頭爬出飛蛾,茱蒂福斯特逮捕犯人時被關電燈,去監獄時被犯人扔精液上臉,真正的殺人魔(不是霍普金斯)彩繪自己後裸舞。沉片為恐怖片立下手法,不只恐怖,也夠噁心。

觀眾問吃人魔事件是不是真的,說是改編自真實刑案。各國刑案都有吃人肉、冷凍心臟的事,ISIS甚至在網上表演,如何割掉跪在地上的西方記者頭顱,自稱追求理想。於是傑克尼柯遜雪地揮舞大斧頭,琳達布萊兒從床上騰空,乃至葛雷哥萊畢克眼見天譴鋼筋刺人,導演手法都太「文明」,比不上沉默的羔羊。至於今年初拜登「導演」突擊隊飛敘利亞,獵殺IS首腦,那是「舊片新拍」。

「沉默的羔羊」推出後,獎項金光閃閃,好評如潮,和劇情一樣驚人。有個了不起處,製作預算1700萬美元,推出後獲得票房為2億7270萬美元,是預算的14.3倍,了不起的投資報酬率。然而不妨想想,扣除安東尼霍普金斯、茱蒂福斯特的大牌片酬,以及喬納山戴姆導演費後,1700萬能剩多少,可憐的製作零頭。但是,偉大的成就。

凱西貝茲因「戰慄遊戲」獲奧斯卡影后,已成觀眾心目中的經典。(取材自IMDb)

4.戰慄遊戲 Misery (1990年)

中文名「戰慄遊戲」,驚悚小說家史蒂芬金的戰慄遊戲。史的小說裡,詹姆斯凱恩也是著名小說家,雪地翻車,摔斷了腿,退休獨身女護士凱西貝茲救他,拖回山中家裡療養。貝茲是凱恩的小說迷,卻是心理變態者,退休前犯過刑案。凱恩落在她手中,帶來她禁臠式惡念,要凱恩修改小說情節,滿足自己幻想。凱恩虛與委蛇,靜待身體復原。復原日近,貝茲焦慮凱恩會離去,於是砸斷他另一條腿。一個無法行動的病人,一個強壯的變態護士,互鬥心機,生命廝殺。結局是凱恩在紐約瘸著腿與人簽約,出版這本親身的可怕經歷。

故事簡單,過程緊湊,得利於史蒂芬金的原著,凱西貝茲和詹姆斯凱恩的演技,以及演員出身的羅伯雷納的導演。電影好壞的三大要素,編劇、導演、演員都一流,不愁拍不好,不愁沒觀眾。這棟雪地小樓詭譎,凱恩打字機的窗外是皚皚雪景,窗內是求生的咫尺之地。如此佈局讓人想起希區考克的「後窗」,詹姆斯史都華是攝影記者,因為摔斷腿在小公寓靜養,從後窗看見對面鄰居發生殺妻案。女主角,當紅的葛麗絲凱莉演史都華的女友。所以史都華不像凱恩孤立無援,所以「後窗」不及「戰慄遊戲」緊張。「後窗」有俊男美女的瀟灑趣味,「戰慄遊戲」則是內心變態的男女在格鬥。「戰慄遊戲」與「沉默的羔羊」都是恐怖殺人片,「沉默的羔羊」是大格局刑案,噁心得讓人睡不著覺,「戰慄遊戲」在緊張之後讓人放鬆入夢。恐怖電影能拍成這樣,怪不得氣走吸血鬼了。

「真善美」獲得奧斯卡最佳影片等5座金像獎。(Getty Images)

5.真善美 The Sound of Music (1965年)

台灣取名「真善美」,香港「仙樂飄飄處處聞」,中國直譯「音樂的聲音」。這部戰爭籠罩下,集正義、溫馨、人情、趣味、歌舞於一堂的好電影,主要在於製片兼導演勞勃懷斯。懷斯的大氣、遠見、處理技術一流,堪稱大師,像「西城故事」、「大國民」等片。懷斯2000去世前兩年,為他滿堂獎座添加一座——奧斯卡終身成就獎。其次論功是真人主人翁,奧地利海軍上校馮崔普,他不屈納粹,堅毅愛國,帶領全家(新婚妻子和七個子女)翻山越嶺,逃到自由瑞士,才催生這部真人真事的影片。克里斯多夫普魯麥演馮崔普,嚴肅的外表,慢慢被茱莉安德魯絲融化。當年捨不開七個可愛孩子,離開修道院,還俗當家教,真正的馮崔普夫人後來在美國,答應把全家故事搬上銀幕。

論影片,茱莉安德魯絲無疑是代言人。她帶領的七個蹦蹦跳跳大小孩子,後來也在其他影片裡成名。故事發源地,也是影片實地場景薩爾斯堡,來到這兒就能體會所以孕育出這樣美麗的故事,吸引好萊塢拍片,以及全球僅次亂世佳人的票房(後來被星際大戰超越,變成第三)。

「The hills are alive with the sound of music……」電影第一句話,開口是歌曲,睜眼群山環抱,茱莉安德魯絲張開雙臂歡迎你。本片有三個不同中文片名,各具特色,可以嗅出三地取片名的文化背景。假如合併三者,兼顧藝術美的意境,那就是「這聲音是仙樂,到處傳頌真善美」。

奧瑪雪瑞夫主演的「齊瓦哥醫生」。(Getty Images)

6.齊瓦哥醫生 Dr. Zhivago (1965年)

也是冰雪,也是愛情,「齊瓦哥醫生」也有好的音樂。但是齊瓦哥添注了無盡的無奈,凍結不住的淚水。無奈和淚水,造成共產國家禁止上演。德國沒有禁演「真善美」,因為他們知道納粹不對。

俄國作家巴斯特涅夫這部同名鉅著,原本是俄文,描述俄羅斯大革命時期一段哀艷悲戚故事,大衛連把它拍成三小時的冰天雪地苦澀戀情,由埃及裔的奧瑪雪瑞夫演齊瓦哥,由未必最美、卻會軟化男人的茱莉克莉斯蒂演這悲劇的締造者。倒插筆(倒敘)原本是用濫的敘事技巧,在「齊瓦哥醫生」裡表現自然,而且前後呼應,最後齊瓦哥的抱琴姪女那段,讓人意猶未盡,不願起身。大衛連導的電影,比如「桂河大橋」都略顯拖拉,但三小時的「齊瓦哥醫生」拖拉出更多感情。

有人把「齊瓦哥醫生」打入反共電影,那是自由世界在自貶,共產國家禁演是在自殘。主題曲Lara’s Song,是電影裡的配樂,只是三弦琴,催生奧瑪雪瑞夫的眼淚和冰珠,離開電影變成演奏、歌曲、合唱、交響樂。人們聽多了真善美的歡樂歌聲,「齊瓦哥醫生」能疏通淚腺。

葛雷哥萊畢克與葛麗絲凱莉在「日正當中」的劇照。(Getty Images)

7.日正當中 High Noon (1952年)

「日正當中」非常陽剛寫實,雖然環繞著怯懦逃避,卻正義凜然。這部電影又是導演和演員強力組合,佛列德辛尼曼堪稱電影史偉大導演之一,他膾炙人口的影片有「亂世忠魂」、「奧克拉荷馬之戀」、「良相佐國」、「修女傳」等不同型態電影。「日正當中」是他創造,也改造西部武打形象從蒙面俠,侖道夫史谷脫式騎馬比拳頭電影,轉變到有真正內涵,闡論正義價值。當正義與生命交會時,該如何取捨,當強權來取你生命之際,你是否有不顧剛新婚一小時的妻子,去從容赴義的勇氣,也對美國當年的西部開拓價值,赤裸糾正。

片尾,在小鎮民眾前來擁抱警長賈利古柏時,賈摘下警徽,扔在地上,與葛麗絲凱莉揚長而去,不言而喻,小鎮的人不屑他一顧。影帝賈利古柏的角色不做第二人想,約翰韋恩差太多了,畢蘭卡斯特也難比擬。但論功行賞,賈利古柏對「日正當中」的貢獻雖大,卻要看四屆金像獎的佛列德辛尼曼。該片就看這兩人,別人不重要,儘管葛麗絲凱莉後來成為摩納哥王妃,李范克利夫後來也成名了,甚至主題曲伴隨最佳影片,獲得奧斯卡最佳歌曲。

「拜託,千萬別丟下我」從開頭就雋入人心,匪徒正在集合來殺警長,不知情的賈利古柏還在和葛麗絲凱莉舉行婚禮。消息很快傳開,人心惶恐,第一個逃的是執法檢察長。鎮民先催警長逃走,演變成責怪他是禍源,紛紛走避。槍戰艱難時刻,葛麗絲凱莉從背後開槍殺死匪徒,救了賈利古柏,也顛覆了西部片的鐵律,不在背後殺人,也詮釋了正和邪的鬥爭中,不必說道理,所以最後賈利古柏把鎮民賦予他的警徽,扔在地上。

劇情從當天上午10:30,發展到12:00日正當中槍戰結束,一個半小時,影片長度也恰是一個半小時,緊湊、扣人心弦,就像在把生死實況錄下影來,在那1952沒有錄影的年代。

「北非諜影」海報。(Getty Images)

8.北非諜影 Casablanca (1942年)

美國人、英國人和法國人之外,亞洲人難以理解,為什麼「北非諜影」這部片子那麼紅,受到那麼高評價,片子拍攝時也沒預料到,直到發行後。是什麼因素?感情!不只是亨佛萊鮑嘉犧牲能使自己逃命的機票,給了舊情人英格麗褒曼的丈夫,讓他們遠離納粹,飛往自由國度。更大的感情基於該片拍攝的時機,正值美國被捲入二次大戰,當時美國的人力、財力、社會等資源都被捲入,快樂舒服的日子一去不返,戰爭帶來的貧窮和家庭破碎,無可彌補,人們的情感無從宣洩,在1942年戰爭痛苦時刻,幸有鮑嘉和褒曼間的崇高愛情,給予人們感情出口。最艱苦的物資,最短暫的對白,最不敢表露的感情,在那北非卡薩布蘭加陰霾中,益顯珍貴。

十多年前,我在美國市鎮見到有家Rick’s Cafe,取自片中鮑嘉開設的酒吧名。裡面一座古老鋼琴,以現代化電腦記憶彈奏「As Time Goes By (時光流逝)」,琴鍵以電腦設定,自動上下敲擊著,好像真有人在彈。電影裡褒曼要求鋼琴師彈這首曲子,卻是鮑嘉禁止彈奏令他心碎的曲子。當鮑嘉知道是褒曼的意思時,他和觀眾都隨著褒曼的淚水崩潰了。80年前的黑白膠片能把意境帶來如此劇力萬鈞的人性,「北非諜影」遑論其他?那歌詞說明,「女人需要男人,男人需要朋友,時光就是這樣流轉。」Casablanca赤裸無奈地歌頌,大時代小人物的大氣慨,何需再問,為什麼評價那麼高?

9.魂斷藍橋 Waterloo Bridge (1940年)

迷魂記劇照。(美聯社)

10.迷魂記 Vertigo (1958年)

導演詹姆斯卡麥隆(右)當年與「鐵達尼號」男女主角李奧納多狄卡皮歐(中)、凱特溫斯蕾(左)在拍攝現場。(取材自IMDb)

11.鐵達尼號 Titanic (1997年)

這三部影片「魂斷藍橋」、「迷魂記」、「鐵達尼號」相隔57年,都以倒敘陳述,也都有哀艷奇特的愛情。「鐵達尼號」的老太太降落考古船,回憶災難中譜出的淒哀愛情。「魂斷藍橋」的勞勃泰勒在滑鐵盧橋上悔恨,戰爭讓他和費雯麗生離死別,觀眾都能預料這兩部電影淒艷無奈的結局。「迷魂記」完全不同,即使詹姆斯史都華是警探,也不明白怎麼會有愛他的同一女人金露華,兩次當他面跳樓,還都自殺成功?劇情讓觀眾震懾不已,使我在權衡下,只好捨棄一清二白的「鐵達尼號」和「魂斷藍橋」,來探索希區考克的神秘愛情,以及他那合理的驚懾。

詹姆斯史都華是警探,在頂樓追捕逃犯中失足,吊在樓簷,目睹救他的同事墜樓死亡,從此得了懼高症,只好退休。他富有的中學同學雇他跟蹤妻子金露華,並保護她安全,因為她幻想自己是祖母轉世,會在祖母的忌日自盡,忌日就要到了。她企圖跳舊金山灣,被史都華救起,卻無法阻止她登上教堂頂跳樓自殺,因為他爬樓梯時懼高症復發,無法行動。史都華的同學喪妻後搬離舊金山,他自己更難過,不只內疚,因為他已愛上金露華。然而劇情至此,只進行了一半。

恍惚中,史都華在街頭遇見庸俗的小劇院女演員,像極了同學的妻子。窮追之下,女演員虛與委蛇,直到他發現女演員擁有他同學妻子金露華的項鍊,她真是她。史都華卻不明白,那次跳樓自殺是怎麼回事。在一連串探究下,最後史都華逼「金露華」到鄉下教堂,拉她登上樓頂驗證。「金露華」苦苦哀求,因為她也愛上史都華,礙於是犯罪,不能明說。結局是,史都華因為奮力爬上樓、克服了懼高症,卻沒能在最後一刻抓住心愛的人,慌亂中墜樓死亡。原來上次墜樓,是他同學為了吞太太遺產,把太太推下樓,利用的是史都華的懼高症,當成人證,也就是他騙說太太幻想祖母轉世、要自殺,其實沒這回事,史都華也沒見過她太太本人,「金露華」是被雇來裝扮成她太太,趁史都華懼高症發作時犯案。史都華看見的其實是墜下樓的太太,不是同樣裝扮的「金露華」。

希區考克的懸疑電影很多,曾經票選過哪部最好,觀眾的投票最喜歡「驚魂記」(Psycho),美國影評人協會認為「迷魂記」(Vertigo)最好。我也認為如此,「驚魂記」、「後窗」、「電話情殺案」、「捉賊記」、「北西北」、「謎中謎」,乃至「蝴蝶夢」、「鳥」等都排在後面。「驚魂記」吸引人在於安東尼柏金斯的精神分裂症,家中放著母親的屍骨,一旦他交女朋友,內心母親那一半就會出現阻止他,導引他去殺掉女朋友,所以柏金斯處於不敢違抗母意的犯罪中。柏金斯造型和演技一流,希區考克導得過癮,觀眾嚇得心服。可是出了電影院 想想,影片除了精神分裂症殺人,缺乏文藝深度。「迷魂記」不同,有美感、有情境,至少有「犯罪技巧」。

「迷魂記」的場景在舊金山和遠處郊外,風光旖旎,讓挺著大肚子、繃著老虎狗臉的希區考克,得以把玩俊男美女演這齣神秘戲,也把觀眾玩弄得團團轉。60多年後我仍在團團轉,拜訪過三次加州的墨西哥式小鎮San Juan Batista(西班牙語,施洗者聖約翰),「迷魂記」中兩度自殺的場景。小鎮離舊金山150公里,人口不到兩千。2018年,當地舉行「迷魂記60周年紀念」,遊客都是迷魂記迷,一一被引導參觀馬廄、教堂、長廊等場景,天黑後廣場放映「迷魂記」。我先離開,為了想在回程驗證,史都華強拉金露華,晚上去小鎮教堂求證的那條路上,氣氛是否真的鬼魅。

加州101公路的支線156當年是土路,現開闢為快速路。在100公里時速的夜晚車流中,抬頭只能以半秒鐘一瞥兩旁高樹夾雜的黑暗天空,樹在向後飛逝,氣氛很神祕,事實上希區考克運鏡也就是半秒半秒地壓縮緊張氣氛。他可能是在夜晚單獨拍樹和天的空景,在攝影棚拍兩人開車鏡頭,然後疊合在一起。要是真讓這兩名大牌夜晚在鄉下飛馳,萬一出車禍,就不必拍跳樓自殺了。

旁座要我小心開車,我回過神來問,「記得我們去希區考克拍『鳥』的Bodega Bay,在Tide餐館享受鮭魚三吃嗎?記得去加州優勝美地山腳下Jamestown體驗賈利古柏的『日正當中』拍攝地嗎?記得去德州聖安東尼奧,『邊城英烈傳』裡真實的屠城地Alamo堡嗎?參觀奧地利薩爾斯堡,吃『真善美』大餐嗎?去史坦貝克家鄉Salinas,原著電影街頭喝咖啡,在他故居吃牛排嗎?那年去Sonoma鄉下,傑克倫敦小說電影『狼屋』嗎?我們拜謁林海音的『城南舊事』發源地,北京南柳巷晉江會館嗎?比起這兒希區考克的不祥之地,那些地方安全舒適多了。」

「亂世佳人」日前遭控涉及種族歧視。(Getty Images)

12.「亂世佳人」Gone With the Wind(1939)

「亂世佳人」這部影片80年前開拍前,好萊塢就預測放映會轟動。米契爾同名鉅著小說「飄」、製片人大衛塞茲尼克、導演維托佛萊明,加上演員費雯麗、克拉克蓋博、李斯利霍華、奧莉薇哈佛蘭,都是一再挑選的一時之選。亂世佳人上演後持續80年,各界均認為是有史來最佳電影。當年製作預算385萬美元是驚人數字,其後收益39000萬是天文數字。拍攝手法、演員台詞、動作,一再被傳誦、模仿、教學。「亂世佳人」的社會評論早已給它定位,無需在此贅言討論。

然而仍要說件事,前年美國爆發白人警察跪頸勒斃黑人事件,全國譁然,引發「亂世佳人」的上演平台將它下架,被迫承認該片對道德與種族確有偏見,在電影上添加字幕聲明後,「亂世佳人」方得重映。警察殺人、黑白歧視當然要不得,需由法律糾正。然而費雯麗1967年去世時只有53歲,克拉克蓋博也只有59歲,距離現在都超過一甲子,他們的代表作卻在身後60年,被迫謝罪。原著的社會盛行黑人女僕制度,但80年後一舉翻案,不顧名著、製片、導演、演員對電影貢獻。以今判古不是文明社會行為,如果「亂世佳人」該公開認錯,那麼千百部電影文學作品,不都該在今人面前磕頭求饒?這是焚書坑儒,是文化大革命,卻發生在21世紀的美國?

也聯想到「誰來晚餐」(Guess Who’s Coming to Dinner)、「惡夜追緝令」(In the Heat of the Night)這兩部電影,拍攝雖好沒列入,與「亂世佳人」和警察跪殺事件無關。也聯想到「養子不教誰之過」(Rebel Without a Cause),原著是諾貝爾文學獎得主史坦貝克,英文本意「叛逆無由」,引申就是「造反有理」,新冠病毒這幾年荼毒世人,社會上出現造反有理的事還真不少,80年前的「亂世佳人」都能把它下架,夫復何言。所以,虎年新春,不如在家看場好電影,舒坦身心吧!

(本文作者製作新聞節目多年,也擔任編導,著有《鏡中爹》等書)