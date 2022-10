旅遊／遊俄羅斯 回味沙皇治下繁華

彼得荷夫行宮有教堂、宮殿大樓和大花園,都十分「凡爾賽式」。(圖片皆由作者提供)

看到俄羅斯和烏克蘭的戰爭,世人同聲一嘆。新冠疫情前,我們夫婦曾參加旅遊團Comos的「俄羅斯8天遊」,十分難忘。旅行團訂了假日酒店,我們決定早一天飛到莫斯科,先自由行看看這「共產鐵幕」的發祥地。

俄羅斯太空歷史博物館。(圖片皆由作者提供)

太空博物館 認識加加林

我們搭乘星航,清晨到莫斯科,首天到紅場河邊看教堂、軍事博物館,再到百貨公司GUM逛逛。商場明亮新穎,售賣多種西方名牌商品。回程中,走進一個蔬果巿集,只見攤位整潔,各種鮮肉、醃肉、蔬果、乳酪甚至鮮花都很豐足。

翌日,我們從地圖找到地鐵站,來到國立太空探索博物館(Memorial Museum of Cosmonautics)。它外形獨特,白色大樓上是一個飛向蒼穹的火箭,1981年建成,以記錄蘇聯太空探索歷史及進展。世上第一個飛向太空的是蘇聯人尤里‧加加林(Yuri Gagarin),他在1961年4月12日坐在蘇製太空船「Vostok號」環繞地球軌道一周,是人類首次走入外太空。

人類首位太空人是蘇聯人加加林。(圖片皆由作者提供)

大堂一角有「加加林特區」,展示其生平圖片。博物館展品甚多,包括太空人 的罐頭食品、睡的地方、舊的小太空船部件、部分機件、儀器等,圖片說明只有俄文。

太空館外,隔著小公園有一棟雙層白石大樓。屋頂是一列旗幟和幾個石雕工人像,手握拳頭,昂頭前進。當晚開始旅遊團行程,會合導遊和來自各國的團友一起晚飯。導遊是俄國 青年,說流利英語,知道我們去了太空博物館,笑著豎起大拇指;他說那白石大樓從前是工人大會堂,今天是出租的派對會所。

進克宮參觀 嘗道地俄菜

翌日,多了個當地女導遊。我們進入克里姆林宮(Kremlin Palace)參觀,它由紅磚牆圍繞,有十個砲塔,牆外是莫斯科河。女導遊介紹說,克宮建於1482年,是聯合國世界文化遺產,內有四間教堂、大辦公樓和老舊宮殿。草地旁陳列多個黑鐵大砲,部分建築開放參觀,遊人甚多。

接著,我們到河對岸的紅場(Red Square)和聖比索教堂(St. Basil’s Cathedral)參觀。教堂在1555年由蘇聯暴君「恐怖伊凡」建造。下午各人自由逛巿區,在軍事博物館前有數人穿了古老衣飾,扮成沙皇貴族、列寧或史達林,收錢讓人合照。晚上外子參加「夜遊莫斯科」攝影行程。

莫斯科聖比索大教堂。(圖片皆由作者提供)

翌日,大伙去巿郊小鎮參觀老東正教堂。女導遊介紹,俄國人主要信奉東正教,教堂內不設座椅,有木椅放牆邊給老人和殘疾人坐(有些希臘東正教堂有座位) 。神父頭頂高帽,穿長袍,胸前掛十字架,禮拜時一手拿著玫瑰串珠,另一手拿著長鏈條掛著的「香爐」(Thurible),內部燒著香料;神父在信徒間行走,微微揮動香爐,讓白煙祝福信徒。念經講道之後,眾人站著唱聖歌、點爉燭,神父分發浸過紅酒的麵包塊給信徒吃。

東正教很尊敬聖母瑪利亞,讀部分舊約聖經及新約聖經。教徒使用儒略曆,聖誕節是1月7日,復活節在4月猶太「逾越節」之後的首次滿月當天。

我們在鎮上的木屋餐廳吃道地俄國菜,有羅宋湯、黑麵包、土豆燉肉、甜點煎薄餅,農民店主木訥淳樸。導遊介紹,羅宋湯加了紅菜頭就成紅色,源自斯拉夫民族;農婦將洋葱、土豆、番茄、牛肉等碎塊熬湯,農夫回家喝熱湯、吃黑麵包,最能暖老温貧,東歐各國都有這道湯。

晚上欣賞著名的莫斯科雜技團,創團於1880年,至今有142年歷史。場地是舊體育場,有很多馬和狗表演,穿著性感的女郎吊在半空飛來飛去;由於保護動物,取消老虎和大象的表演,失色很多。

訪聖彼得堡 看行宮、教堂

隔天早上,導遊帶我們坐地鐵,欣賞四個站。莫斯科地鐵建於1935年史達林時代,月台頂有水晶吊燈,牆上有巨幅雲石雕塑,瑰麗精細,刻畫共產黨名人、工農兵起義、紅旗飄揚,以及農莊豐收。圓柱下有銅雕或石雕,或是昂頭握拳的工人,或是歷史名人半身像。

跟著眾人到了河邊,觀看河中三角州上那大座銅雕。四層底座浮雕海洋模樣,上立大帆船,船頭站著青年沙皇彼得大帝(Peter the Great)。他穿軍服,右手高舉航海圖卷,左手把著船舵,向西遠眺。

彼得大帝在位期間力行歐式改革,使俄羅斯近代化,圖為在莫斯科的銅像。 (圖片皆由作者提供)

彼得大帝仰慕西歐,曾微服走訪英、法、荷蘭等國,建造大樓和宮殿都比照法國建築。他盱衡世局,矢志建立波羅的海不凍大港口,以打通到西歐的海路,進行經貿交流,使國家富強。

大夥晚飯後到火車站,乘夜車去聖彼得堡(St. Petersburg)。在火車睡醒,到了俄國第二大城。入住酒店後,換了個當地導遊,他介紹此地原為漁村,「大北方戰爭」時蘇聯打敗瑞典取得土地。1703年,彼得大帝在此建首都,歷200年,直至「十月革命」後蘇聯政府遷都莫斯科。一戰時更名為「彼得格勒」,1924年改稱「列寧格勒」,1991年復名「聖彼得堡」。

我們先到彼得/保羅堡壘(Peter and Paul Fortress)參觀,1706年由彼得大帝建造,是磚牆圍繞的監獄和行刑場,另有教堂,後面是沙國皇族墓園,1924年開放為博物館。

聖彼得堡聖埃錫大教堂。(圖片皆由作者提供)

午餐後參觀巿內的聖埃錫教堂(St. Isaac’s Cathedral),1818年沙皇亞歷山大一世下令建造,是全蘇聯最大的東正教堂。前方廣場有彼得大帝騎馬銅像,立在雷鳴大石上。

翌日我們去巿外參觀彼得行宮(Peterhof Palace),1705年由彼得大帝建造的奢華行宮,占地甚大,有教堂、宮殿大樓和大花園,都十分「凡爾賽式」。花園有層級式大噴泉,金人排站,銅天鵝上原有無數寶石,雖已拆除,仍見瑰麗氣派。

冬宮內極盡奢華。(圖片皆由作者提供)

隔天參觀臨海的冬宮藝術博物館(The Hermitage),1764年由女沙皇嘉芙蓮建造,以收藏藝術品,1852年開放,目前藏品有270萬件;它與巴黎羅浮宮、大英博物館、紐約大都會博物館合稱為「世界四大博物館」。冬宮內部雕梁畫棟,天花板都是精緻油畫,我們看了整天,還看不完三成的展品。

第二天,參觀有9個洋蔥頭的滴血教堂(Church of the Savior on Blood)。1883年,亞歷山大二世遇刺,其子在原地建造此教堂,在黑石底層上砌紅磚,刻蝕著俄國的前生:艱困的農奴生活、沙皇的鐵腕統治、殘忍的共黨鬥爭。這厚重黯淡的歷史,沉積在這教堂的暗紅磚牆上。

聖彼得堡滴血大教堂。(圖片皆由作者提供)

團友忙著買紀念品,包括用土豆釀造的伏特加酒、魚子醬、俄羅斯娃娃等。我們再次坐觀光河船,經過舊股票交易大樓,看到前面的勝利碑(Rostral Columns)。聖彼得堡很有氣派,商業繁榮,遊人如織,歐陸式建築的法國風味甚濃。

民族歌舞秀 有豪放英氣

最後一天晚上,我們欣賞民族歌舞表演。俄羅斯幅員廣袤,以烏拉山脈分為亞洲和歐洲。俄國有逾120個民族,逾100種方語;歐洲區以斯拉夫民族為主,中部有高加索族群,在亞洲有突厥混血的多個族群,因此俄國官員時有東方臉孔。這晚的演員是白人,男的穿著紮腳馬褲、短皮靴,美女穿繡花上衣和大圓裙,歌舞瀰漫豪放英氣。

俄羅斯民族舞表演。(圖片皆由作者提供)

這「俄羅斯9天行旅」雖然是雪泥鴻爪,卻歷歷如新,縈繞腦海。我想到莫斯科河畔那彼得大帝雕像的英姿:他意氣昂揚,站在船首,要帶領國家融入繁榮富庶的西方。然而,將軍一去大樹飄零。今天俄國入侵烏克蘭而受嚴厲制裁,更可能被追究、賠償,國運必然走向衰弱,年輕人的學習、工作和前途會很困難,想著令我感慨不已。

小叮嚀:俄國英語不通行,若參加大型旅遊團,有講英語的全陪和地陪導遊,會較安全,且可以獲得更多資訊。

