封面故事／貓王故居雅園 面臨債券違約危機

「貓王」故居「雅園」是國內多年來第二多人拜訪的居住地，僅次於白宮，卻在新冠疫情期間面臨重大危機。(Getty Images)

傳奇搖滾巨星「貓王」艾維斯普里斯萊(Elvis Presley)的故居「雅園」(Graceland)，是南方熱門旅遊景點，是國內多年來，第二多人拜訪的居住地，僅次於白宮，卻在新冠疫情期間面臨重大危機。

雅園在新冠疫情期間的財務受到重創，田納西州 發行與觀光 收益綑綁的債券 違約，價值2000萬元左右的「雅園計畫」(Graceland Project)債劵淪為垃圾債劵，雅園所在地孟菲斯市(Memphis)、田納西州以及「艾維斯普里斯萊公司」(Elvis Presley Enterprises)對違約責任歸屬爭論不休，各方互踢皮球。

2020年田納西州的旅客僅7500萬人次，與前一年1億2800萬人次相比大幅減少。雅園的違約情況可能影響國內其他依靠觀光收入籌集資金的旅遊與文化景點。

艾維斯普里斯萊公司經營合夥人溫山克(Joel Weinshanker)堅稱是州政府機構違約，聲稱公司未違約。

負責的機構為孟菲斯市與謝爾比郡(Shelby)政府掌管的「經濟發展成長局」(EDGE)。EDGE行銷通訊總監斯蒂芬妮·巴雷特(Stefanie Barrett)反駁稱：「EDGE只作為管道，雅園債劵必須從雅園產生的稅款償還，EDGE、市政府、郡政府、州政府，或任何納稅人都不對還款負責」。

EDGE最初於2017年發行1億430萬元的「雅園計畫」債劵，其中一些債券未經評級或被評為高風險。雅園不同的收入來源與新的稅收相關，包括銷售稅、旅遊稅與財產稅，每項用於抵押不同的債劵，目前價值約2000萬元的債劵違約。

債券收益用於資助2015年開始的擴建項目，計畫增加新建築與一間450間房的飯店，另外增建貓王汽車博物館，展出大量貓王相關收藏。批評人士認為，計畫野心可能過大。

不過疫情期間產生的財務危機可能只是暫時的，近來巴茲魯曼(Baz Luhrmann)導演的傳記電影「貓王艾維斯」大熱，有望帶來新一波觀光潮，今年的旅客人數也有起色。

EDGE表示，債券投資人需要耐心等待雅園再度產生足夠的稅收。