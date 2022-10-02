封面故事／貓王前女友琳達·湯普森 批評電影不實

貓王前女友琳達·湯普森抨擊貓王這部電影抹去她的存在，並在Instagram貼出兩人舊照。（取自Instagram）

「大亨小傳」名導演 巴茲魯曼(Baz Luhrmann)近來推出最新力作「貓王艾維斯」(Elvis)，描繪搖滾傳奇巨星艾維斯普里斯萊(Elvis Presley)非凡的人生，然而貓王前女友琳達·湯普森(Linda Thompson)日前出面抨擊這部傳記電影 抹去她的存在、內容不實，包括改寫貓王前妻普莉西拉(Priscilla Presley)離開的時間與背後主要原因。

電影「貓王艾維斯」受到普莉西拉，以及艾維斯唯一的女兒麗莎瑪莉普里斯萊(Lisa Marie Presley)大力讚揚，引起大眾的迴響並獲得良好口碑。

不過也有許多歌迷、艾維斯的家屬(其母親格拉迪斯Gladys的家族)，以及前女友琳達質疑電影為何刪去許多重要的人事物，尤其是這位巨星生前最後幾年的描述；琳達日前發文寫到：「1973年時艾維斯並沒有蜷縮起來放棄生活。」

貓王和普莉西拉於1967年5月結婚，1973年離婚。（Getty Images）

電影描述普莉西拉於1973年1月14日，艾維斯著名的電視轉播演唱會「Aloha From Hawaii」後離開他。

歌迷已經指出這段情節並非事實，他們實際上早在1972年2月時就已經分開，並迅速申請離婚，正式離婚時間為1973年10月，但當時艾維斯已經與琳達在一起15個月。

琳達先前已經提過自己在電影裡被抹去一事，「我確實有好幾次救了他的命，所以任何電影中，無論是將我納入或排除，永遠都無法抹去我在他生命裡、或他在我生命中扮演的重要角色，但每位真正的粉絲都已經明白這一點，謝謝你們的忠誠。」

琳達也特別提醒大眾，艾維斯生命中的最後四年時光並非如外界所說般悲慘又痛苦，「他有更多年的幸福、生活、愛與歡笑！」

先前她曾明確表示將捍衛她在貓王歷史中的地位，「沒錯，第一年之後他的確開始與人有短暫的隨意調情，但她們從來都算不上什麼，事實是，我一直都知道他的心在哪裡，我是他那幾年裡唯一的同居女友，我們共度極其親密的時刻，包括他住院。我參與了每一次的拉斯維加斯演出、每一次巡演、每一個假期，以及他那些年裡每個重大事件，這能定義我是真正的女友，而不是偶爾約會的人。」琳達對於自己在貓王生命中的地位非常有自信。