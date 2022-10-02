封面故事／「貓王艾維斯」回來了 再見搖滾傳奇

「貓王」艾維斯普里斯萊在電影「監獄搖滾」中的宣傳照，擺出他的經典動作。（Getty Images）

「紅磨坊」、「大亨小傳」導演巴茲魯曼(Baz Luhrmann)最新作品「貓王艾維斯」(Elvis)將一代傳奇搖滾巨星艾維斯普里斯萊(Elvis Presley)的生平搬上大螢幕，透過貓王的神祕經紀人「湯姆帕克上校」(Colonel Tom Parker，湯姆漢克斯Tom Hanks飾)的角度一窺貓王的故事，看出身自貧窮家庭的艾維斯，如何一步步登上巔峰，成為讓全世界都為之瘋狂的「搖滾之王」。

★將搖滾樂 帶入主流市場

湯姆漢克斯詮釋的帕克上校是一名直覺精準敏銳的商人，他和「太陽唱片」(Sun Records)創辦人山姆菲力普斯(Sam Phillips，麥康維爾Josh McConville飾演)看準艾維斯的音樂潛力，相信他能將當時在黑人 地下樂團間發展的搖滾樂，帶入美國主流市場。

電影裡重新詮釋多首貓王的招牌歌曲，述說艾維斯將曲子唱紅的過程，包括「Hound Dog」(原唱Big Mama Thornton)、「That's All Right」(原唱Arthur "Big Boy" Crudup's)。

艾維斯是一名擁有「黑人嗓音」的白人歌手，當時的評論員說他從非裔 音樂家借用著名的表演技巧；他的招牌扭臀舞步成為全美的熱門話題，並因此獲得「骨盆艾維斯」(Elvis the Pelvis)的稱號。

電影描繪艾維斯迅速崛起的過程，以及和帕克上校互利互損的關係；貪婪的帕克上校拿走他一半的收入，能迅速阻止任何潛在的問題發生；艾維斯的獨特舞步轟動全國時，帕克上校勸誘他創造更闔家觀賞的表演風格；艾維斯想到全球巡迴演出，帕克上校卻安排他到拉斯維加斯表演；成名之後的艾維斯迎來挫敗，在名聲與金錢中迷失，耀眼的星光最終黯淡殞落。

電影未深入描寫艾維斯與前妻普莉西拉(Priscilla Presley)的糾葛，而是著重在他的事業以及與非裔社區的關係。

艾維斯出身貧困，在密西西比州圖珀洛鎮(Tupelo)的非裔社區長大，身邊圍繞許多非裔朋友，後來搬到田納西州曼菲斯(Memphis)時深深被黑人音樂吸引，因而翻唱了不少歌曲，還與藍調之王比比金(B.B. King)結識成為朋友。

奧斯汀巴特勒在「貓王艾維斯」演出「貓王」艾維斯。(圖／華納兄弟提供)

★幫助非裔族群 爭取平權

電影主張，貓王在幫助非裔爭取平權方面發揮重要作用，並透過帕克上校的敘述闡釋此觀點，他代替傳達伯蘭德(Michael T Bertrand)著作「種族、搖滾與艾維斯」(Race, Rock and Elvis)裡提出的想法，伯蘭德認為艾維斯透過演唱受黑人音樂影響的歌曲，幫助南方白人重新思考對種族的態度，促進白人支持民權運動。

伯蘭德是田納西州立大學(Tennessee State University)的歷史教授，他接受BBC Culture採訪時說明：「艾維斯代表的正好是南方發生許多變化的世代，其中一個變化與非裔廣播節目演變有關，1940年代晚期，像艾維斯一樣的青少年收聽種族隔離社會中的不同種族觀點，隨著艾維斯長大成人，他表達對非裔文化的欣賞，與祖父母一輩不同，他被黑人音樂深深吸引，艾維斯成名後向大眾展示，(白人)欣賞黑人文化是可以的。」

奧斯汀巴特勒苦練兩年模仿「貓王」艾維斯的歌唱跳舞技巧。(圖／華納兄弟提供)

★白人孩子 大玩節奏藍調

「艾維斯與他南方的同儕朋友是第一群利用節奏和藍調的白人孩子，這是一項突破，並產生巨大的影響。」他認為，搖滾樂和艾維斯將隱身於隔離社會面紗後的文化介紹給更多群眾，以正向的方式讓社會走向開放。

伯蘭德認為，艾維斯以他的行動做出貢獻，而非發表任何重大公開聲明，「我不覺得艾維斯是會參加遊行等活動的政治分子，這些音樂人會先擔心他們的事業，不會做出政治聲明。他們透過選擇音樂作為聲明，在他們所處的隔離社會背景下，這就是一項重大的聲明。1950年代，許多節奏和藍調音樂人說他們很高興艾維斯打開了大門，因為音樂變得容易接近，由於他是白人，艾維斯能夠出入他的某些同事和同齡人無法進出的場合。」

除了正面肯定，貓王同樣也得到負面評價，一些評論員認為在種族方面，艾維斯是個問題人物，有些人指責他挪用黑人音樂文化，有人甚至稱他是種族主義 者。

嘻哈音樂團體「全民公敵」(Public Enemy)歌手查克D (Chuck D)就曾經直接在饒舌歌詞裡抨擊貓王是種族主義者，他認為貓王崇高的地位背後以犧牲黑人音樂家作為代價，黑人音樂家沒有獲得應有的回報。

伯蘭德說：「挪用問題將是之後爭論的議題。音樂產業存有嚴重歧視，業界明白白人與黑人青少年會聽節奏和藍調，所以他們想尋找一張白人面孔來吸引更廣大的觀眾，而那個人就是艾維斯。我認為這個產業陷入挪用問題，而艾維斯則是在欣賞，他進到錄音室時，不會寫自己的歌，基本上他希望的是錄製所有他喜歡的音樂。」

伯蘭德說：「問題是音樂產業將他打造成唯一的搖滾巨星，但艾維斯不這麼認為，他欣賞黑人音樂家。」

「貓王」艾維斯普里斯萊的「奇裝異服」突破傳統，引領時尚風潮。（Getty Images）

★黑人文化 重新包裝出售

查克D表示，他歌詞裡提到的種族主義在其他地方也存在，且存在於音樂產業的制度性種族歧視中，黑人文化持續被重新包裝、賣給大眾，其根源卻被隱藏起來。

音樂學家庫爾卡尼(Neil Kulkarni)表示，被查克D的觀點說服，啟發他對文化挪用的思考，「許多流行音樂的歷史中，黑人的創新點子被白人音樂商人偷走、清除、加以包裝後賣給白人觀眾，即使在現今也是。無論艾維斯是種族主義者或民權英雄，我認為要在這之中找到真相。」

BBC記者溫格特(Jonathan Wingate)前往貓王兒時故鄉圖珀洛鎮，訪問當地居民，「我和許多人交談，其中一位是艾維斯離開圖珀洛鎮前最好的朋友貝爾(Sam Bell)，他說艾維斯不是種族主義者。」

音樂記者薩克利夫(Phil Sutcliffe)說：「白人小孩小時候可以和黑人小孩一起玩，但因為慣例以及父母施壓，漸漸長大到了不允許和黑人往來的年紀，而這正是艾維斯與眾不同之處，他並沒有遵循社會慣例設下隔閡。」

溫格特說：「這一切與認知有關，現今的文化認知與艾維斯初登場時非常不同，他與非裔音樂的關係很複雜。」貓王踏進樂壇時，美國南方各處正好爆發各種反對種族隔離的社會運動。

溫格特說：「當時許多美國人民身處隔離社會，想想這樣的音樂在當時會有多少主流群眾能夠接受，而艾維斯不知如何做到了，我會說他為很多藝術家打開了大門。」

當然，一位傳奇人物的人生總是會有多種視角，巴茲魯曼的電影只是其中一種解讀角度，每個人對於貓王艾維斯、他的音樂、他的故事都會有自己的看法。