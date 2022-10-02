封面故事／懷舊一條往避難所的路 療癒心靈

心理學家說：「當你轉回過去享受的舒適、安全和愛的感覺時，懷舊就是一個避難所。」（Getty Images）

如果你的婚姻正面臨危機，心理醫師可能會建議你們重返青春現場，重尋當年點滴，站在感情的磐石上，當下的不快，就只是小碎石一般的，一腳踢掉就沒事了。什麼是重返青春現場？結伴（未必要攜手）看部老電影，或許就是一帖舊情復燃的良藥。

如果你的父母愈來愈健忘，健忘到讓你懷疑他們腦內是否有「斑塊沉積」在作祟時，除了正統的醫藥治療，另類的「回憶型治療」，透過老照片、舊物品或音樂等，來引導老邁的父母主動憶往……，陪他（她）看部老電影，或許也是一連串「延緩惡化」的刺激。

今夏電影院 嘗到了疫情 過後的甜頭，不只是民眾走進電影院，尤其是中年人增加，結伴觀賞的人增加，更不乏初老的影迷。

6月下旬是第一波，湯姆克魯斯主演的「捍衛戰士2：獨行俠」(Top Gun: Maverick)一登場，新舊對比的照片貼滿了社群 平台，感覺老湯粉都在尖叫。上映五周時，全球票房即突破10億元。

7月是第二波，傳奇搖滾巨星傳記電影「貓王」(Elvis)接棒，上映首周即榮登北美票房冠軍，與「捍衛戰士2：獨行俠」(Top Gun: Maverick)並列第一。

媒體引述華納兄弟發行總裁高斯坦(Jeff Goldstein)的話：「我比較不在意誰是第一、誰是第二，我比較在意我們得到如此高的票房數據，因為這類觀眾回歸電影院的速度最慢。」

「捍衛戰士2」吸引許多1986年首集電影的影迷，「貓王」約六成的觀眾，年齡超過35歲；較高年齡層的觀眾，應是疫情後最猶豫是否返回電影院的族群。

華人的社媒平台，有不少文章回味青春往事，夫妻好友結伴重返電影院，觀看熟悉的劇情、歡看「和我一樣變老」的主角，聆聽我那個年代收音機裡傳出來的流行樂曲。

或許你認為「懷舊」不就是行銷的手法嗎，也行。行銷總是挑逗人的感官與感情的。

研究者說，懷舊是對過去的事件、經歷、對象、地點或個人聯繫的一種強烈渴望或巨大的感情反映。懷舊往往是由感官刺激引發的，例如氣味、歌曲、或影像；它也可能是談話、可能是記憶，可能是被遺忘的經歷；它可能是片段，也可能是整段。

讓我們引用心理學家的一段話：「當你轉回過去享受的舒適、安全和愛的感覺時，懷舊就是一個避難所。」

「懷舊」行銷的數據顯示，在第一次新冠疫情期間，懷舊（Nostalgia）關鍵字被提及次數從1300萬增加到2440萬，增長了88%。也有研究顯示，懷舊可減少無聊與降低焦慮，擁有共同回憶的夫妻，也被證實生活中較親密快樂。

我們有點對不起喜歡懷舊電影的朋友，這期周刊的內容應早些推出，讓我們提早懷舊！是的，其實我們早已烹調，但在正要上菜之際，因有更具時效的「這些人、那些事」正在發生與發展，因此按了煞車鍵、也讓了路，讓具有新聞性的封面故事先行。

懷舊也是一種時髦與新潮，我們先來看看有關時髦電影「貓王」的報導，然後還有連續四頁的懷舊電影名單，可收口袋裡。