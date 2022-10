教育／「非洲哭泣」青少年團隊 綻放生命之花

2019年團隊有十幾名青少年,他們親眼所見,只有比較才有感受,生命才能昇華。(圖皆為作者提供)

「非洲哭泣」團隊從2013年開始,在西非興學辦醫院、助貧救少女。

今春,團隊又將帶一批青少年赴西非;不少華人孩子也加入,獻出愛心為世界而努力。

【生命課第一章…親見】

★陋習 禁錮少男少女

我們的青少年在非洲親見令人震驚的受害者和陋習。

受割禮後的女孩,忍受巨大痛苦,家人送了幾張鈔票作為賀禮,我們的孩子無法想像這酷刑。(圖皆為作者提供)

●女孩受割禮

女孩割禮(Female Genital Mutilation),是非洲陋習。為了保持女性的純潔,不被男性汙染,女孩從出生一周起,就要剃光頭,用小刀在頭上切幾道傷口,隔幾年就要在頭上切幾道傷口。等到青春期,有一個只有女性參加的儀式;成年女人穿上面具,唱著古老歌曲,將少女抓手按腳,由沒有任何醫學 訓練的老女人,不用麻藥,更沒有無菌操作,僅用一把刀片切掉少女的大、小陰唇甚至陰蒂,再用麻線將陰道縫合,只留一個小口,讓經血流出。許多女性手術 後,無法排尿;尿道和陰道造成瘺管,感染發熱,死亡率很高。劇烈的疼痛讓所有的女孩子望而生畏,但是社會習俗卻像一把巨大的風扇,把她們推向苦難的深淵。

村子裡,100多口人賴以生存的水井已經乾枯。(圖皆為作者提供)

●男孩去要飯

麻利埠(Marabout)是一個分布在西非各國的伊斯蘭教育機構,許多伊斯蘭教師和宗教領袖都被稱為麻利埠。塞內加爾人均壽命50歲,每個婦女平均生育五個孩子,嬰兒平均死亡率50%。因為大部分家庭孩子有一半養不活,麻利埠們便說:「反正妳們有一半的孩子要死去,還不如交給我們?」他們半哄半騙地將貧窮家庭五歲以上的孩子騙到手「免費代養和教育」。絕大部分窮人家不放心把女孩子交給外人,所以只會把男孩子交給他們。

可憐的孩子一落入麻利埠手中,每個孩子每天必須上交200非洲法郎,也就是40美分。塞內加爾成人一天也只能賺到2000非洲法郎。可蘭經規定,成人每天必須將收入的十分之一救助窮人,僅在塞內加爾,大約有5萬多麻利埠孩子在街上要飯乞錢,麻利埠每天就有100萬非洲法郎進帳。日久,他們積累財富,包攬訴訟、搶奪民財、強拉孩子加入伊斯蘭教,用金錢和宗教來影響和操縱國家。

【生命課第二章…奉獻】

★深入非洲 孩子夢醒

親眼看見,親手撫摸,非洲孩子的童年就如一面鏡子,讓我們的孩子們夢醒。

我們團隊許多宣教士,出生於中產家庭,從小和我們的孩子一樣吃穿不愁,可是他們為了非洲人民,把青春年華和自己的孩子一併獻出。

安娜和女兒艾美麗在麻瘋村。(圖皆為作者提供)

●安娜牧師和女兒艾美麗

1997年5月,安娜離開父母和兄弟姊妹,飛到塞內加爾首都達卡,滿懷憧憬開始新生命。遙遠的肯塔古省,是現代人無法想像可以生存之地。每年八個月的艷陽高照旱季,華氏145度的高溫常見,茅屋裡悶熱得像大蒸籠,無處可逃。雨季汙水遍地,蒼蠅蚊子漫天。為了拯救麻瘋村病人,安娜在麻瘋村住了十年,生下女兒艾美麗,艾美麗孤獨,沒有任何麻瘋村以外的孩子作為朋友,滿口麻瘋村土話,距離最近的城市大約250公里。

有一次,艾美麗看到櫥窗裡美麗的洋娃娃吵著要,安娜牧師抹了把眼淚說:「媽媽這個月還沒有收到教會送來的工資,沒錢買。」拖著哭鬧的孩子離開櫥窗。有一天艾美麗突然高燒,當地沒醫生,安娜牧師帶著女兒,像腌菜一樣擠公車,花了一天一夜時間到達卡,終於得到特效藥奎寧,救了女兒。艾美麗在麻瘋村長到六歲,才回到達卡上學。

麻瘋病人因為感染失去手指或手臂,這些病人卻用手抱住艾美麗;和她們朝夕相處,我們的孩子們無法想像艾美麗在這樣的環境下,長到六歲。

在孤兒院長大的山姆和拉麗莎。(圖皆為作者提供)

●艾達牧師一家人

艾達牧師原本是護士,露絲則是大學畢業後在巴西農業部工作,她年輕漂亮,前程無量。1995年9月,就在艾達來到幾內亞 比索不久,露絲飛到幾內亞比索和他結婚。有一天,團隊負責人伊莎貝爾女士在一個垃圾堆旁邊撿到了七個月大女孩瑪麗艾瑪(Mariama),她餓得皮包骨,眼光失神,滿身流黃水,散發著臭味;艾達夫婦不認識這個病,只是愛不釋手地輪流抱著她,不久他們都傳染上了同樣的皮膚病;全身搔癢流黃水,才知是疥瘡,是由人疥蟎寄居在皮膚中,以皮屑為食,在皮膚中產卵傳播,最常見的症狀為嚴重搔癢和泛紅丘疹。這個病小孩就是他們建立的孤兒院中第一個孩子,後來他們團隊一共收留了近200名孤兒。

他們在幾內亞比索兩年後,1997年生下兒子山姆,後來又生下女兒拉麗莎。他們沒有錢為孩子請保母,只有讓自己的孩子和那些滿身是病、沒有任何教養的非洲孤兒們一起長大。直到孩子上中學時,他們才搬到了達卡,進入宣教士學校。

●安德森牧師和安德麗莎師母

安德森牧師原本是社會工作者,他的太太安德麗莎是銀行高管,在聖保羅有房子和兩部汽車,過著悠閒的生活。2012年,他們放棄一切到幾內亞比索,後來轉換到塞內加爾。三年前到麻瘋村,接替安娜牧師,照顧麻瘋村民。

不一樣的童年,難忘的苦難,像種子一樣,種在我們團隊的孩子們心裡。英雄們的故事,讓孩子們思考,什麽是艱辛的童年?不是那綠蔭場上的奔跑,也不是缺少玩具,而是實實在在的朝不保夕的日子。

陳慧怡醫生給Kenneth展示如何檢查眼睛。(圖皆為作者提供)

【生命課第三章…蛻變】

★專業人士 訓練幫手

如何在非洲事工中訓練青少年?

經常有人問,你們帶青少年去幹什麽?他們沒有專業知識,能幫助你們什麽?其實青少年是我們不可缺少的幫手,對他們的訓練,是重要的工作。

●親眼見證英雄們的偉大事跡:在我們的團隊裡,許多英雄們甘居貧窮、卑微付出,讓孩子們親眼看見這些英雄的人和事,將對他們的一生產生重大的影響。

安娜女士,服侍麻瘋病人十年,她救助許多遭受殘忍的割禮的女孩,為一個與世隔絕的村莊送去學校、醫藥和身分證,把他們帶到了現代社會。

法耶醫生,從法國醫學院住院醫畢業,甘心服務窮人,每次診金只收1.5美元,收入難以養家餬口。他2017年在麻瘋村為了病人獻出自己的生命。

妮可女士,放棄美國優越條件,從2003年起在非洲種有機蔬菜,培訓非洲工人,把自己一生獻給非洲的窮人,他們影響了我們的孩子們一生。

●親力親為做出榜樣:非洲生活條件艱苦,我們要求孩子們做到的,我們要先自己做到,成為孩子們的榜樣。今年3月,赤日炎炎,溫度高達華氏100度,我們帶著孩子在叢林跋涉,趕去一個村莊送醫送糧。當我們到達村莊,孩子們把糧食送給窮人們,他們看到的是大人們的愛心,他們克服困難送給當地村民的情意,讓他們終生難忘。

●積極參與,見證貧窮:我們許多在北美長大的孩子們,富裕的社會為他們提供無憂無慮的生活,不知饑餓和貧窮為何物?塞內加爾人均年收入是1100美元,平均壽命50歲,這些對我們的孩子來說,只不過是數字,但是當孩子在非洲親眼所見時,是巨大的震撼。

●嚴明的紀律訓練:美國的孩子每天睡懶覺,但在非洲,他們一大早就起床準備早餐,晚上還要準備第二天門診需要的藥物,工作到11時多上床。嚴格的紀律、令出即行的團隊精神,讓孩子們得到鍛鍊。

●有創意的領導能力訓練:孩子赴非洲前,他們就思考如何幫助非洲孩子?比如說,Joshua Li和Kenny Xu在他們高中成立非洲俱樂部,為非洲孩子收集鞋子,帶到非洲讓孩子們可以穿鞋子踢足球。

●專業人士的指導訓練:我們有許多專業人士,特別是醫生,我們採取自己的孩子由別人教導的方式,取得特別好的效果。

五名華人青少年看到非洲的需要,從左至右,Rachel Li、 Mark Li、Kenneth Xu、Jason Yang、Eric Wang。(圖皆為作者提供)

【生命課第四章…開花】

★非洲之行 影響一生

青少年是如何成長起來的?

青春年華離不開陽光雨露,非洲之行影響一生;下面介紹幾個青少年的成長過程:

●瑪麗娜 被綁架不改初衷

瑪麗娜在康州史坦福市長大,曾經是叛逆女孩,吸毒、割腕自殺、鬼混,給單親的母親帶來無休止的麻煩。為了買毒,她在曼哈頓當了好幾年的模特兒,又捲入不應該的戀情,擅自逃離紐約最好的藝術學校—New School-Parson。她自稱,所有女孩做過的壞事,她都做過。

2014年和我們一起去塞內加爾,2017年再次加入我們的團隊,親眼目睹法耶醫生的犧牲。英雄的生命改變了她的一生,她從2017年開始,在「非洲哭泣」的資助下,在莫三比克服務非洲人民,幫助被伊斯蘭國殺害的受難者家人,援助非洲水災難民,她經歴了三次綁架,但又脫險,迄今五年多了,仍然不改初衷,決不放棄她在非洲的服侍。

●安德魯 立志用知識助非

安德魯尼爾森牧師的兒子。有一天,當尼爾森牧師在主日講道時,有人要他停止講道,馬上回家,原來警察在安德魯的臥室裡搜出來半磅可卡因,成了當地學校最大的少年毒販。有一次,安德魯被一群手持刀劍的黑道少年包圍,因為安德魯斷了他們的財路,眼看就要被殺死,突然一位婦女高叫一聲,原來當地毒販頭子的太太不允許這幫孩子在她家門口胡鬧,救了安德魯。

為了孩子,尼爾森牧師在教會裡當眾認罪,從那時起,他監督安德魯戒毒,出生入死的經歴,讓安德魯下定決心,痛改前非。從那時開始,安德魯跟著尼爾森牧師赴塞內加爾七次、莫三比克兩次、南非三次,非洲的經歴讓安德魯認識到光有愛心還不夠,還必須學習文化知識。他回到學校,修習社區學院學分,將赴康州州立大學學習企業管理,他立志要用自己的知識幫助非洲。

●以斯帖 僅奉獻不求回報

以斯帖她出生於一個貧窮的家庭,爸爸開出租車,媽媽做保母。2016年起,她赴塞內加爾四次,我問她為什麽要去非洲這麽多次?她說:「我擁有太多了,我要給出去。去非洲我們只有奉獻沒有回報,這是我最開心的事情。」她畢業於康州大學,現在為一位康州議員工作,她說:「我現在從事政治,就是為了將來我可以改變社會,我第一步就是要競選格林威治市政府的一個部門負責人,非洲的經歴讓我知道,只有奉獻給社會,才能給改變社會,愛不會走錯路。」

我相信只要確立了正確的人生觀和世界觀,她就會少走彎路,就會改變自己;我們衷心祝願她在從政的道路上順風順水,用她在非洲得到的磨練,成為一位成熟的政治家。

●斯蒂芬妮 連3年去塞內加爾

斯蒂芬妮和瑪麗娜一樣,是紐約The New School-Parson的畢業生,她出生於貧窮家庭,連續三年去了塞內加爾,現在一家大公司裡做廣告營銷,我問她為什麽明年還要去非洲,她說:「生命只有一次,只有把自己的生命給出去,才可以得到新的生命。」

●徐鷺飛 當醫生奉獻所學

徐鷺飛是徐俊醫生的兒子,2013年就讀醫學院一年級,跟著父親赴塞內加爾,那裡的赤貧和疾病讓他極度震驚。在飛回紐約的飛機上,他決定要幫助塞內加爾人民。今年6月底,他從住院醫訓練畢業了,他學習了六年的微創放射介入,讓他掌握了最新的微創外科技術,他迫不及待地告訴父親,明年他一定要去非洲幫助。只不過他目前還在尋找合適的方式,因為他掌握的技術非常高端,不知道塞內加爾是否有相應的設備讓他來做手術?他還想同時培訓塞內加爾的醫生。

●郭欣若 盼為非洲做貢獻

郭欣若2018年和2019年連續兩年去塞內加爾,當時是Tufts大學學生。她出生於北京、家境富裕。她說,她很幸運來到美國讀書,在美國感受到了文明和幸福,在非洲經歴了貧窮,看到了英雄。現在人生有了意義,她以後要為非洲做貢獻。她現在紐約大學醫學院三年級,決定學成之後,重返塞內加爾幫助非洲人民。

今年我們一共有五名華人青少年、四名華人醫生和一名華人企業家赴非洲。我們採取易子而教的策略,孩子們由其他的父母言傳身教,從職業選擇到愛心付出,每個孩子都看到了大人們的榜樣和非洲的需要,愛心的火種在他們心中已經點燃,他們的生命已經有所改變。

Rachel Li正接受網球專業訓練。她告訴媽媽,她可能會選擇醫學為非洲人民服務。Mark Li,希望像父親一樣從事醫學。Kenneth Xu,已經進入西點軍校學習,正接受魔鬼訓練,他想成為一名律師或從政。Jason Yang,已說服幾位朋友,明年一起為非洲做貢獻,他也希望讀醫,為非洲人民服務。Eric Wang,也想讀醫,他知道活著的意義,就是要幫助別人。

今年3月20日,當我們的團隊回到紐約,孩子們說出了十年前徐俊醫生的兒子徐鷺飛說過的同樣一句話:I will never ever, never ever complain again !我這一輩子,將絕不會再抱怨!

我們明年3月將再去非洲,已經有許多家長和孩子將加入我們團隊。十年來,我們在那裡建了一所技術學校,免學費、吃住全包,已經有三屆畢業生,我們還支持了兩所小醫院,聘請醫生在那裡常年為病人服務。我們的醫療短宣隊每年去非洲都免費看了上千病人,給許多村莊送去了糧食和植物油。明年我們第一次有外科團隊去,我們將為那些無法支付手術費用的病人免費手術。我們改變許多人的生命,我們的青少年們也浴火重生。我們也衷心希望您加入我們的團隊。行動吧朋友,只有生命才能改變生命!讓我們成為一個志願工作者,讓我們和孩子們一起成長!請訪問我們的網頁,您可以看到我們明年的計畫和全部工作。

網站:https://africacriesout.net

電郵:[email protected]

微信:jun9174343767

公眾號:lifeexploring人生天路

(作者:徐俊醫生,美國執照醫生,現在康州執業,美國「非洲哭泣」基金會主席。)