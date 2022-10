每周一書／走過挫折 單親，我們可以的

「單親,我們可以的!:走過挫折與無助,75位單親媽媽愛與勇氣的真情告白」一書是一群單親媽媽寫下的情書,獻給每一位單身母親與愛著她們的人!(取自博客來網站)

「我沒料到我今天會淚眼婆娑一整天。說到底,我已經如願以償。我們分道揚鑣四年後,我終於訴請離婚。今天,文件會送達我丈夫那裡。

我哭著看我女兒吃早餐。她跟他像一個模子印出來的,她有他小巧的鼻子和表情靈動的雙眼、膚色與小腿肌肉。她睡眼惺忪嚼著穀片,一綹頭髮漂浮在牛奶裡,她不知道今天即將發生什麼事。

我兒子突如其來抓住我,給我一個擁抱時,我哭了。他跟我好像,他有我的修長四肢和大嘴巴。他也不曉得今天即將發生什麼事。

六歲和八歲,也許他們不知道也無所謂。他們確實知道的是,我們是怎麼樣的家庭。我們跟某些家庭不同,跟另外一些家庭類似。他們知道,我們的婚姻在很久以前就劃上句點。對他們來說,這個故事裡,離婚文件是多餘的。不過,之於我們,卻遠超過必要。我們一定要結束這個篇章,才能夠開啟下一個。」

「單親,我們可以的!:走過挫折與無助,75位單親媽媽愛與勇氣的真情告白」(We Got This: Solo Mom Stories of Grit, Heart, and Humor)一書是一群單親媽媽寫下的情書,獻給每一位單身母親與愛著她們的人!

究竟女性們是如何成為單親?又怎麼走過悲喜交集的日子?75位不同背景、年齡、種族、性向、職業與價值觀的單親媽媽,透過散文或詩歌,訴說扛起單親母職的心路歷程。

比如:「身邊沒男人的時候,要怎麼養大一個兒子?到底該怎麼辦才好?」

比如:丈夫心臟病 發驟逝後的一年半裡,女子雖然持續繳納著另一半的手機帳單,但她也努力學習操作錄影機、嘗試清除丈夫的影片觀看紀錄。

比如:「有時候,我依然希望他會求我讓他回到身邊,希望他承諾說他會改變,真正有所改變。但這件事遲遲沒發生。」

比如:「我應該帶你到動物園 去。我應該沖個澡。這個星期天我應該給你更豐富的體驗。只是我好累、好累。」

比如:受夠前夫精神折磨的女人,選擇離婚後卻得不到女兒們的諒解,直到某天她開車撞到一名小女孩,母女三人心結悄悄解開……。

比如:「頭一次,我的身分認同不是由其他人的評價所決定。我的人生富足且美麗,而我衷心熱愛身為單飛母親。」

這群身兼父職和母職的單親媽媽,勇敢、獨立且見地深刻。有為了找回自我而毅然結束婚姻的媽媽、長期受家暴 而通報警方帶離另一半的媽媽、遭受丈夫背叛出軌而鼓起勇氣單飛的媽媽;也有為了彌補孩子而全心守護的媽媽、看著孩子沉迷毒癮而主動送交勒戒的媽媽,以及渴望愛情卻依然最牽掛孩子的媽媽……。

(本欄由紐約世界書局提供,購書專線718-746-8889轉6263)