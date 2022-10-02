醫師的話╱一旦感染猴痘 會很危險嗎？

猴痘顧名思義，就是會在臉上、嘴裡和身體任何的部位出現看起來像丘疹或者水泡的皮膚疹。（美聯社）

世衛 組織(WHO)今年7月宣布猴痘 (monkeypox)將會成為全球健康衛生的新挑戰。這個鮮為人知的病毒，現已在75個國家出現6萬2000名病例、5人死亡。美國有2萬病例，8月初已蔓延49州、華盛頓特區和波多黎各。

到底猴痘是什麼？

這是人畜之間傳染的病毒，最早出現在野生動物，包括猴子、大袋鼠、小松鼠和非洲睡鼠等。

是怎麼傳染的呢？

通常是因被感染的動物咬傷抓傷，或吃了感染病毒動物的肉，或者是接觸到感染動物的體液。據疾病防治中心(CDC)報告，這種傳染病通常是經直接接觸感染者的皮疹或瘡口而傳播，也可能因接觸患者衣服、用品或者是長時間與患者相處，呼吸道飛沫而傳染。

聽說與同性戀有關嗎？

根據最近新英格蘭醫學期刊(New England journal of medicine)報導的一項研究，倫敦大學科學家所領導的研究，在今年4月27日到6月24日這段期間，在16個國家中的528個猴痘確診病例中發現，90%以上患者發生在男男同性的性行為期間。但最近也有兒童感染案例。

患者有什麼症狀？

患者染病後出現的症狀首先是發燒、發冷、淋巴結腫大。全身感覺無力、肌肉痠痛、背痛、頭痛和喉嚨痛鼻塞或者是咳嗽的情況。和天花的症狀很像，只是沒有那麼嚴重。

患者會出現疹子和痘痘嗎？

猴痘顧名思義，就是會在臉上、嘴裡和身體任何的部位比如說手、腳、胸部、生殖器和肛門等處出現看起來像丘疹或者水泡的皮膚疹。愈合結痂到脫落，形成新的皮膚，通常需要二到四周。

感染猴痘病毒怎麼辦呢？

選用非處方的止痛藥和退燒藥，患者自行隔離，避免接觸寵物，痊癒後還要隔離兩天才能外出。隔離時有任何懷疑，應立即打電話向各州衛生部門諮詢。(770-488-7100)

目前可有治療的方法？

猴痘與天花是同一種病毒，所以可利用注射天花疫苗 來預防。目前因疫苗短缺，建議採皮內注射的方法，每一瓶天花疫苗可分給五人使用。根據臨床數據，皮內注射和皮下注射所提供的免疫能力完全相同，不但有效，也不需要頻繁的重複注射。

傳染上猴痘能夠治癒嗎？

目前沒有專門的治療方法，僅是發現和天花病毒在基因上相似。這表示為預防天花而研究發展出的抗病毒藥品和疫苗，也可用來預防和治療猴痘感染。

(作者為大華府地區執業醫師)