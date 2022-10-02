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醫師的話╱缺牙別拖 拖愈久愈難治療也愈花錢

丘宇琦
修復缺牙宜早不宜遲，愈遲治療，情況愈複雜、治療費用也很可能會上升。(Getty Images)
修復缺牙宜早不宜遲，愈遲治療，情況愈複雜、治療費用也很可能會上升。(Getty Images)

自從五年前因為蛀牙拔去下頜雙側兩顆第一磨牙(mandibular first molar)之後，陳先生一直沒有理會。最近在家人建議下，陳先生來到牙醫門診進行諮詢。從X光片上見到，在長期缺牙和咬合壓力的雙重作用下，他雙側第二磨牙(mandibular second molar)都有不同程度的傾斜，上頜同樣位置的牙齒過度萌出(supraeruption)，造成位置擁擠、修復困難。

許多人與陳先生一樣，由於蛀牙、牙齒折斷等原因不得不拔牙，導致部分位置缺牙。缺牙的部分往往可以選擇不同的修復方法，譬如種植牙、固定義齒(牙橋)、活動義齒(假牙)等等。

種植牙由於不需要像製作牙橋那樣磨除旁邊的牙齒，功能和外觀比較靠近原生牙齒，往往是許多病人首選的修復方式。但種植牙相對之下價格較高，有其獨特的適應症和禁忌症，如免疫缺陷、心血管手術術後、血液功能障礙都可能對種植牙手術造成一定程度的影響。因此，患者在術前需要進行臨床和影像學面診，讓醫師可做出適當的評估。

如果患者在缺牙旁邊有現存牙冠、不需要磨掉旁邊的天然牙，牙橋也可作為一種修復方式；但選擇牙橋需要考慮到包括清潔困難、在日後保養上往往「牽一髮而動全身」等因素。活動義齒(假牙)對於患者條件要求稍微寬鬆，治療期間不需要磨除牙齒，但異物感重、不美觀、咀嚼功能有限制，往往不是年輕患者的首選。

無論選擇任何一種修復方法，都應在缺牙的早期進行評估。長時間缺牙會導致旁邊位置的牙齒受咬合壓力而傾斜、而相對的對頜牙齒也會因為缺失平衡力量而過度萌出，導致修復空間喪失，為修復增添難度。患者可能會需要正畸治療來矯正牙齒的位置，為修復贏得空間。就算在資金限制的情況下，尤其是未成年患者，可能考慮利用空間維持(space maintainer)來為以後修復爭取時間。因此修復缺牙宜早不宜遲，愈遲治療，情況愈複雜、治療費用也很可能會相應上升。

(作者為紐約公立醫院牙科醫生；文中病例均為杜撰，旨在普及知識，如有雷同實屬巧合；歡迎讀者來信針對口腔保健問題提問，電郵：[email protected]

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