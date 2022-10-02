料理功夫／杭州小點 粢毛肉圓

粢毛肉圓

粢毛肉圓是江南水鄉杭州的一道小食，在一粒粒的糯米包裹下，蘊藏著一顆顆如乒乓球般大小的肉圓。經過蒸飪後的糯米膨脹開來，形成了刺蝟般的形狀，逆光看去，晶瑩飽滿。一口咬下去，香糯中飽含了肉的鮮嫩，是視覺和舌尖的大滿足，更是杭州人對於食材的嫻熟運用和烹飪的精細，以下推薦給大家。

材料：

粢毛肉圓食材

糯米200克、豬絞肉300克、乾香菇3個、嫩筍50克、香菜少許、水3湯勺。

調味料：

生抽2湯勺、蠔油2湯勺、玉米澱粉1湯勺、胡椒粉少許、料酒和鹽各少許。

將肉圓均勻地滾沾上糯米。

作法：

1.糯米洗乾淨後浸泡3個小時，然後瀝乾備用。

2.乾香菇用水浸泡至軟後，洗淨並切成小碎丁。嫩筍和香菜洗乾淨後同樣切成碎丁。

3.豬絞肉加入所有調味料後攪拌均勻，並逐步加入3湯勺的清水繼續攪拌至豬肉上勁，最後加入香茹丁、筍丁和香菜末一起攪拌均勺。

4.挖取一湯勺的豬肉餡，用手搓成如乒乓球大小的肉圓，然後均勻地滾沾上糯米。

5.把沾好糯米的肉圓放在盤中，待蒸鍋上氣後，放入用大火蒸15分鐘，一款軟糯可口，滑嫩鮮美，老少咸宜的粢毛肉圓就完成了。

粢毛肉圓

小叮嚀：

肉圓滾沾糯米時，可以適當用手按壓一下，盡量多沾上些糯米，口感會更好。

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