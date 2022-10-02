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料理功夫／蒜香蝴蝶蝦

江碧琪
蒜香蝴蝶蝦
蒜香蝴蝶蝦

喜歡蒜香的朋友，一定不會錯過這道菜，做法簡單快速，紅綠相映，看去也賞心悅目。最好挑選中大型的蝦子來料理，一來比較容易處理，二來肥厚的蝦肉吃起來，也會讓人超級的滿足，是一味宴客級的大菜。

材料：

無頭有殼中大型蝦10～12隻、植物油2湯匙。

配料：

蒜蓉3湯匙、蔥花2湯匙。

調味料：

醬油1小匙、蠔油2小匙、麻油1小匙、水2小匙。

把每隻蝦攤平在碟中成蝴蝶型，混合好的調味料淋在蝦子上。
把每隻蝦攤平在碟中成蝴蝶型，混合好的調味料淋在蝦子上。

作法：

1.在碗中倒入調味料，混合均勻備用。

2.用剪刀將蝦腳剪去，蝦子開背，要切深一些。蝦殼留著，腸泥去乾淨，去筋，蝦尾留著不切，洗淨瀝乾水分。

3.把每隻蝦攤平在碟中成蝴蝶型，混合好的調味料淋在蝦子上。

4.蒸鍋中把水煮滾，放入蝦子，大火蒸4分鐘取出。

5.鍋中倒油，油熱後放入蒜蓉，炒出蒜香(約1分鐘)，關火倒入蔥花混合均匀。

6.把熱油、蒜蓉、蔥花全淋在蝦子上面就完成了。

小叮嚀：

1.蝦子易熟，不可蒸過久，蒸蝦的時間，視蝦子大小和厚度，再增減時間。

2.喜歡吃辣的，可加入小米椒粒或辣椒粉和蒜蓉同炒。

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小米

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