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料理功夫／非試不可 越式料理2道

劉若華
香烤豬排
香烤豬排

美國有為數眾多的越南移民，民以食為天，因此很難不去探究越南的飲食特色。越式料理以清淡口味居多，但是因為越南氣候炎熱的因素，因此也不乏眾多能激起食慾的重口味料理。此次分享的兩道越式料理，滋味香濃，吃後唇齒留香、意猶未盡，而且作法不費工，人人都能輕易地上手。

香烤豬排

越南魚露
越南魚露

材料：

帶油花之豬排肉8片(共約2磅)、越南魚露2大匙、老抽2茶匙、蜂蜜2大匙、白胡椒粉少許、蔥1根。

作法：

1.首先將沖淨的豬排肉以廚用紙巾吸乾水分，放入容器內；蔥切成蔥花。

2.其次將魚露、老抽、蜂蜜和白胡椒粉調勻成烤醬。

3.將烤醬倒入容器內，戴上手套將烤醬與豬排肉抓拌均勻，覆蓋，送入冰箱醃2小時。

4.預熱烤箱至350℉(177℃)，把醃好的豬排肉排放於鋪有鋁箔紙的烤盤上，推入烤箱中層烤20分鐘，取出翻面，再推回烤箱烤10分鐘。

5.將烤好的豬排放入盤上，撒上蔥花點綴即可。

小叮嚀：

1.帶點油花的豬排肉烤後不僅較香，口感也較軟嫩而不乾柴。

2.趁熱吃風味好。

咖哩炒蝦
咖哩炒蝦

咖哩炒蝦

材料：

越南咖哩粉1大匙、解凍之香茅碎2大匙、蒜2瓣、帶殼蝦20尾、水1大匙、越南魚露2大匙、黑胡椒粉1/2茶匙。

越南咖哩粉、香茅碎、 越南魚露
越南咖哩粉、香茅碎、 越南魚露

作法：

1.將蒜瓣切細末；帶殼蝦剪去長鬚、清理乾淨。

2.以小火將炒鍋內的油燒熱後，加入咖哩粉、香茅碎和蒜末炒香。

3.將蝦和水加入鍋中，立即轉中大火略微翻炒。

4.淋入魚露，再撒入黑胡椒粉，翻炒至蝦殼轉紅即成。

小叮嚀：

1.挑選蝦殼光亮、蝦體彎曲的為新鮮蝦子。

2.用牙籤或小叉子從蝦背部中間的殼片之間插入，拉挑一下即可除淨腸泥。

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