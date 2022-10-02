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吃貨／10家博物館 飲食探索趣

舟境
貝思遊客中心。（取自臉書）
貝思遊客中心。（取自臉書）

體驗世界各地的食物或飲料，不一定要吃或喝，也可以拜訪一座以食物為主題的博物館，探索自己喜歡的食物或飲料來自何處、如何製造，以及它們對美國文化的影響。

在以下所介紹的10座博物館中，許多不只是提供歷史故事而已，可以來一趟關於產品的體驗之旅，甚至親自參與並與工作人員互動，其中包括品嘗它們。

傑樂博物館。（取自TripAdvisor）
傑樂博物館。（取自TripAdvisor）

1.傑樂博物館(Jell-O Gallery Museum)，紐約州傑納西縣

Jell-O是美國最知名的零食，是卡夫食品公司為旗下一系列果凍產品註冊的商標，自1899年起就是許多家庭度過歡樂時光不可缺少的部分。在傑樂博物館內，可以深入了解關於Jell-O的一切，包括廣告宣傳口號「Jell-O永遠吃得下(There’s  Always Room for Jell-O)」是如何誕生的，以及為何有段時間Jell-O和腦波測試有關？除了具娛樂與教育功能外，博物館還設計了Jell-O益智問答活動，讓參觀者動動腦。

費用：成人$5.50、6-11歲兒童$1.5、5歲以下免費。

午餐肉博物館。（取自臉書）
午餐肉博物館。（取自臉書）

2.午餐肉博物館(SPAM Museum)，明尼蘇達州奧斯丁

對於許多二戰後的兒童而言，SPAM就是肉的代名詞。在那個物資相對匱乏的年代，以罐頭密封的午餐肉，量多又不貴，受到英美許多家庭的歡迎。在免費的參觀過程中，還有機會品嘗午餐肉。

博物館的紀念商品店還可以買到每罐$3、包括黑胡椒、蒜味、胡桃木煙燻、墨西哥胡椒、西班牙辣味、照燒、勁辣等15種口味的午餐肉。

愛達荷馬鈴薯博物館。（取自臉書）
愛達荷馬鈴薯博物館。（取自臉書）

3.愛達荷馬鈴薯博物館( Idaho Potato Museum)，愛達荷州布萊克富特(Blackfoot)

馬鈴薯是許多美國家庭廚房中主要的食材，在有「馬鈴薯州」和「馬鈴薯的故鄉」之稱的愛達荷設立一座馬鈴薯博物館，也是順理成章的事。在博物館內可以了解馬鈴薯栽種的過程與相關產品，這裡還有一座科學實驗室，參觀者可以參加洋芋片口味的科學實驗。

費用：成人$6，年長者、博物館會員、軍人$5.5，5-12歲兒童$3，4歲以下免費。

好時巧克力故事館。（取自臉書）
好時巧克力故事館。（取自臉書）

4.好時巧克力故事館(The Hershey Story Museum)，賓州赫爾希鎮(Hershey)

好時(Hershey's)是北美最大的巧克力製造商之一，總部位於賓州的赫爾希鎮。在好時巧克力故事館內，除了可以了解好時在美國消費市場的影響力外，還可以互動、創新的方式體驗巧克力製造過程。好時創辦人密爾頓赫爾希奮鬥成功的過程，相信也可以讓參訪者受到啟發與鼓勵。

參觀與體驗活動費用可參考故事館網站https://hersheystory.org/hours-information/admission/

啤酒罐博物館。（取自Yelp）
啤酒罐博物館。（取自Yelp）

5.啤酒罐博物館(The Beer Can Museum)，麻州北漢普頓(Northampton)

這個啤酒博物館適合喜愛老式釀酒廠的人造訪，博物館前身為1975年由老舊汽車休息站改建的酒吧，酒吧主人Al Drew收藏有4000罐啤酒，年代從1940開始(1935年剛發明鐵製啤酒罐)。走進這座啤酒博物館，既可滿足懷舊心情，又可品嘗在地生產的新鮮啤酒，還能玩一把酒吧內的射飛鏢遊戲。

冰淇淋博物館。（取自臉書）
冰淇淋博物館。（取自臉書）

6.冰淇淋博物館(Museum of Ice Cream)，紐約市、芝加哥、奧斯丁

冰淇淋博物館是由熱愛冰淇淋與各式甜點的藝術家Maryellis Bunn與Manish Vora共同創辦，原本只是2016年的快閃店，如今在紐約、芝加哥與奧斯丁都有長設據點。走進粉紅色的冰淇淋博物館，會發現每個角落都是打卡的絕佳背景。館內最吸引人的，就是一座「巧克力米泳池」，能在彩色的巧克力米中打滾，讓童心未泯的大人們也流連忘返。

費用以各地博物館為準，可上官網查詢https://www.museumoficecream.com/

比登哈恩可口可樂博物館。（取自臉書）
比登哈恩可口可樂博物館。（取自臉書）

7.比登哈恩可口可樂博物館(Biedenharn Coca-Cola Museum)，密西西比州維克斯堡(Vicksburg)

這座博物館是第一個罐裝可口可樂的誕生之地。1886年，亞特蘭大的藥師約翰·彭伯頓（Dr. John Stith Pemberton）把他發明的一種糖漿和碳酸水混合之後，製成了世界上第一杯可口可樂，约瑟夫·比登哈恩則是讓可口可樂名聞全世界的人。博物館講述了比登哈恩家族的歷史、可口可樂的發明和發展史、第一個瓶装可口可樂的生產過程品，以及歷年可口可樂的廣告演變，當然少不了販售各種與可口可樂相關的紀念品。

8.貝思遊客中心(PEZ Visitor Center)，康乃狄克州奧蘭治(Orange)

雖然貝思糖果不是美國發明的，但這款結合玩具及收藏特色的獨特複合式糖果卻在1950年代風靡全美。在貝思遊客中心有一整面牆展示了歷年可供收集的玩偶，讓人頓時跌入時光隧道。

費用：成人$5，年長者、3-12歲兒童$4，3歲以下免費。

胡椒博士博物館。（取自臉書）
胡椒博士博物館。（取自臉書）

9.胡椒博士博物館(Dr Pepper Museum)，德州韋科(Waco)

Dr Pepper生產於1885年，只比可口可樂早一年，是美國暢銷碳酸飲料品牌之一，獨特的口味迥異於可樂。在美國Dr Pepper可能是唯一可以和可口可樂、百事可樂齊名的汽水；作為德州的特產，在當地某些地方，Dr Pepper的銷量甚至超過可樂。在博物館內除了了解Dr Pepper歷史與生產過程外，還有製作自己專屬口味碳酸飲料的體驗活動。

費用：成人$10，年長者、軍人、教師$8，學生、兒童$6，4歲以下免費。

Wyandot爆米花博物館。（取自博物館網站）
Wyandot爆米花博物館。（取自博物館網站）

10.Wyandot爆米花博物館(Wyandot Popcorn Museum)，俄亥俄州馬里昂(Marion)

電影院裡少不了的爆米花，也能成為博物館的主題，這是世界上唯二的爆米花博物館之一(另一家位於台灣新北市)，各種老式的爆米花機、賣爆米花的馬車等，都被完整地保存在這家博物館中。

費用：成人$6，年長者$5，6-17歲$3。

博物館 可口可樂 奧斯丁

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