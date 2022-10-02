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極地群像／研究冰原 北極站像小聯合國

記者梁玉芳、許詩愷／專題報導
EastGRIP負責人約根．史蒂芬森介紹KISS倉庫內各式研究儀器。（記者余承翰／攝影）
EastGRIP負責人約根．史蒂芬森介紹KISS倉庫內各式研究儀器。（記者余承翰／攝影）

格陵蘭南部小鎮納沙史瓦克人口僅123人，今年8月初機場旁小旅館舉行晚宴，接待130位由南極一路搭船北上科學家，人數比居民還多。

不論研究冰河、地質、氣象、生物，格陵蘭彷彿巨大的冷凍實驗室。各路人馬帶著裝備，遠赴終年零度以下的冰原，期待從中挖掘知識，看見氣候變遷的縮時歷程、世界的明日預言。

大國插旗 有多達30個站點

一名台灣學者形容，在極地設立研究站，等同「國力展現」；美歐大國早已各處插旗，建立了不下30個站點。幸好，極地生活仰賴互助，這些科學家樂於共享，也歡迎台灣學者申請前往。

此次「解凍格陵蘭」團隊拜訪了兩座基地，包括百年歷史的「北極站」，以及「KISS」國際科學支持營區。

北極站負責人丹麥科學家莫頓．瑞雪形容：「這裡就像旅館，只是把泳池換成實驗室；客人的行李重量以噸計算。」KISS由美國舊軍營改建，可容納172位科學家。常駐學者約根·史蒂芬森以「郵局」形容此地的物資倉庫；科學家由冰原急送回的樣本，則會送入KISS的冰庫中，等著運往各國。

今日世人對極地氣候變遷的理解，由科學家冒險犯難所得。加拿大冰河學家威廉．柯根說，上冰原最大風險就是酷寒，第二是墜機，第三是滑倒或掉入冰洞，第四是遇上北極熊，但極罕見。

柯根說，你當然可以當個「安樂椅科學家」，靠電腦模擬、衛星遙測得到資料；但踏上冰原，才能得到現場數據，並真正感受。

KISS營地的史蒂芬森說，「我上冰原研究42年來，沒有失去任何一位夥伴」，隨後他小聲呢喃「只有一次差點墜機」。

史蒂芬森曾在2018年與北極熊有過近距離接觸，那頭北極熊為覓食深入內陸，又因融冰失去回家的路，在營地徘徊。史蒂芬森說，「方圓十幾公里，牠唯一的食物只有我們的糧食，與人類」。

危機四伏 無奈射殺北極熊

屏息等待50分鐘，北極熊仍徘徊不去，眾人只好開槍射殺。事發後，史蒂芬森必須「寫上五頁報告給當地政府」，還得深埋熊屍，避免遭人挖掘。因為北極熊很值錢，熊爪一個大約能賣250美元。台灣中央大學教授倪春發近日到挪威極地研究，也帶銅鑼代替嚇跑熊的空氣槍。

雖然研究艱鉅，不少學者從此愛上格陵蘭。在北極站30年的瑞雪賣掉哥本哈根公寓，定居偏遠的小島郊外。極地生物學家卡斯登．伊望研究極地海鳥十年後，也轉職攝影家，用影像記錄格陵蘭。

琳恩．荷姆是在丹麥長大的格陵蘭人，她會說六種語言，回鄉研究格陵蘭文化，並嫁給漁夫。她說，格陵蘭歡迎科學家，但她建議研究之前先住到村子裡，與居民聊聊，「理解我們需要什麼」。「在這裡完成研究，有利於學者職涯，但對格陵蘭人無益。」荷姆說。瑞雪也主張，讓研究加入「格陵蘭觀點」與當地智慧。

格陵蘭 氣候變遷 旅館

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