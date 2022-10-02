極地群像／解冰芯奧祕 揭氣候變化時間軸

格陵蘭伊魯利薩特冰峽灣遊客中心展示的「冰芯」樣本。（記者陳靖宜／攝影）

由大氣微塵飄動，將這些微物線索移動萬里，冰封在北極一處永不解凍的3公里厚的冰層之中。那麼，這塊冰原就成了凍結地球歷史的水晶球。如果唸對「咒語」，人類就能望見過去、證明歷史，甚至預測未來。

這個解謎的「咒語」就是由冰層鑽洞取出長長的冰芯（Ice Core）。藉由解讀冰芯不同年代冰雪堆疊壓縮氣泡所含物質，回推古代氣候、溫室氣體變化甚至火山爆發規模。

這是對跨國研究「東格陵蘭 冰芯計畫」最直白的解釋。計畫始於2015年，目標要在格陵蘭東北部「冰流（Ice Stream）」上，鑽出深達2650公尺深的冰芯。

計畫負責人約根．史蒂芬森說，冰原的雪是年年堆疊上去的，藉由冰中氧原子的同位素分析，能分辨出冬雪與夏雪的不同。一年年推算，冰層就如同「垂直的時間軸」。

史蒂芬森說，挖出的冰芯會送回哥本哈根的冷藏檔案室，在那的冰芯總計可達25公里。最常被人問火山爆發問題，著名案例是羅馬凱撒大帝在元老院被暗殺時，傳說眾神詛咒，太陽變弱、天氣寒冷，導致莊稼歉收。「這正是火山爆發典型情況，能在那年代的冰芯找到火山灰證據」。