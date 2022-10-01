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家園失根／凍土解凍 格陵蘭屋斜跑道崩

記者吳姿賢、梁玉芳／專題報導
格陵蘭的房屋多建於岩石上，但也有的直接蓋在土地上，近年暖化加劇永凍土解凍，導致房屋逐漸傾斜。（記者余承翰／攝影）
格陵蘭的房屋多建於岩石上，但也有的直接蓋在土地上，近年暖化加劇永凍土解凍，導致房屋逐漸傾斜。（記者余承翰／攝影）

格陵蘭大城伊魯利薩特，山坡上一排連棟紅色平房，深灰色的木頭屋頂呈波浪狀，大門前低矮的圍欄歪裂，搖搖欲墜。另一獨棟房子的入口木梯，每階幾乎不在同一平面上。這些都是棄屋。因為永凍土解凍，地基陷落，格陵蘭最富特色的彩色小屋也跟著陷落。

這兒曾是公營的養老院，因地基傾斜已關閉，變成存放衛生紙、雜物的倉庫。庭院散落幾張桌椅，偶爾有工人出入搬貨。「我的奶奶以前住在這裡」，當地教師安娜．西斯德說，奶奶已經過世，其他老人後來由政府另外安置。

永凍土是連兩年以上溫度低於零度的土地。當氣候變暖，永凍土解凍，裡頭的土壤、礦物質、冰塊、岩石溫度上升，土層結構驟變。

重建成本高 出現棄屋街

公營養老院有政府負責處理，西斯德說，若地基的永凍土解凍，房屋很難修理，要整個先移走，將房屋結構往下扎根到岩盤，再重建，但是成本很高，「不如搬走」。於是這區成了棄屋街。16歲的瑪雅納圖克・弗萊舍說，有些私宅因永凍土毀損，屋主不得不帶全家人遷居，甚至離開原有城市，家庭經濟受打擊，孩子生活變得困苦。

北極圈的永凍土解凍，影響房屋、公路、橋梁和基礎建設，是氣候變遷惹的禍。阿拉斯加有波浪狀公路，墓園白色十字架傾倒、歪斜，都因為永凍土解凍。格陵蘭雖然也面對相同問題，但程度相對輕微。當地人歸因於傳統智慧。

房蓋岩石上 當地老智慧

「上千年前的格陵蘭人，早就知道房子要蓋在岩石上。」45歲的卡伊．亨寧瑟說。他是水上計程車的船長，戴著黑框眼鏡加上鬍渣，酷似法國影星尚雷諾。他五年前還是建造商，但喜歡海與自由，索性轉了行。

問他是不是很多房子受永凍土影響，他開玩笑說：「哪有很多，這裡人口也不過4000！」他說，那些傾倒的房子是政府為了「趕時間」，匆忙找地亂蓋，「數年後開始出現問題，居民只能搬家，浪費很多錢」。

美不懂亂蓋 基地跑道歪

另一種是不懂當地傳統智慧的外來者，例如美軍空軍基地。北極科學站負責人莫頓．瑞雪及前總理克雷斯特都提到，空軍基地受永凍土解凍的影響，跑道變形，必須另覓地點。

我們在不同的城市觀察，格陵蘭色彩繽紛的房子果真大多矗立、架高，鑲嵌在岩石上。少數直接蓋在地上的房子，由於永凍土解凍，屋瓦、窗戶、樓梯、柵欄，甚至路燈都逐漸傾斜，難以修復。

丹麥科技大學環境工程學系助理教授索娜．托馬斯科維科娃，長期研究永凍土變化。她說，永凍土最重要參數是地下溫度和冰含量，土壤中的冰解凍變成水，並在其中流動，導致不穩。

雖然格陵蘭多數房屋蓋在岩石，相當穩定，但她說，道路、機場等大型基礎設施必須蓋在沉積物上，裡頭可能含有大量冰，一旦解凍，表面道路跟建物將受損。

格陵蘭最大對外門戶的康克魯斯瓦格國際機場，局部跑道平均每年沉降2.6公分，表面出現深淺不一的裂痕。受損跑道已封閉，不再使用。

格陵蘭 養老院 機場

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