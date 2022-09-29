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冰封記憶／峽灣漂垃圾 塑膠微粒降落冰原

記者許詩愷／專題報導
北極圈漂流垃圾學會展示在格陵蘭離島撿到的海漂垃圾。（記者余承翰／攝影）
北極圈漂流垃圾學會展示在格陵蘭離島撿到的海漂垃圾。（記者余承翰／攝影）

格陵蘭大海上滿是荒島峽灣，我們的遊艇不斷回繞尋找著淺灘，直到船長終於發現一處適合臨停的縫隙。他果決指揮學者群，「快從船頭跳上岸」。只見眾學者沿低窪處登陸，他們的目標是蒐集海漂垃圾。

格陵蘭氣候多變，巨浪與狂風總把垃圾捲出海邊掩埋場。據政府統計，這座世界最大島嶼每年的人為垃圾量，已超過全島焚化爐處理上限三成。

「前幾年我們發現，塑膠微粒已隨冰雪降落在格陵蘭冰原上」。奧胡斯大學生態科學系高級研究員雅各‧斯特蘭德說，凍結的垃圾將伴隨冰層融解流入海洋。他也擔心洋流因淡水大量湧入改變走向，導致更多垃圾累積在格陵蘭沿岸。

雅各集結格陵蘭、冰島、挪威、加拿大等極圈國家20餘名學者，實地蒐集垃圾、分析其成分和來源。他強調，氣候變遷與海漂垃圾並非單一國家的危機，「尤其在北極圈，我們需要召集多國合作」。

漁網、浮球、保麗龍、寶特瓶、雨鞋，學者群當天徒手回收上百公斤垃圾。雅各帶領學生解剖近日取得的海鳥標本，六隻暴雪鸌體內全都找出了塑膠微粒。另一位挪威學者比對數據發現，當格陵蘭海域溫度愈高、愈多浮冰融化，流入大海的塑膠微粒數量的確愈多。

一生靠老天爺吃飯的59歲船長揚‧班尼曼親眼看著漂在峽灣中的垃圾量逐年增加。他帶著...
一生靠老天爺吃飯的59歲船長揚‧班尼曼親眼看著漂在峽灣中的垃圾量逐年增加。他帶著全家親友「出海捕垃圾」，一捕成了當地紅人。（記者許詩愷／攝影）

一生靠老天爺吃飯的59歲船長揚‧班尼曼親眼看著漂在峽灣中的垃圾量逐年增加。他帶著全家親友「出海捕垃圾」，一捕成了當地紅人。五年間，班尼曼蒐集垃圾量已破一噸，大半是漁網與繩索碎片。

在格陵蘭丟垃圾不必分類，因為當地沒有回收工廠。

格陵蘭政府正在西西穆特、努克興建兩座新型焚化場，盼減少海漂垃圾，同時發展焚化發電。

「氣候變遷和海洋汙染，就是我們的親身經歷。」如今有許多民眾主動淨灘，還喚得政府重視。面對正在解凍中的格陵蘭，班尼曼未曾氣餒。

格陵蘭 氣候變遷 冰島

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