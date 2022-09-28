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「窗外就是氣候變遷」直擊格陵蘭暖化最前線

記者梁玉芳╱專題報導
當冰川崩落成風景—格陵蘭中部的艾奇冰川幾乎4到6分鐘就會崩落一次，成為「觀光」景點，船隻穿梭在布滿大小浮冰的海面，美麗的畫面其實是人類的氣候浩劫。 (記者余承翰／攝影)
當冰川崩落成風景—格陵蘭中部的艾奇冰川幾乎4到6分鐘就會崩落一次，成為「觀光」景點，船隻穿梭在布滿大小浮冰的海面，美麗的畫面其實是人類的氣候浩劫。 (記者余承翰／攝影)

前言：自1980年起，格陵蘭氣溫每10年上升華氏33度，是全球暖化速度的4倍，冰蓋融化，到本世紀末海水會上升1英尺，大家都成氣候難民。本報推出「解凍格陵蘭」系列報導，帶讀者直擊格陵蘭現場。

「你只要抬頭看窗外，氣候變遷就在那裡。」64歲的格陵蘭前總理庫皮克‧克雷斯特說。窗外正是高如大樓的雪白間或泛著藍光的冰山，錯落海上。

冰若全部消融 海平面將上升22英尺

當氣候變遷已成全世界最迫切的危機，位於北極圈內的世界最大島格陵蘭成了暖化最前線。面積是台灣60倍的格陵蘭，八成被最厚達3公里(約1.86英里)的冰原覆蓋。科學界已有共識：如果格陵蘭的冰全部消融，世界海平面將上升至少7公尺(約22.9英尺)。這將是世界浩劫。

全球融冰主要來自南極與北極的格陵蘭：與南極洲不同，格陵蘭還住著人。氣候變遷衝擊的不只是氣溫、地貌、生態，更有變遷下的人如何調適求生。

於是，我們來到格陵蘭。「解凍格陵蘭」採訪團隊由企業歐萊德發起，與聯合報、願景工程基金會合作，在氣候變遷現場直擊，為讀者記錄與解讀這場攸關人類未來的氣候危機並尋找解答。

改變大氣洋流 造成極端氣候和野火

「當你站在伊魯利薩特峽灣高地看著冰山崩解，其實你正目睹讓海平面上升1%的融冰滑進大海。」冰河學家威廉‧柯根說。伊魯利薩特冰川是格陵蘭最大冰川，聯合國列為世界遺產。百年前的鐵達尼號撞上的巨大冰山，極可能就是由此漂流出海。

在北極圈消融的，不會只留在北極，而是流向世界；改變大氣、洋流，造成極端氣候，引起野火、乾旱、洪水與颱風，造成無數生命和財產的損失。

由1992到2017年，格陵蘭已失去4兆噸的冰。如何能讓融冰停止？

連續3年研究 結論：減碳、減碳、減碳

「聯合國IPCC(Intergovernmental Panel on Climate Change)發布的氣候變遷報告引用無數科學家研究，連續三年的結論都是：減碳、減碳、減碳。」柯根說，再多的報告並不會改變現況；「今年IPCC報告發表後十天，威爾史密斯就（在奧斯卡頒獎典禮）打了克里斯洛克一巴掌」，報告就沒人理了。

世界氣候基金會主席彥思‧尼爾森指出，社會需要凝聚由下而上的力量，「否則不斷討論氣候變遷，也很少帶來改變。」民眾成為積極的選民與積極的消費者，從公民社會對政府和企業施壓，迫使提出積極對策，「這可能是最重要的改變力量。」

他舉例，丹麥青年世代對氣候正義的關注與要求，迫使12個政黨提出氣候相關政見，讓「氣候變遷」成為大選重要議題，「這也可能發生在其他國家」。

城市氣候政策 成為大選重要議題

當世界各城市都在比賽氣候政策，美國與台灣年底都有選舉，都該把氣候治理納入政策辯論清單。

格陵蘭 氣候變遷 減碳

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