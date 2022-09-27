直擊格陵蘭暖化前線 冰山分秒崩解 全球迫切危機

「你只要抬頭看窗外，氣候變遷 就在那裡。」64歲的格陵蘭 前總理庫皮克‧克雷斯特說。窗外正是高如大樓的雪白間或泛著藍光的冰山，錯落海上。

冰若全部消融 海平面將上升7公尺

當氣候變遷已成全世界最迫切的危機，位於北極圈內的世界最大島格陵蘭成了暖化最前線。面積是台灣60倍的格陵蘭，八成被最厚達3公里的冰原覆蓋。科學界已有共識：如果格陵蘭的冰全部消融，世界海平面將上升至少7公尺。這將是世界浩劫。

全球融冰主要來自南極與北極的格陵蘭：與南極洲不同，格陵蘭還住著人。氣候變遷衝擊的不只是氣溫、地貌、生態，更有變遷下的人如何調適求生。

於是，我們來到格陵蘭。「解凍格陵蘭」採訪團隊由企業歐萊德發起，與聯合報、願景工程基金會合作，在氣候變遷現場直擊，為讀者記錄與解讀這場攸關人類未來的氣候危機並尋找解答。

改變大氣洋流 造成極端氣候和野火

「當你站在伊魯利薩特峽灣高地看著冰山崩解，其實你正目睹讓海平面上升1%的融冰滑進大海。」冰河學家威廉‧柯根說。伊魯利薩特冰川是格陵蘭最大冰川，聯合國列為世界遺產。百年前的鐵達尼號撞上的巨大冰山，極可能就是由此漂流出海。

在北極圈消融的，不會只留在北極，而是流向世界；改變大氣、洋流，造成極端氣候，引起野火、乾旱、洪水與颱風，造成無數生命和財產的損失。

由1992到2017年，格陵蘭已失去4兆噸的冰。如何能讓融冰停止？

當冰川崩落成為風景 格陵蘭中部的艾奇冰川幾乎4到6分鐘就會崩落一次，成為「觀光」勝景，海面上布滿大小浮冰。記者余承翰／攝影

連續3年研究 結論減碳 、減碳、減碳

「聯合國IPCC發布的氣候變遷報告引用無數科學家研究，連續3年的結論都是：減碳、減碳、減碳。」柯根說，再多的報告並不會改變現況；「今年IPCC報告發表後10天，威爾史密斯就（在奧斯卡頒獎典禮）打了克里斯洛克1巴掌」，報告就沒人理了。

世界氣候基金會主席彥思‧尼爾森指出，社會需要凝聚由下而上的力量，「否則不斷討論氣候變遷，也很少帶來改變。」民眾成為積極的選民與積極的消費者，從公民社會對政府和企業施壓，迫使提出積極對策，「這可能是最重要的改變力量。」

他舉例，丹麥青年世代對氣候正義的關注與要求，迫使12個政黨提出氣候相關政見，讓「氣候變遷」成為大選重要議題，「這也可能發生在其他國家」。

城市氣候政策 選舉應納入辯論清單

當世界各城市都在比賽氣候政策，台灣年底百里侯選舉，也該把氣候治理納入政策辯論清單。

「解凍格陵蘭」系列報導，今日起一連推出5天，包括精彩的攝影報導，讓讀者直擊氣候變遷下的格陵蘭。「解凍格陵蘭」團隊為碳排放負責，事先碳足跡盤查，選擇低碳用品，也透過儲備的歐洲水力發電碳權中和碳排，成為「零碳旅程」。團隊將製作紀錄片，在11月的「第27屆聯合國氣候峰會（COP27）」活動中播放。

➤➤➤航向冰川 小船周圍滿是浮冰