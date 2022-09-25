美國現象／巴塔哥尼亞創始人 把公司捐給地球

知名高價戶外用品公司巴塔哥尼亞創始人喬伊納德，為協助應對氣候變化危機，決定捐出價值約合30億元的公司。（Getty Images）

以環保意識實踐著稱的美國知名高價戶外用品公司巴塔哥尼亞(Patagonia)創始人喬伊納德(Yvon Chouinard)決定捐出這家他創立將近50年、價值約合30億元的公司，以協助應對氣候變化危機，保護地球。現年83歲的喬伊納德14日在巴塔哥尼亞官網發表公開信表示：「地球現在是我們唯一的股東。」

公司價值30億

這非同凡響的創舉，或許來得正是時候。許多億萬富翁和企業正普遍面臨各界愈來愈多的檢視，人們懷疑他們口口聲聲「要讓世界變得更美好」的說詞真假，因為，他們的所作所為往往只是更加惡化了他們聲稱要解決的問題。

在接受紐約時報獨家採訪時，喬伊納德說：「希望此舉將引出一種新的資本主義形式，這種資本主義最終不會形成少數富人和一大群窮人；我們將積極致力捐出最多的金錢給那些拯救地球的人。」

在公開信中，喬伊納德則是這麼說道：「我們在將近50年前開始在企業責任領域展開實驗，迄今仍在起步階段。如果我們對一個繁榮的星球、對一個繁榮的企業有任何期望，從現在起這50年，需要所有人竭盡全力運用我們的資源。這就是我們發現可以盡一己之力的另一種作法。」

喬伊納德和他的妻子及兩個成年子女是在8月份將成立於1973年的巴塔哥尼亞公司所有權，轉讓給專注氣候變化的「巴塔哥尼亞目的信託基金」(Patagonia Purpose Trust)和非營利組織Holdfast Collective。

「巴塔哥尼亞目的信託基金」將擁有公司所有有表決權的股票 ，占總股份2%，負責保護巴塔哥尼亞既有價值觀和獨立性。信託基金由喬伊納德家族成員和親近顧問監督，以確保巴塔哥尼亞公司兌現承諾，經營一個對社會負責的企業並放棄利潤 。喬伊納德家族因為成立這個信託基金，須支付大約1750萬元稅款；該家族也將繼續擔任巴塔哥尼亞董事會成員。

每年利潤約1億

Holdfast Collective非營利組織將擁有公司所有無表決權股票，約占98%股份，負責獲取巴塔哥尼亞產生的所有利潤(每年大約1億元)，並將這些資金用於應對氣候變化和保護全球未開發土地。由於Holdfast Collective是依501(c)(4) 條款設立，允許進行無限制的政治捐款，因此喬伊納德家族並沒有因為捐款而獲得稅收優惠。

BDT & Co.商業銀行合夥人莫斯利 (Dan Mosley) 指出：「這樣做對他們來說，成本很可觀，他們既沒有得到慈善扣除額、也沒有任何稅收優惠；但為了確保這家公司忠於他們的原則，他們願意承擔這些成本。」BDT & Co.商業銀行歷來持續與包括巴菲特在內的超級富豪合作，也協助巴塔哥尼亞設計了這樣的新結構。

喬伊納德放棄家族財富，與他長期以來對商業常規的漠視及對環境的終生熱愛，理念一致。

喬伊納德是世界級登山者，1970年代開始進口橄欖球衫等服裝，創設的巴塔哥尼亞公司以銷售毛絨夾克、短褲和格子襯衫聞名，公司的環保和社會意識實踐理念長期贏得眾多死忠顧客支持，自2017年到2020年的年收入為10億元。

喬伊納德表示，在全新安排下，巴塔哥尼亞仍將是營利性企業，繼續由執行長蓋勒特(Ryan Gellert)經營，公司也將繼續將銷售額的1%捐給環保非營利組織。

喬伊納德2012年接受華爾街日報採訪時表示，「我從沒想過要做生意，但我堅守巴塔哥尼亞，因為它是我做好事的資源；證明企業可以引領審慎生活之道。」

現在，喬伊納德捐出所有身家，同時制定出可以長長久久執行理念的計畫，無疑是個更令他滿意的解決之道。他在懷俄明州 傑克遜的家中，向紐時坦承表示，「我其實並不知道如何處理這家公司，因為我從來就不想要一家公司，我不想成為商人。現在，就算我明天死了也無憾，因為公司將在接下來的50年裡，繼續做正確的事情。」