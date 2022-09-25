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美國現象／巴塔哥尼亞公司 拒和破壞生態機構「做生意」

胡玉立

巴塔哥尼亞(Patagonia)公司以實踐環保理念聞名於世，博得眾多死忠顧客支持，不少華爾街知名金融和商業公司像是摩根大通、野村集團(Nomura)等企業，都為員工訂製巴塔哥尼亞羊毛和羽絨背心，一時之間，穿著綉上自家公司名稱的巴塔哥尼亞背心，不僅足以彰顯品味，也成為時尚；也正因此，當巴塔哥尼亞2019貼出的一則公告，頓時成為新聞；公告明確表示，巴塔哥尼亞將「優先考慮為那些以保護地球為己任的公司保留新訂單」。

一位巴塔哥尼亞認證賣家表示，這代表巴塔哥尼亞決定不和石油公司、礦業運營商和其他被認為對生態造成破壞的機構「做生意」。儘管該公司表示，此決定並不是要「冷落任何兄弟」，而且僅適用於從未訂購過該公司服飾者。

舉凡對沖基金、私募股權公司、銀行和初創公司若想為員工訂製巴塔哥尼亞服飾，就必須設法說服巴塔哥尼亞，他們不只懂得賺錢，也的確在幫助美國「綠化」。

巴塔哥尼亞的新規則浮出水面之際，Vested金融通訊公司正準備以私募股權公司名義向該公司訂購背心，結果，Vested的訂單被拒絕了。措手不及的Vested上推特發牢騷，消息像市場恐慌一樣迅速傳播開來。同一天，工作服和戶外服裝零售商Carhartt趁機在推特回文、拉生意：「130年的工作服不證自明，我們很樂意提供幫助。」

對於巴塔哥尼亞放棄那些缺乏環保社會責任感的行業，理解該公司想法的人士認為不足為奇。金融職業網站「華爾街綠洲」(Wall Street Oasis)執行長克柯蒂斯(Patrick Curtis)說：「他們試圖保護自己的品牌，不被華爾街銀行家形象劫持。」

但得知巴塔哥尼亞的新決定，註冊理財規畫師桑普森(Matt Sampson)說，他很沮喪；畢竟，擁有一件綉上公司名稱的巴塔哥尼亞定製背心，曾經是流行時尚的表徵；現在，他赫然明白，這樣的流行可能已經結束了。

華爾街 推特 時尚

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