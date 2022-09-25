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理財百科／年收6位數的「貴客」 為何也愛1元店

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隨著物價指數居高不下，一些較有錢的顧客也轉向一元店消費。（Getty Images）
隨著物價指數居高不下，一些較有錢的顧客也轉向一元店消費。（Getty Images）

雖然汽油價格走低，但根據最新統計數字，今年8月的消費者物價指數 (Consumer Price Index, CPI) 仍較去年同期增加8.3%，比今年7月上升0.1%。隨著物價指數居高不下，美國人開始緊縮荷包，一元店Dollar General執行長陶德瓦索 (Todd Vasos) 表示，一些較有錢的顧客也轉向該店消費。瓦索說，Dollar General最近增加不少年收入10萬元的「貴客」上門。

瓦索表示，Dollar General消費能力最強的客戶是年收入在7萬5至10萬的人。根據CNN報導，瓦索說，這些在疫情初期增加的高消費力新客戶，現在再度回頭。

通膨改變購物習慣

根據Harris Poll調查，90%的美國民眾在意食品價格的上漲，而消費市場調查公司Numerator也發現，通貨膨脹確實改變了消費者的購物習慣。

舉例來說，在一元店可以看到更多高收入的消費者 (指年收入超過8萬元)，他們也開始留意省錢之道。Numerator的調查指出，一元店的商品銷售額比一年前上升了14%。

隨著日常生活用品價格不斷上漲，消費者開始開始在意「物有所值」，Numerator執行長艾瑞克貝爾查 (Eric Belcher) 說，這個轉變包括高收入的消費者也上一元店，讓人大感意外。

Dollar General的一元店對手也注意到這個改變，8月Dollar Tree執行長邁克威廷斯基 (Mike Witynski) 表示，根據統計，該連鎖店的新顧客的家庭年收入多超過8萬元。

上個月平價賣場沃爾瑪執行長道麥克米藍 (Doug McMillon) 注意到，來店消費的顧客中有更多中高收入者。確實如此，沃爾瑪財務長約翰瑞尼 (John David Rainey) 告訴CNBC，該店食品購買主力集中在家庭年收入超過10萬元、甚至更高的消費者身上。

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