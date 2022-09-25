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每周一書／比特幣大騙局 揭Mt. Gox腐敗運作與破產真相

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《比特幣大騙局》讀來就像一本懸疑推理小說，幾分真實幾分假。（Getty Images）
《比特幣大騙局》讀來就像一本懸疑推理小說，幾分真實幾分假。（Getty Images）

你身邊有人玩比特幣嗎？ 容易理解嗎？何不先從故事著手。

2014年，Mt.Gox交易所離奇丟失85萬枚比特幣，當時市值近5億美元；以一枚現價約3萬9600美元計算，總損失超過330億美元，是史上最大宗的貨幣類網路竊案。

Mt. Gox執行長馬克．卡佩雷斯宣稱公司遭到駭客入侵盜竊，但仍被視為主要嫌疑犯，成為日本警方和FBI的調查對象，更被2萬4000名在這起新興犯罪中失去儲蓄的用戶窮追猛打。卡佩雷斯究竟是背黑鍋的受害者，還是監守自盜的罪犯？

卡佩雷斯一開始遭日本警方指控詐欺與挪用公款，在沒有「無罪推定」的日本司法系統中，他只得提出遭外部網路攻擊的可能性。2019年3月，法院最終下達判決，卡佩雷斯挪用公款罪名不成立，但不正當操控數據罪名成立，判監二年半，緩刑四年。

《比特幣大騙局》一書的作者傑克．阿德爾斯坦（Jake Adelstein），自1993年開始擔任駐日調查記者。身為日本最重要的組織犯罪專家之一，他也為日本和美國提供諮詢，他也是《洛杉磯時報》的特派員，並著有《東京風雲》（Tokyo Vice）一書。

Mt. Gox是位於日本東京的比特幣（BTC）交易所，該公司前執行長馬克．卡佩雷斯（Mark Karpelès）在警察登門前已先接獲電話通知；警方甚至出於敬意，透過媒體先行放出了風聲。卡佩雷斯早就得知自己被正式起訴，也明白警方遲早會找上門，這件事，我和共事過的記者娜塔莉心理有數。事實上，她當時就在馬克的小公寓裡，和他的貓一起等著警察敲門，以便取得獨家。

卡佩雷斯究竟是背黑鍋的受害者，還是監守自盜的罪犯？記者傑克・阿德爾斯坦與娜塔莉・斯塔基長期關注日本社會黑暗面，他們帶領讀者進入這起令人目不轉睛的犯罪調查中，試圖還原真相：究竟發生了什麼事？幕後主使是誰？那些比特幣流向了何方？

《比特幣大騙局》讀來就像一本懸疑推理小說，那個世界充滿天才數學家、網路理想主義者、投機商人、謀取暴利的奸商、俄羅斯駭客和賽博龐克、毒販、聯邦探員、自由意志主義者和不知情的技工。本書揭發的不只是Mt. Gox破產的真相，更引領讀者進入謎一般的加密貨幣世界，揭發暗網不可告人的祕辛以及企業界腐敗貪汙的內部運作。

（本欄由紐約世界書局提供，購書專線718-746-8889轉6263）

日本 比特幣 警察

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