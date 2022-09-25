星座／9月25日至10月1日 巨蟹財運亨通 射手收拾玩心
9月25日--10月1日，12星座運勢如何呢？
牡羊座
總運指數：★☆☆☆☆
本周你把自己的外在打理得很漂亮，卻容易把家庭生活淘空。不需要為了撐面子，吃一些不必要的啞巴虧。展現最真實的自己，同樣能得到別人的尊重。
幸運色彩：深海藍
速配星座：雙子座
貴人星座：天秤座
金牛座
總運指數：★★★☆☆
如果想修復一段戀情或一段友情，這將是最為適合的一個星期。與對方面對面溝通，彼此心中的疙瘩很快就能夠解決。
幸運色彩：琥珀橙
速配星座：處女座
貴人星座：天蠍座
雙子座
總運指數：★★★★☆
從瑣事中能找到自己的新價值。工作任務有點多，但沒有完成不了的事，只要你認真去做就能漂亮交差。投資不要盲目跟風，理財才是本周的重點。
幸運色彩：稻草黃
速配星座：牡羊座
貴人星座：天秤座
巨蟹座
總運指數：★★★★★
本周運勢值得你得意，愛情打響漂亮的守衛戰；學業上要取得較好的成績，基本功還得加強，進步會異常顯著；財運讓人羨慕，但也不能忽略財物保管。
幸運色彩：金杏橙
速配星座：金牛座
貴人星座：天蠍座
獅子座
總運指數：★★★☆☆
本周造訪你的多為好事情，過去付出的努力近期將有回報。與此同時也要警惕小屁孩入侵，面對那些調皮小孩盡量敬而遠之，以免受到傷害還無處伸冤。
幸運色彩：玉米黃
速配星座：獅子座
貴人星座：摩羯座
處女座
總運指數：★★☆☆☆
你要做好心理準備，將會接受命運考驗。那些原本你認為能夠三兩下擺平的事情，往往會因為其隱藏的難度，令你不得不耗費大把的時間與精力。
幸運色彩：墨玉綠
速配星座：雙子座
貴人星座：水瓶座
天秤座
總運指數：★★★☆☆
過去被擱置的事情，本周可以重新處理。你將能以新的視角去看待那些曾經很棘手的問題，並且快速找到解決方法。
幸運色彩：奶油白
速配星座：處女座
貴人星座：天蠍座
天蠍座
總運指數：★★★★☆
本周運勢平穩運行，將有新希望注入到你的愛情生命裡；工作不可太心急，穩妥做好本分才能苛求攀升；財運方面，可以在新項目中求發展。
幸運色彩：海軍藍
速配星座：天秤座
貴人星座：雙魚座
射手座
總運指數：★★☆☆☆
玩心太重，是你這一周正事總是做不好的主要原因。壓力大時偶爾需要放鬆，但放鬆過度便是放縱。務必減少休閒娛樂活動，讓自己收收心。
幸運色彩：櫻桃紅
速配星座：巨蟹座
貴人星座：天秤座
摩羯座
總運指數：★★★★☆
好運降臨，你的愛情世界也將釋放出新的光彩；工作效率較高，許多事都能超前完成；理財有方，可以確保收支都會在你的掌控之內。
幸運色彩：富貴紅
速配星座：牡羊座
貴人星座：雙子座
水瓶座
總運指數：★★★☆☆
本周看似不好的事，如果換個角度去想，也能變成好事。戀人離開了你的勢力範圍、或一些事務從你的管理範疇中劃出去，難免令你感到有些失落，不過也落得輕鬆。
幸運色彩：葡萄紫
速配星座：巨蟹座
貴人星座：摩羯座
雙魚座
總運指數：★★☆☆☆
本周謙虛並不能為你引進能量，只有自信才能讓你所向披靡。工作上、經濟上所遇到的困境，別人無法幫你，只有憑著自己的一顆腦袋和一雙手才能解決。
幸運色彩：鉑金灰
速配星座：獅子座
貴人星座：處女座
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