星座／9月25日至10月1日 巨蟹財運亨通 射手收拾玩心

9月25日--10月1日，12星座運勢如何呢？

牡羊座

總運指數 ：★☆☆☆☆

本周你把自己的外在打理得很漂亮，卻容易把家庭生活淘空。不需要為了撐面子，吃一些不必要的啞巴虧。展現最真實的自己，同樣能得到別人的尊重。

幸運色彩：深海藍

速配星座：雙子座

貴人星座：天秤座

金牛座

總運指數：★★★☆☆

如果想修復一段戀情或一段友情，這將是最為適合的一個星期。與對方面對面溝通，彼此心中的疙瘩很快就能夠解決。

幸運色彩：琥珀橙

速配星座：處女座

貴人星座：天蠍座

雙子座

總運指數：★★★★☆

從瑣事中能找到自己的新價值。工作任務有點多，但沒有完成不了的事，只要你認真去做就能漂亮交差。投資 不要盲目跟風，理財才是本周的重點。

幸運色彩：稻草黃

速配星座：牡羊座

貴人星座：天秤座

巨蟹座

總運指數：★★★★★

本周運勢值得你得意，愛情打響漂亮的守衛戰；學業上要取得較好的成績，基本功還得加強，進步會異常顯著；財運讓人羨慕，但也不能忽略財物保管。

幸運色彩：金杏橙

速配星座：金牛座

貴人星座：天蠍座

獅子座

總運指數：★★★☆☆

本周造訪你的多為好事情，過去付出的努力近期將有回報。與此同時也要警惕小屁孩入侵，面對那些調皮小孩盡量敬而遠之，以免受到傷害還無處伸冤。

幸運色彩：玉米黃

速配星座：獅子座

貴人星座：摩羯座

處女座

總運指數：★★☆☆☆

你要做好心理準備，將會接受命運考驗。那些原本你認為能夠三兩下擺平的事情，往往會因為其隱藏的難度，令你不得不耗費大把的時間與精力。

幸運色彩：墨玉綠

速配星座：雙子座

貴人星座：水瓶座

天秤座

總運指數：★★★☆☆

過去被擱置的事情，本周可以重新處理。你將能以新的視角去看待那些曾經很棘手的問題，並且快速找到解決方法。

幸運色彩：奶油白

速配星座：處女座

貴人星座：天蠍座

天蠍座

總運指數：★★★★☆

本周運勢平穩運行，將有新希望注入到你的愛情生命裡；工作不可太心急，穩妥做好本分才能苛求攀升；財運方面，可以在新項目中求發展。

幸運色彩：海軍藍

速配星座：天秤座

貴人星座：雙魚座

射手座

總運指數：★★☆☆☆

玩心太重，是你這一周正事總是做不好的主要原因。壓力大時偶爾需要放鬆，但放鬆過度便是放縱。務必減少休閒娛樂活動，讓自己收收心。

幸運色彩：櫻桃紅

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天秤座

摩羯座

總運指數：★★★★☆

好運降臨，你的愛情世界也將釋放出新的光彩；工作效率較高，許多事都能超前完成；理財有方，可以確保收支都會在你的掌控之內。

幸運色彩：富貴紅

速配星座：牡羊座

貴人星座：雙子座

水瓶座

總運指數：★★★☆☆

本周看似不好的事，如果換個角度去想，也能變成好事。戀人離開了你的勢力範圍、或一些事務從你的管理範疇中劃出去，難免令你感到有些失落，不過也落得輕鬆。

幸運色彩：葡萄紫

速配星座：巨蟹座

貴人星座：摩羯座

雙魚座

總運指數：★★☆☆☆

本周謙虛並不能為你引進能量，只有自信才能讓你所向披靡。工作上、經濟上所遇到的困境，別人無法幫你，只有憑著自己的一顆腦袋和一雙手才能解決。

幸運色彩：鉑金灰

速配星座：獅子座

貴人星座：處女座

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