旅遊補給站／全球15最佳公路 美國這2條上榜

冰原大道被認為是加拿大最美、最令人屏息的公路。（取材自Parks Canada）

公路旅行較自由而彈性，可以是一天來回的輕鬆小旅行，也可以是史詩般的壯遊之旅。旅遊網站Boolmundi建議了15條「全世界最佳的公路旅行」路線，其中有兩條就在美國境內，是此生不能錯過的美景。

1.加拿大冰原大道

冰原大道（Icefields Parkway）始於賈斯珀（Jasper），目的地是路易斯湖（Lake Louise），全長232公里，中途不停車約3小時車程。從出發到終點，可規畫2天的行程。

冰原大道穿越亞伯達省的洛磯山脈，被認為是加拿大最美麗、最令人屏息的公路（又稱93號公路），這條路穿越崎嶇山路、森林、河流、山谷，尤其是旅途中不時可見的青綠湖泊，是最夢幻的打卡景點。

冰原大道沿途路況良好，尤其是南邊部分，僅有一、兩處稍微顛簸的路面，清晨或黃昏時經常可見到鹿、熊漫步。這條路雖全年開放，但冬季有時會因為冰雪而封路；5月到9月較適合出行，7、8月是熱門旺季，每月車流量可達10萬。

景點：沿途可一睹賈斯珀南邊的阿薩巴斯卡瀑布（Athabasca Falls）、探索哥倫比亞冰原（Columbia Icefield）的冰川，接著登上觀景點遠眺沛托湖（Peyto Lake）；還可以在路易斯湖上划貢多拉（gondola），有機會看到北美洲灰熊覓食。

美國50號公路經過內華達沙漠的路段被稱為「美國最孤獨的道路」。（取自unusualplaces.com）

2.美國50號公路

美國50號公路（U.S. Route 50）從雷諾（Reno）到大盆地國家公園（Great Basin National Park），全長657公里。可安排6小時或三天的行程，建議至少停留一晚。

1986年Life雜誌將這條公路中、經過內華達沙漠的路段稱為「美國最孤獨的道路」，所到之處人跡罕至。50號公路路況良好，可一路筆直而行，路上荒涼寧靜，適合喜歡欣賞曠野寂寥景觀的旅人。

但最大問題是沒有指路標，也不容易找到加油站。這條公路全年開放，但12至1月，夜晚氣溫可降至零下，7至8月又是致命的熱浪，因此5至6月、9至10月較適合上路。

景點：除了大盆地國家公園，也可在Middlegate Station挑戰餐廳的「魔鬼漢堡王」；拿份官方出版的50號公路指南，沿路蓋章，完成後可獲得內華達州府的認證。

阿根廷40號國家公路沿途可參觀1萬3000年前的洞穴壁畫「手洞」。（取材自UNESCO）

3.阿根廷40號國家公路

阿根廷40號公路（Ruta Nacional 40, Argentina）自聖克魯斯省（Santa Cruz province）的維基尼角（Cabo Vírgenes），到胡胡伊省（Jujuy province）的拉基亞卡（La Quiaca），全長5224公里。至少要排上兩周行程或更長。

這是一條充滿冒險、具高度挑戰性的路線──5000多公里的路程中，從海平面到海拔5000公尺以上的高山都會經過，可以盡覽整個阿根廷高原風光，完成旅程後將讓人終生引以為傲。

雖號稱國家公路，但一路布滿泥土與碎石，有時甚至沒有路，最好駕駛有四輪驅動旅行車。公路橫跨不同氣候型態，很難指出何時適合前往；也許11月至3月較適合出行，旅館 不會太難訂。

景點：聖克魯斯省有可追溯至1萬3000千年前的洞穴壁畫「手洞」（Cueva de las Manos）；在門多薩（ Mendoza）品嘗梅貝克葡萄酒，並體驗聖卡洛斯（San Carlos de Bariloche）的戶外活動。此外，路上經過列入聯合國自然遺產的冰川國家公園（Los Glaciares National Park）。

巴西佛德角海岸擁有無數天堂般的海灘。（取材自Trip Adviser）

4. 巴西佛得角海岸

巴西佛得角海岸公路（Costa Verde, Brazil）從桑托斯（Santos）到里約熱內盧（Rio de Janeiro）的科帕卡瓦納（Copacabana），全長340公里。可以一天完成旅程，不過最好花上幾天待在不同城鎮，欣賞沿線的海岸、雨林風光。

這是條壯麗的沿海公路，擁有無數天堂般的海灘、有趣的小鎮和茂密的熱帶雨林，以及大量海陸野生動物，遊客可以在此感受海洋文化以及巴西的熱情。

沿途路況大致良好，12月至3月間氣候最為宜人，2月可體驗里約熱內盧嘉年華。

景點：除了佛得角海岸海灘、科帕卡瓦納海灘，桑托斯也是觀賞足球比賽的好去處；可在烏巴圖巴停留一晚、海邊衝浪或深入雨林健行；不能錯過的還有駝背山（Corcovado mountain）頂的耶穌雕像。

66號公路也被稱為「美國的母親之路」。（取自National Park Service）

5.美國66號公路

美國66號公路（U.S. Route 66）從芝加哥到洛杉磯，全長3940公里。至少要9天以上的行程，最好花上一個月，細細品味不同的體驗。

見證西部大開發歷史的66號公路，也被稱為「美國的母親之路」，沿途經過中西部8個州；雖然州際公路興起後，重要性被取代，部分路段也不復存在，但依然是許多自駕愛好者嚮往的公路旅遊首選。這條路也是美國許多流行文化提及的道路，十分值得朝聖。

原始的66號公路約僅四分之一道路適合行駛，其餘則是行經高速高路與當地道路。在沙漠路段可能開160公里才看得到加油站，記得加滿油箱、備足食物、飲水和衣服。春天至初夏（4月下旬至6月）、秋天（9月至10月上旬）最適合出遊。

景點：可到奧克拉荷馬州的克林頓參觀66號公路博物館，沿途附近有亞利桑納州大峽谷國家公園；即使不想賭博，拉斯維加斯依然值得一訪。

大洋路是澳洲最有名的公路旅行景點之一。（取材自visitvictoria.com）

6.澳洲大洋路

大洋路（The Great Ocean Road, Australia）是澳洲最有名的公路旅行景點之一，從維多利亞省的托爾坎（Torquay）到亞倫斯福德（Allansford），全長243公里。值得花一、兩周探訪沿途景點。

大洋路路況保持相當完好，可充分領略駕駛樂趣。沿途有令人讚嘆的美景、奇異的地質構造與野生動物。最適合前往的時期為2月至3月、10月至11月，此時氣候舒適、人潮不擁擠。

景點：上路前先在托爾坎享受衝浪樂趣，接著到肯尼特河鎮（Kennett River）參觀無尾熊動物園。也別忘了大洋路上的十二使徒岩；深入內陸後，可前往大奧特維國家公園健行。

蘇格蘭北海岸500號公路可順遊當地知名城堡。（取材自northcoast500.com）

7.蘇格蘭北海岸500號公路

北海岸500號公路（North Coast 500, Scotland）開始於2014年，簡稱NC500，環繞整個蘇格蘭北部的公路，起點終點都是印威內斯（Inverness），全長830公里，至少安排一周以上行程。

NC500路況大致良好，但部分路段狹窄、甚至呈現髮夾彎；路上偶爾會出現動物，一路都得小心駕駛，不適合開太大型的車輛。最適合前往的月份為5月至10月，此時氣候舒適，餐廳、旅館等設施都有開業。

景點：沿途可遊覽蘇格蘭幾個知名城堡Cawdor Castle、Dunrobin Castle和the Castle of Mey；可觀賞當地野生動物如貂鼠、鯨魚、海豚，或是到北海（North Sea）泥灘探險。

義大利阿瑪菲海岸公路擁有如畫的地中海美景、建在崎嶇懸崖上的迷人城鎮。（取材自Trip Adviser）

8.義大利阿瑪菲海岸公路

阿瑪菲海岸公路（Amalfi Coast Road, Italy）從索倫托（Sorrento）到薩萊諾（Salerno），全長56公里。交通順暢的話，兩小時就可走完，但值得安排兩天行程，並在阿瑪菲住一晚。

這條路線是義大利坎帕尼亞（Campania）地區、甚至整個歐洲最美的海岸公路。如畫的地中海美景、奇特的漁村、建在崎嶇懸崖上的迷人城鎮，吸引大批觀光 客造訪。路況大致良好，但有許多狹窄路段及近乎直角的彎路，最大問題是旺季時的交通堵塞。最佳造訪月份為4月、6月或9月。

景點：出發前花一天參觀索倫托的卡布里島；在阿瑪菲可拜訪13世紀的天主教堂與紀念碑；找得到停車位的話，可享受山頂小鎮拉維洛（Ravello）無敵海景視野。

冰島環形路的國道1號，連接了冰島大多數人口聚集的城鎮。（取材自visiticeland.com）

9.冰島 環形路

這條環型路（Ring Route 1, Iceland）始於雷克雅維克（Reykjavik），全長1332公里。值得花一周以上探訪沿途美景。

這條被稱為環形路的冰島國道1號，環繞全島，連接了冰島大多數人口聚集的城鎮。冰島道路維護極佳，四輪驅動的休旅車可以有較寬敞的空間。7、8月天氣舒適但人也最多，想避開的話可選擇4至5月或9至10月。

景點：雷克雅維克附近有黑沙灘，也別忘了300公里長的黃金圈；附近還有Gullfoss瀑布、辛格韋德利國家公園、凱瑞斯火口湖等。首都還有最佳賞鯨點亞庫萊利（Akureyri），幸運的話可看到藍鯨。

烏茲別克的撒馬爾罕是絲綢之路上的觀光重鎮。（取材自Trip Adviser）

10.烏茲別克絲綢之路

絲綢之路（Silk Road, Uzbekistan）正是歷史上由中國前往歐洲的途徑，由塔什干（Tashkent）到希瓦（Khiva），全長1000公里。沿途各城鎮距離約一天車程，全部行程至少需要十天至兩周。

路況還算不差，但烏茲別克的加油站提供天然氣，最好在當地租車、不要開自己的車。另外有些地區，汽油裝在塑膠瓶內在路邊販售。行駛在這條路上時，可以想像自己正踏著千年前古代駱駝商隊的足跡。最佳旅遊月份為4至5月、9月至11月。

景點：撒馬爾罕是14世紀帖木兒帝國首都、被譽為「開放的博物館」；還有曾是可汗皇宮的希瓦古城，被列為世界文化遺產。也可參觀布哈拉（Bukhara）的卡揚宣禮塔（Kalon Minaret），這座700公尺的高塔已屹立900年，被稱為「死亡之塔」。

穿越戈壁沙漠是蒙古近幾年興起的旅遊項目。（Getty Images）

11.蒙古戈壁沙漠

穿越戈壁沙漠是蒙古近幾年興起的旅遊項目，這條公路（Gobi Desert, Mongolia）從烏蘭巴托（Ulaanbaatar）到南戈壁的達蘭扎德嘎德（Dalanzadgad），全長586公里。路程至少8小時，最好安排一周，盡情遊覽大漠風光。

在茫茫沙漠中行駛，沒有路標，駕駛四輪驅動休旅車、導航系統是必備。每年7月11至13日在那達慕（Nadaam）舉行國家運動會，可在此時前往觀賞蒙古「男子三藝」—摔跤、射箭、賽馬競賽。

景點：這裡可體驗蒙古遊牧民族好客的熱情，但需要依賴當地導遊溝通；夜晚仰望遼闊的星夜、銀河。別忘參觀位於達蘭扎德嘎德的戈壁古爾班賽汗國家公園。

喀喇崑崙公路是世界上海拔最高的國際高速公路。（取材自dangerousroads.org）

12.巴基斯坦喀喇崑崙公路

喀喇崑崙公路（Karakoram Highway, Pakistan）也被稱為「友誼公路」，從巴基斯坦的阿伯塔巴德（Abbottabad）到中國新疆的喀什，全長1200公里。行程至少需要兩周。

喀喇崑崙公路路況大致算好，沿途穿越喜馬拉雅山、喀喇崑崙山、興都庫什山、帕米爾高原，最高點4800公尺，是世界上海拔最高的國際高速公路，高山症是個挑戰。最佳造訪月份是5至10月。

景點：中國境內終點喀什位於古絲路上，有多元的種族與文化；路上還經過世界最高的邊防隘口「紅其拉甫口岸」（Khunjerab Pass）。

南非花園大道沿線保留許多瀉湖。（取材自YouTube）

13.南非花園大道

花園大道（Garden Route, South Africa）從伊麗莎白港（Port Elizabeth）到莫塞爾灣（Mossel Bay），全長366公里。行程從三天到兩周都適宜。

花園大道行經南非東海岸，是世界最美的海岸公路之一。花園大道路況佳，適合各類車輛行駛，沿途不乏商家、餐廳與旅館，也是南非最安全的區域之一。最適合造訪月份為11月至3月，想避開高峰，可選擇2-4月或9-10月。

景點：可選在暴風河森林（Tsitsikamma Forest）健行，遠眺海岸風光，也可體驗布勞克朗斯大橋（Bloukrans Bridge）的高空彈跳；距莫塞爾灣不遠的赫曼紐斯（Hermanus）是賞鯨的熱門景點。

納米比亞的骷髏海岸沿線以眾多沈船而聞名。（取材自YouTube）

14.納米比亞骷髏海岸

骷髏海岸（Skeleton Coast, Namibia）從文豪克（Windhoek）到骷髏海岸國家公園，全長485公里。行程至少須開車兩天到Cape Cross，另外一天到骷髏海岸國家公園。

這個不祥的名字源於海岸沿線有眾多沉船，骨架在海灘上鏽蝕，遠看就像是大型生物的骨骼。雖然地處偏遠，卻有許多人來此朝聖，成了納米比亞重要的景點之一。路況在國家公園之前都算好。最適合造訪的月份是乾季6至10月，10至11月是海狗繁殖的季節，可以看到數量最多的海狗。

景點：海邊小鎮斯瓦科普蒙德擁有德國殖民時期建築的度假旅館，是電影「瘋狂麥斯：憤怒道」（Mad Max：Fury Road）拍攝之地。在骷髏海岸國家公園可觀賞大象、犀牛、獅子、胡狼、鬣狗、長頸鹿等野生動物。

紐西蘭南島觀光公路擁有傑出自然美景。（Getty Images）

15.紐西蘭南島觀光公路

紐西蘭南島觀光公路（Southern Scenic Route, New Zealand）曾被「雪梨先驅報」譽為「世上最偉大未被發現的公路」之一，從但尼丁（Dunedin）到皇后鎮（Queenstown），全長610公里。可安排3至5天的行程，或更長天數。

一路上壯麗崎嶇的海岸線，包含自然美景、獨特資源，讓人目不暇給。公路以路況極佳著稱，路標也十分明顯，最適合造訪的月份為乾季6至10月，可以看到數量最多的野生動物。

景點：皇后鎮位於寧靜的瓦卡蒂普湖（Lake Wakatipu）湖畔，適合在此小住幾天，之後到在納伊塔胡部落（Kai Tahu）探索毛利族文化。海鮮愛好者不能錯過產於布拉夫港（Bluff）、聞名世界的頂級生蠔。