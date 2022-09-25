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料理功夫／簡易家常菜2道

周靈
煎豆腐塊
煎豆腐塊

下面的兩道菜簡單無比，除了自家人吃外，有客人來亦拿得出手，不妨試試看。

煎豆腐塊

材料：

老豆腐1盒（人多可加倍）、菜油1湯匙、各式沾醬（視個人喜好，任何口味沾醬均可）。

煎豆腐塊
煎豆腐塊

作法：

1.將老豆腐的水分擦乾後，切成三角形。

2.煎鍋溫油，將豆腐塊平鋪於鍋中，以中火慢煎至金黃色，翻面後同樣煎至金黃色為止，即可起鍋，配上喜好的沾醬就可食用。

蒸蜜汁木瓜
蒸蜜汁木瓜

蒸蜜汁木瓜

粵籍朋友喜歡用大顆黃木瓜料理，增加湯頭的甜味。成熟的大木瓜，可以蒸熟當一道菜餚，藝能冰鎮後當甜品，兩種料理方式都很討喜。喜歡吃甜的人，蒸時加些蜂蜜更好吃。

材料：

大木瓜1顆、蜂蜜1至2湯匙（隨意）。

作法：

1.取一顆熟成的大木瓜，洗淨後削皮、去籽，切塊。

2.將切塊木瓜置於蒸碗中，放入蒸籠內以大火蒸15至20分鐘，取出後即可端上桌。或是冷卻後放入冰箱，冰鎮後的蜜汁木瓜當做甜品、點心均適宜。

木瓜
木瓜

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