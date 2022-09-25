料理功夫／奶油羅勒醬肉絲蛋炒飯

南洋風味 奶油羅勒醬肉絲蛋炒飯

材料：

茉莉香米4量米杯、雞蛋 4顆、奶油3/4條(或6大匙)、豬肉280公克、冷凍青豆仁2杯、羅勒拌醬(Basil Stir-In Paste)4大匙、泰國 魚露5大匙、糖1大匙、白胡椒粉1/2茶匙、油適量、奶油適量。

作法：

1.茉莉香米洗淨煮熟放涼；雞蛋去殼打散；豬肉切絲，以上備用。

2.倒入適量的油於炒鍋內加熱，淋入蛋液，先以中小火煎至底部凝固，再轉中大火炒碎，出鍋備用。

3.原鍋放入奶油，以小火加熱至融化。

4.加入肉絲，轉中大火炒至轉白，再加入青豆仁炒軟。

5.加入羅勒拌醬、魚露、糖和白胡椒粉攪拌均勻。

6.倒入米飯和炒碎的蛋，翻炒直至味道和食材皆翻拌均勻。

小叮嚀：

1.奶油以小火加熱至融化可降低奶油焦苦的機率，待加入其他食材產生散熱作用再轉較大火力。

2.冷凍青豆仁直接入鍋無須解凍。

3.隔夜飯或至少煮熟放涼的米飯，因濕氣較低，較能炒出粒粒分明的炒飯。

羅勒拌醬

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