料理功夫／美好藕遇 蓮藕料理3道

黑豆蓮藕醬燒棒棒腿

時值蓮藕產季期間，媽咪都會買來烹調給我們吃。產季期間多採買些，整個處理好冰凍在冰庫冷藏著，方便日後可以烹調食用。

黑豆蓮藕醬燒棒棒腿

材料：

黑豆1500克、蓮藕2節、棒棒腿3隻、醬油2大匙（個人喜好增減）、糖1大匙、味醂2大匙、料酒2大匙、蜂蜜1小匙（可加可不加）。

蓮藕和黑豆

作法：

1.黑豆洗淨，加水放進鍋中，外鍋加3杯水蒸，蒸好繼續燜。濾去黑豆汁，黑豆汁可留著做饅頭或是直接飲用。

2.蓮藕去皮切片、棒棒腿汆燙，接著放入電鍋，外鍋加2杯水蒸。

3.接著把所有食材、調味料倒入平底鍋，翻炒後蓋上鍋蓋燜煮約25分鐘，起鍋前加入蜂蜜增添油亮顏色。

小叮嚀：

1.棒棒腿蒸好的油即可替代油品。

2.蒸蓮藕時可以跟作法1中的黑豆一起蒸，但蒸蓮藕比黑豆少1杯水量，要拿捏好蒸煮時間。

砂鍋蓮藕炊飯

砂鍋蓮藕炊飯

材料：

蓮藕200克、肉絲60克、秋葵數條、胡蘿蔔絲20克、黑木耳絲30克、白米1杯、糙米1杯、煮熟玉米粒1/2杯、油適量、醬油1.5小匙、味醂1小匙、水1又1/9杯。

作法：

1.蓮藕洗淨去皮，切不規則片，熱水燙5分鐘備用。

2.秋葵洗淨斜切，胡蘿蔔洗淨切絲，黑木耳泡好水切絲，糙米泡水3小時、肉絲切好。

3.將白米、糙米、煮熟玉米粒加水放入砂鍋中，續放肉絲、胡蘿蔔絲、黑木耳絲，加入醬油、味醂，蓋上砂鍋蓋，中小火煮上15～20分鐘。

4.開蓋放入秋葵段，續用小火煮5分鐘，最後關火燜10分鐘即可。

梅汁漬藕片

梅汁漬藕片

材料：

蓮藕1節（約300克）、醃漬 酸梅數顆、白醋3大湯匙（個人喜好增減）、水100克、冰塊水1盆、糖50克（個人喜好增減）。

作法：

1.蓮藕洗淨泥土，削皮後切成薄片。

2.鍋中放入水煮開，放入蓮藕片煮開約5分鐘，撈起放入冰水冰鎮備用。

3.另一鍋放入醃漬酸梅、糖加些許水煮開放涼。

4.拿個大碗，放入蓮藕片，倒入白醋與調味過的酸梅，筷子攪拌均勻，放冰箱冷藏3小時以上使其入味，之後即可完成酸酸甜甜的小菜。

★世界周刊廣徵天下各家廚藝秘笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：

[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。