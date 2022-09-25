醫師的話／吃對食物、營養品 促進血液循環

攝取富含B群、Omega-3不飽和脂肪酸的食物，有助血液循環。（路透）

為什麼說血液循環主宰健康？

血管是重要的輸送管道，血液則擔負起輸送氧氣、營養及荷爾蒙的任務，又負責回收代謝所產生的二氧化碳、廢棄物。同時調節體溫。血液中的白血球可以保護人體免受病原體侵害。血小板的凝血功能則防止大出血。

若循環障礙會發生什麼情形？

最明顯的就是手腳冰涼，四肢或身體麻木或者刺痛、皮膚乾燥特別是腳部而且腿上會有脫髮現象。另外指甲脆弱，傷口癒合緩慢，男性勃起功能障礙等。

天然食物可以改善血液循環？

根據美國血液循環科學會的建議，大蒜、洋蔥、青花菜、白蘿蔔、蘆筍、高麗菜、芥菜和菠菜能夠增進身體內的血液循環。

營養品也能夠改善血液循環？

根據美國營養健康研究所的建議：

1，Omega-3：脂肪酸有抗癌作用，改善血管內細胞的功能。而且能夠釋放一氧化碳而使血管放鬆，便利血液流通。

2，辣椒素：科學家認為是一種血管擴張劑，能夠打開血管方便血液流動。

3，維生素B3：niacin，能夠降低血液中膽固醇和三酸甘油酯，是一種血管擴張劑。

4， 維生素D：會放出一氧化碳讓血管放鬆，保持彈性。

5，大蒜：還有大量抗氧化劑和抗癌劑，有助於放鬆和擴大血管。另外還有紅棗、枸桔和薑等。