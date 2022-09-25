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醫師的話／裝上大腦芯片 未來說話不用嘴

顏世蓮
在瑞士舉行的一場「腦機接口」研究會中，物理治療師正將電極放置在患者的頭部。（Getty Images）
在瑞士舉行的一場「腦機接口」研究會中，物理治療師正將電極放置在患者的頭部。（Getty Images）

人腦和電腦能合為一體？

在自然（Nature）雜誌上的一項研究成果，表示用「腦機接口技術」（Brain-machine interface簡稱BMI；或Brain-computer interface，簡稱BCI）接收大腦活動時神經系統產生的腦電信號，直接轉換成能被外部電腦識別的信號，來實現體能上不能夠達成的任務。舉例來說能夠讓四肢癱瘓的人，不用嘴，不用手，只是用意念來表達思想，就能實現1分鐘打出90個字的信。

目前NeuroLink公司正在開發一種大腦的芯片，可以幫助治療嚴重的神經系統疾病，如帕金森氏症和阿茲海默症

這種芯片要植入大腦中？

這種腦機接口的設備，非常小，有如1毫米直徑的硬幣，一側有極細的電線，植入離大腦表面幾毫米的顱骨中。仔細說來就是頭骨裝帶著細電線的芯片，其中有超過1000根可以傳輸或者接收大腦訊息的電線。這種芯片將由機器人通過手術精確的插入，同時避免對大腦和血管造成任何損傷。

這種芯片還有其他好處？

腦機接口（BMI）可以做成人工耳蝸，幫助目前有嚴重聽力損失甚至耳聾的人。

可以讓人更聰明？

神經元芯片有不同速度、不同存儲器類型和容量以及不同接口的許多系列產品。目前的芯片可以容納100萬個神經元。比早期產品快10倍，資源密度提高15倍，且效能更高。

根據神經科學家的預測，未來人類大腦中的記憶可以儲存，並且重新播放。解決失智症的問題。截至2009年，全球大約已經有9000萬個類似的神經芯片在運行了。

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