吃貨／老奶奶的智慧是真的 8料理祕訣真管用

老奶奶的烹飪智慧和技巧,孫輩受益無窮。(Getty Images)

老太太的智慧是烹飪美食的關鍵,部分古老的烹調技巧在現代化廚房中依然適用。廚藝網站「Eat This, Not That」訪查餐廳主廚和料理專家,探究八種亙古不變的廚房真理。

1.煮義大利 麵的水加鹽

鹽有助義大利麵與醬汁結合,提高濃稠度。

食譜 網站「Foolproof Living」創辦人艾塞古爾‧桑福德(Aysegul Sanford)說:「鹽會溶於水中並被義大利麵吸收,風味更佳,絕對不能略過這個步驟。」

2.產季食材搭配更美味

電視節目「Kitchen Time Savers」製作人克萊爾‧伊瓦特(Clare Ivatt)表示,「一年當中,同一時間成熟蔬果搭配起來,味道更好。」

3.用高湯煮義大利麵而非清水

義大利艾米利亞-羅曼尼亞(Emilia-Romagna)地區的廚師,會用高湯煮義大利麵而非清水。

「Via Emilia 9」餐廳主廚卡恰托里(Giancarlo Cacciatori)從祖母那邊學會許多祖傳料理,他說:「清水會洗去義大利麵的自然風味,最好是蔬菜 高湯或牛肉高湯,會讓義大利麵味道更棒。」

4.雞肉泡牛奶48小時

雞肉往往會在烹調過程中變柴,卡恰托表示,雞肉泡牛奶48小時會讓肉質軟化且更濕潤,烤雞的時候也適用。

5.煮好的義大利麵不能沖水

食譜書「The Infinite Feast: How to Host the Ones You Love」作者泰斯(Brian Theis)表示,煮好的義大利麵不能沖水,這樣會沖掉澱粉,讓醬汁不容易沾附麵體。

6.麵糰進冰箱,餅乾更厚實

餅乾製作技巧網站「Rebel Daughter Cookies」創辦人安妮‧葛洛斯曼(Anne Grossman)表示,做餅乾眾所周知的技巧是,「如果想要餅乾更厚些,必須把麵糰冰起來,試著先把麵糰揉成一顆顆、冷凍並將麵糰冰隔夜,麵糰進烤箱前讓它盡可能保持冷卻狀態,讓奶油有機會對抗烤箱熱氣。」

7.用木湯匙攪拌配料

退休主廚、美食鑑賞家與「My Conscious Eating」部落客庫克(Michael Cook)表示,木湯匙比金屬湯匙或塑膠湯匙更柔軟,可以更均勻的混合各種材料。木湯匙不導熱,表示用以攪拌醬汁不會太快變燙。

8.保留蔬菜殘餘

專業廚師與祖母無疑會保留蔬菜削去的皮和要丟棄的梗葉,蔬菜料理食譜網站「Legally Healthy Blonde」創辦人艾蜜莉‧艾格斯(Emily Eggers)說:「蔬菜殘餘全丟進大鍋水煮,就變成蔬菜湯。」