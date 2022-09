吃貨／吃玉米好處多 營養學家也認證

低脂肪的爆玉米花比高脂肪的洋芋片更有飽足感。(取自Shutterstock)

不論你是否愛吃玉米麵包、玉米湯或只是喜歡在沙拉裡加幾粒新鮮玉米,玉米都是全世界多數家庭的主食。玉米不只是在各類料理中百搭、好吃,也為健康帶來許多連專家都沒有想到的好處。營養學家建議,讀一讀科學研究中吃玉米的附加效益,如果想改變飲食習慣,不妨看看這篇文章「靠飲食習慣消除小腹贅肉 (Eating Habits to Lose Abdominal Fat As You Age, Say Dietitians)」。

1.玉米可以降低膽固醇

如果希望膽固醇指數 符合健康標準,可以在飲食中使用玉米油,這是2018年發表在營養學期刊、一項針對25名高膽固醇成年人所做的研究發現。相較於食用椰子油,每天食用4湯匙的玉米油的人,可大幅降低膽固醇指數。

2.玉米可減低罹患糖尿病 風險

加點紫玉米在每天的餐桌上,可能是讓人遠離糖尿病及相關疾病之鑰。2018年一項發表於PLOS one科學期刊的研究發現,紫玉米中所含的花青素,與促進葡萄糖攝入、增加胰島素分泌,以及活化第一型的自由脂肪酸與激糖酶,這兩者是糖尿病風險是否降低的生物標記。

3.玉米可以促進消化

如果想改善功能不佳的消化系統,吃點玉米可能會有幫助。2013年發表在營養學期刊的研究發現,攝取玉米中的聚葡萄糖和水溶性玉米纖維,和促進排便有關。

4.玉米可以促進腸道菌增生

健康、平衡的腸道菌,不僅是維持腸道系統健康的主要因素,更可以促進整體的健康,因為人體70%的免疫細胞集中在腸道。

幸運地是加一些玉米在膳食中,就可以維持腸道菌的平衡。2016年發表於PLOS one科學期刊的研究發現,水溶性玉米纖維有益生元 (prebiotics,益生菌的食物) 效果,可以增加腸道系統中的益生菌數量。

5.玉米可以維持飽足感