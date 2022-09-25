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封面故事／華人存款被盜自救：投訴、報警、告銀行

特約記者韓傑
消費者平時身上不要帶太多銀行卡和信用卡，以避免被盜。（Getty Images）
消費者平時身上不要帶太多銀行卡和信用卡，以避免被盜。（Getty Images）

案1／銀行究責 再三推託

德州休士頓的華人黃先生說，他是大通銀行（Chase）20多年的客戶，今年6月被盜了5500元。他多次反映無果，最後決定採取法律手段。銀行聽說他要提起法律訴訟，就把他的電話轉到銀行的行政辦公室（executive office）。這個部門是一個跨越許多部門的綜合部門，負責處理防詐欺部門（fraud department）不能處理的事項。「幾天後，我就收到了退款。」他認為，控告銀行是一個好辦法，若不這樣做，銀行不會重視，能拖則拖，不去積極破案。

黃先生說，他在大通銀行既有私人帳戶，也有商業帳戶。2022年初，他發現有人從他的銀行帳戶取了500元。他報告給銀行，銀行很快就還回來了。2022年6月的一個晚上，他發現有人從他的帳戶裡取了5500元，其中3500元在ATM上提取，用支票取走2000元。「我上網查了一下，取款地點在曼哈頓唐人街附近。」

他說，他馬上給銀行打電話，接電話的人說，現在是夜間，員工都下班了，請他明天再打。於是，第二天一早，他就給大通銀行打電話，銀行接到電話後，停止支付支票。他後來看到，支票是寫給一個王姓的收款人。「支票上的日期提前一天，簽名也不對。」盜竊者是用駕照去取的錢，「從姓氏和簽字上看，這是一個華人。」

有經驗的受害者表示，在ATM機上被盜領的錢更難追回。(Getty Images)
有經驗的受害者表示，在ATM機上被盜領的錢更難追回。(Getty Images)

但是，銀行拒絕退還被盜的3500元現金。銀行的解釋是，取錢者用的是駕照，也許是帳戶所有者的家人。於是，他去大通銀行休士頓當地的分行，當地銀行表示，他要遞交一個投訴信（complaints）；一周後，銀行又拒絕了。然後，他打電話給銀行的防詐欺部門，銀行第三次拒絕他的要求。於是，他告訴接電話者，他要控告銀行。

他說，如果要從銀行帳戶偷錢，偷盜者一定有存款人的資訊，包括姓名、住址、社安號碼等。他分析，偷盜者能夠成功，一定與銀行內部的人聯手，盜取存款人的資訊。而且，有人製造假的支票、身分證件，也有人從銀行盜取存款。「這種操作一個人不行，一定是一個偷盜集團作案。」

有的受害者銀行帳戶被盜追討無果，考慮興訟追究銀行責任。（Getty Images...
有的受害者銀行帳戶被盜追討無果，考慮興訟追究銀行責任。（Getty Images）

他去休士頓頓當地警察局報案，但休士頓警察要他來紐約報案。他沒有來紐約，而是給紐約市警察局打電話，紐約市警察局也要求他到紐約當地報案。他也給紐約市消費者保護局打電話，對方也接案。但是，所有這些都沒有作用。

他說，警察局可以調取銀行的錄像，找到偷盜者。但是，警察局要求銀行自己調查，而銀行希望警察局調查，互相推諉。現在，他已經要回被盜的存款。拿到錢後，他現在沒有與休士頓警察局聯繫，不知他們辦到哪一步了。他聽說，最近被盜的亞裔特別多，甚至有剛剛開設的帳戶。「美國人很難分辨亞裔人的長相，竊盜集團就利用了這一點。」

案2／投訴文件要完備

要求匿名的紐約華人女士說，她的存款被盜後，她找銀行投訴無果，就去政府部門投訴。聯邦政府有消費者金融保護部門，網站是consumerfinance.gov。她投訴後，政府部門接案，然後轉至銀行，銀行再打電話給受害人。「就這樣，我要回被盜的幾萬元。」她說，向政府投訴，做好文件很重要，因此花費她許多時間。

投訴文件的資料要準備完備，如日期、數額，要寫得清清楚楚。例如，銀行裡的存款在不同的地方被取走，這不是儲戶所為，而是偷盜行為。另外，偷盜者所持的銀行卡的號碼與儲戶的號碼也不一樣。因此，填寫投訴資料時一定要一一列出來。

她說，用身分證去銀行偷錢可以要回來，但是在ATM機上取錢很少能夠要回來。這有兩種可能，一是受害人自己取的，二是偷盜者取的，銀行無法判定。她聽警察說，偷錢者可能在ATM機上裝有一個小型的機器，能把銀行卡上的資料複製下來，同時也能錄下輸入的密碼。這樣，他們就可以重新製作一個假的銀行卡，用這個偽造的卡取錢。

如果偷盜者要開始偷錢，一定要先把受害人的電話停機。因此，如果電話突然停機，就可能是偷盜的前兆。

小額法庭打官司，可以自己出庭，不必請律師。(Getty Images)
小額法庭打官司，可以自己出庭，不必請律師。(Getty Images)

有一次，她的手機突然沒有訊號，她找到開手機的公司，請手機公司幫她查一查是不是有人換了手機卡。手機公司告訴她，的確有人在某個分公司處換卡。她找到這個分公司，問是不是有人用他的姓名要求換SIM。工作人員查一下說，剛剛有人用她身分證換了SIM。

她說，她是一名女生，而換卡者是一名男生，但是換卡卻能成功。這說明，電話公司的管理也是很鬆散，偷盜者才能容易地作案。因此，防止被盜只能依靠自己。她給電話公司打電話，告知她才是這個電話的所有人，請他們把那個新開的電話卡作廢。

她不僅要回自己的錢，而且還幫助其他的老人拿回被盜的存款。她說，這些老人根本不可能去很多地方取錢，而且一下子取那麼多的錢。她建議，如果想把錢要回來，等待警察破案恐怕不行，應該去政府的消費者金融保護局網上提出投訴，要回自己的錢。

消費者金融保護局受理投訴後，會將案件轉至銀行要求調查。(Getty Images...
消費者金融保護局受理投訴後，會將案件轉至銀行要求調查。(Getty Images)

案3／挽回信用分數

2022年4月，受害人組織一個名為「銀行投訴者維權群」的微信群，其中一名成員是加州的註冊會計師。這名會計師在微信群裡透露，他遭遇盜竊後，給銀行理賠部門打了三個月的電話，一打電話對方就說在調查，然後踢皮球。他報警、找了地區檢察官、聯邦消費者保護局（CFPB）等，都試過，但是沒用。「我的信用分數一落千丈，忍不住了，決定控告銀行。」

這名會計師稱，之前，群裡有人說一起告銀行，他也提過，沒人理他。「我等不及了，就自己上了。」他已經請了律師，準備控告大通銀行，理由是大通銀行疏忽（chase negligent）。這名會計師邀請有興趣參加，「人多力量大」。

這名會計師透露，自己選擇的律師有上過最高法院的紀錄。從12月開始，律師和銀行就要辯論（dispute）。若是也有人感興趣，可以加入；如果不成功，律師就收3000元保留費（retainer fee）。他覺得情願付點錢也要出口氣。

會計師還表示，他的情況可能與其他受害人不同，因為「我是大通信用卡被盜」。「我的信用卡被盜。我不付錢就沒損失，但是分數掉了。」這幾個月，他和大通銀行糾纏了很久。「憑什麼讓人欺負，我有手有腳，一分錢不少繳稅。」

他說，過去銀行老是打電話給他，他不理，但是很煩。現在，只要電話來了，他就直接說跟律師聯繫；此後再也沒有被騷擾過了，他感覺「真爽」。

騙子冒名簽支票，從受害者帳戶裡順利盜取大筆款項。（Getty Images）
騙子冒名簽支票，從受害者帳戶裡順利盜取大筆款項。（Getty Images）

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