封面故事／騙子隔空施法？老公深信不疑、旁人攔不住

騙子常常指使受害人購買禮卡後遙控兌現，如果收到類似要求應格外警惕。(Getty Images)

近來有關柬埔寨詐騙黑幕的消息滿天飛，上當受騙的知識分子大有人在，可見騙術高明，讓人防不勝防。我家先生一向自詡機警，卻在最近險些上當。

周六午後我剛在電腦前坐下，恰好友人發來了一個電動遊戲，便糊里糊塗的一鍵點擊下去；說時遲那時快，微軟 安全系統啟動，電腦屏幕上不停閃現「Microsoft Security Warning」的字眼，並伴隨著女聲警告「此電腦已被鎖住，請勿關機，立刻撥打800-488-4604向微軟技術人員求助」。

電話那頭 說印度口音

我試了很多方法均無法消除這個頁面，更不敢關機，心慌意亂之下就撥打了那個電話號碼。接電話的男子操著一口濃重的印度口音，嘰哩咕嚕的說了一大串，我一個字也沒聽懂，便將手機 交給了先生。先生和對方咕嚕了一陣子，換用他自己的手機，又應對方要求告知他的姓名和手機號碼。

再次通話不久，先生氣極敗壞地告訴我家裡的互聯網、電話線路、銀行帳戶及信用卡 已於十天前被駭，現在不能使用電腦，也不能打電話或接電話，以免駭客從不安全的線路上竊取個資。我雖說腸胃不舒服但腦子還算清醒，一聽這對話和電腦維修毫無關係，便心知有詐，先生卻擺手不讓我說話，任由那人繼續擺布。

我趕快打電話向女兒求援，偏偏女婿不在家，女兒脫不開身，只好作罷。那人裝腔作勢地叫先生同時按「視窗」（鍵盤左下角有一個四個小方塊的那個鍵）和「D」鍵，再同時按「視窗」和「R」鍵；然後看到那人在電腦屏幕左下角空格處輸入「iexplore.microsoft」，如是兩次均無法將電腦解鎖，於是他說他大概需要兩個半小時才能解決這個問題。

報上姓名 取信受害者

為了取信我們，他主動報出名字是Alex Watson，員工證號碼是MS110910，接著說現在應先通知銀行，但因我們的電話線路不安全，要先生給他銀行客服部門的電話號碼，由他透過微軟的安全線路打給銀行，才不會在通知銀行時被駭客竊取我們的個資。

這時我已可斷定是碰上了詐騙集團，大聲制止先生，先生非但不聽反要我閉嘴，乖乖報上了銀行客服部門的電話號碼。電話很快接通，又一名操著印度口音的男子非常禮貌的答說他是大通銀行(Chase Bank)互聯網安全部門顧問，為要確定先生是否銀行客戶本人，必須先問一些問題：姓名？郵遞區號？有幾個銀行帳戶？支票帳戶大約有多少餘額？儲蓄帳戶大約有多少存款？使用哪些信用卡？

藉口確認身分挖個資

我愈聽愈覺得不像話，拚命阻止先生回答，先生卻像中了邪般立刻翻出所有信用卡和存款簿，毫不遲疑地有問必答；還回頭惡聲惡氣地告訴我，已有5000元從支票帳戶匯至俄羅斯了，稱銀行顧問可以讓銀行止付使對方收不到錢；但因錢已離開先生的帳戶，而且銀行已經關門，他現在無法將錢存入先生的帳戶，只能暫時將錢存入簽帳卡(Debt Card)內，問先生可不可以到最近的勞氏零售店(Low’s)去取？先生回說最近的店開車也要半個多鐘頭，銀行顧問說沒關係，「帶上你的駕照、眼鏡和所有信用卡」，他會將手機一直開著，等先生上車之後再告訴他去哪裡。

女婿返家 查明騙局

我正急得不知如何是好時，好在女婿開門進來，他看了電腦屏幕一眼，馬上用手機查出800-488-4604並非微軟，而是Microtech Services這家公司電話號碼，而且電腦根本沒有被鎖住，這明顯是一個騙局。

先生卻置若罔聞，忙著收拾駕照和所有信用卡，告訴我們他現在要開車去赴約，既然女婿來了正好陪他跑一趟。其實銀行顧問的手機一直開著，先前我和先生的中文對話，他聽不懂也不在意，但女婿和我們的英文對話，他可是聽得一清二楚，知道騙不了年輕人，就不聲不響關了手機。先生這才如大夢初醒，不敢相信自己會差點被騙。

女婿當即正色告訴我們，近來很多詐騙集團都是以退休老人為對象，多選在晚上或周末假日的非營業時間，使用的姓名和員工證號碼可能都是盜用自真正的微軟員工，他們是一個團隊擠在同一間辦公室內，各人假扮不同的身分，所謂轉撥電話，不過是打給他們其中的一個同夥。如果先生如約到了店裡，銀行顧問大概會叫先生去買一張或幾張總值$5000元的禮卡，並將禮卡的號碼告訴他，於是他便能從別處兌現，隨即消失走人。

我一再追問先生為什麼會輕易中招？他想了半天也說不出個所以然來，不禁懷疑騙子能隔空施放迷魂香？總之平日要多留意社會新聞，吸取別人的經驗教訓，凡事要三思而後行，不要給騙子可乘之機。